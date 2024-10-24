Kuzey Kore’den kirli saldırı: Güney'in başkanlık ofisine çöp balonu gönderildi

HAVADA PATLAYARAK BAŞKANLIK OFİSİNE DÜŞTÜ

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askeri gerilim sürerken, Pyongyang’dan tansiyonu daha da yükseltecek bir hamle geldi.

Güney Kore Başkanlık Güvenlik Servisi’nden (PSS) yapılan açıklamada, Pyongyang tarafından gönderilen çöp taşıyan bir balonun havada patlayarak başkanlık ofisi yerleşkesine düştüğü bildirildi.