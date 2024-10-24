Kuzey Kore’den kirli saldırı: Güney'in başkanlık ofisine çöp balonu gönderildi
Kuzey Kore tarafından gönderilen çöp taşıyan bir balonun havada patlayarak Güney Kore başkanlık ofisi yerleşkesine düştüğü açıklandı. Etrafa saçılan atıklar üzerinde yapılan incelemelerde tehlikeli bir maddeye rastlanmadığı bildirildi.
HAVADA PATLAYARAK BAŞKANLIK OFİSİNE DÜŞTÜ
Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askeri gerilim sürerken, Pyongyang’dan tansiyonu daha da yükseltecek bir hamle geldi.
Güney Kore Başkanlık Güvenlik Servisi’nden (PSS) yapılan açıklamada, Pyongyang tarafından gönderilen çöp taşıyan bir balonun havada patlayarak başkanlık ofisi yerleşkesine düştüğü bildirildi.