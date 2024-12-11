Kuzey Kore'den ilk açıklama: "Güney'de diktatörlüğün silahları halka doğrultuldu"

Kuzey Kore, ezeli rakibi Güney Kore'de ilan edilen ve sadece 6 saat sürmesine rağmen siyasi kaosa neden olan sıkıyönetim kararı hakkında ilk kez açıklama yayınladı. Devlet medyasında konuya ilişkin yayınlanan ilk açıklamada, "Kukla Yoon Suk Yeol, beklenmedik bir şekilde sıkıyönetim ilan etti ve faşist diktatörlüğün silahlarını halka doğrulttu." ifadeleri kullanıldı. Haberde çok fazla yorum yer almadı, ağırlıklı olarak Güney Kore ve uluslararası basında aktarılan haberler değerlendirildi.

Kuzey Kore'den ilk açıklama: "Güney'de diktatörlüğün silahları halka doğrultuldu" - 1

GÜNEY KORE'DE SIKIYÖNETİM İLANI

Kuzey Kore devlet televizyonu KCNA, Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilanından bu yana devam eden siyasi kriz hakkında ilk kez bir haber yaptı.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore'den ilk açıklama: "Güney'de diktatörlüğün silahları halka doğrultuldu" - 2

SİYASİ KRİZ YARATTI

Geçtiğimiz hafta ilan edilen şok edici sıkıyönetim kararı, Asya'nın en büyük ekonomilerinden ve ABD'nin önemli bir müttefiki olan ülkeyi anayasal bir krize sürükleyerek diplomatik ve ekonomik alanda şok dalgaları yarattı.

Kuzey Kore'den ilk açıklama: "Güney'de diktatörlüğün silahları halka doğrultuldu" - 3

BİR HAFTALIK SESSİZLİK

Kuzey Kore basını, bir haftalık sessizliğin ardından Güney'de sıkıyönetim krizi nedeniyle artan "toplumsal huzursuzluk" hakkında bir makale yayınladı.

Kuzey Kore'den ilk açıklama: "Güney'de diktatörlüğün silahları halka doğrultuldu" - 4

Haberde çok fazla yorum yer almadı; ağırlıklı olarak Güney Kore ve uluslararası basında aktarılan haberler değerlendirildi.

Yoon'un azlini talep eden bir milyondan fazla Güney Koreli'nin katıldığı protestolara odaklanıldı.

Kuzey Kore'den ilk açıklama: "Güney'de diktatörlüğün silahları halka doğrultuldu" - 5

"FAŞİST DİKTATÖRLÜĞÜN SİLAHLARINI HALKA DOĞRULTTU"

Devlete bağlı KCNA yayınının makalesinde, "Zaten ciddi bir yönetim ve görevden alınma kriziyle karşı karşıya olan kukla Yoon Suk Yeol, beklenmedik bir şekilde sıkıyönetim ilan etti ve faşist diktatörlüğün silahlarını halka doğrulttu." ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore'den ilk açıklama: "Güney'de diktatörlüğün silahları halka doğrultuldu" - 6

"TOPLUMUN HER KESİMİ KINADI"

Haberin devamında ise, "Onlarca yıl önce askeri diktatörlük dönemindeki darbeyi anımsatan bu çılgınca hareket, muhalefet partisi de dahil olmak üzere toplumun her kesiminden sert bir şekilde kınandı ve kamuoyunun azil konusundaki coşkusunu daha da artırdı." denildi.

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