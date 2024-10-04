Kuzey Kore'den Güney’e tehdit: "Tereddüt etmeden nükleer silah kullanırız"

KUZEY KORE'NİN ASKERİ GÜCÜ

Düşmanların tehditkâr söylem ve eylemleriyle Kuzey Kore'nin askeri gücünü ve nükleer silah kapasitesini elinden alamayacağını vurgulayan Kim, “Kuzey Kore nükleer bir güç olma potansiyelini ve yeteneğini geri dönülmez bir şekilde güvence altına almıştır” dedi.