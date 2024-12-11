Kuzey Kore'den ilk açıklama: "Güney'de diktatörlüğün silahları halka doğrultuldu"
Kuzey Kore, ezeli rakibi Güney Kore'de ilan edilen ve sadece 6 saat sürmesine rağmen siyasi kaosa neden olan sıkıyönetim kararı hakkında ilk kez açıklama yayınladı. Devlet medyasında konuya ilişkin yayınlanan ilk açıklamada, "Kukla Yoon Suk Yeol, beklenmedik bir şekilde sıkıyönetim ilan etti ve faşist diktatörlüğün silahlarını halka doğrulttu." ifadeleri kullanıldı. Haberde çok fazla yorum yer almadı, ağırlıklı olarak Güney Kore ve uluslararası basında aktarılan haberler değerlendirildi.
GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI
Kuzey Kore devlet televizyonu KCNA, Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanından bu yana devam eden siyasi kriz hakkında ilk kez bir haber yaptı.