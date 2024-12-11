Kuzey Kore'den ilk açıklama: "Güney'de diktatörlüğün silahları halka doğrultuldu"

"TOPLUMUN HER KESİMİ KINADI"

Haberin devamında ise, "Onlarca yıl önce askeri diktatörlük dönemindeki darbeyi anımsatan bu çılgınca hareket, muhalefet partisi de dahil olmak üzere toplumun her kesiminden sert bir şekilde kınandı ve kamuoyunun azil konusundaki coşkusunu daha da artırdı." denildi.