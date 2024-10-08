Kuzey Kore'den Güney'e gözdağı: “Sizi kimse koruyamaz”
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, “Ülkemize saldırılması halinde tüm askeri gücümüz kullanılacak ve nükleer silah kullanım seçeneği de göz ardı edilmeyecek. Askeri süper güç ve nükleer güç olma yolundaki adımlarımız daha da hızlanacak" uyarısında bulundu. Kim ayrıca, “Kuzey Kore rejiminin sonunu getirmekten” bahseden Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u eleştirdi. Kuzey Kore lideri, “Böyle bir durumda ne şansın ne de herhangi bir ilahi gücün Güney Kore'yi koruyamayacağını bir kez daha vurguluyorum.” dedi.
DÜŞMANLARINA GÖZDAĞI VERDİ
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un düşmanlarına gözdağı verdi.
Kendi adını taşıyan Ulusal Savunma Üniversitesi'nin 60. kuruluş yıl dönümü törenine katılan Kim yaptığı konuşmada, Kore Yarımadası ve çevresindeki güvenlik ortamının giderek zorlu hale geldiğini söyledi.