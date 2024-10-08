Kuzey Kore'den Güney'e gözdağı: “Sizi kimse koruyamaz”

NÜKLEER SİLAH SEÇENEĞİ

Güney Kore-ABD ittifakının tamamen nükleer bir ittifaka dönüştüğünü vurgulayan Kim, “Karşımızda dünyanın en büyük nükleer gücü ve onu manipüle etmeye çalışan en sinsi kuklalar var” ifadelerini kullandı.

Ülke anayasasının orduya muhtemel bir provokasyona sert karşılık verme yetkisi tanıdığının altını çizen Kim, “Ülkemize saldırılması halinde tüm askeri gücümüz kullanılacak ve nükleer silah kullanma seçeneği de göz ardı edilmeyecek." uyarısında bulundu.