Kuzey Kore'den Güney’e tehdit: "Tereddüt etmeden nükleer silah kullanırız"
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Güney Kore’nin ABD ile olan ittifakına aşırı güvenerek ülkesinin egemenliğine karşı silahlı güce başvurması halinde, nükleer silah dahil her türlü saldırı aracını tereddüt etmeden kullanacaklarını söyledi. Kim, Kuzey Kore’nin askeri gücünü geliştirmenin düşmanı kontrol altında tutmanın ve ülkeyi savunmanın tek garantisi olduğunu da sözlerine ekledi.
BİR KEZ DAHA ASKERLERİ DENETLEDİ
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un Kore Halk Ordusu (KPA) Özel Kuvvetleri’nin eğitim üssünü denetlediği bildirildi.
Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre, burada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Kim, Kore Yarımadası ve çevresindeki güvenlik ortamıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.