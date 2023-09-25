Kuzey Kore'den Güne Kore liderine: Boş kafa
Kuzey Kore resmi ajansı, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulunda Rusya ve Kuzey Kore ilişkilerini eleştiren Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ü "boş kafalı" olarak nitelendirdi. Yoon, Kuzey Kore ile Rusya'nın gelişen ilişkilerini bölgede güvenlik ve barışa yönelik doğrudan kışkırtma şeklinde tanımlamıştı.
Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) yazısında, BM Genel Kurulu'nda konuşan Yoon'un açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunuldu.