Kuzey Kore’den kirli saldırı: Güney'in başkanlık ofisine çöp balonu gönderildi

Kuzey Kore tarafından gönderilen çöp taşıyan bir balonun havada patlayarak Güney Kore başkanlık ofisi yerleşkesine düştüğü açıklandı. Etrafa saçılan atıklar üzerinde yapılan incelemelerde tehlikeli bir maddeye rastlanmadığı bildirildi.

Kuzey Kore’den kirli saldırı: Güney'in başkanlık ofisine çöp balonu gönderildi - 1

HAVADA PATLAYARAK BAŞKANLIK OFİSİNE DÜŞTÜ

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki askeri gerilim sürerken, Pyongyang’dan tansiyonu daha da yükseltecek bir hamle geldi.

Güney Kore Başkanlık Güvenlik Servisi’nden (PSS) yapılan açıklamada, Pyongyang tarafından gönderilen çöp taşıyan bir balonun havada patlayarak başkanlık ofisi yerleşkesine düştüğü bildirildi. 

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore’den kirli saldırı: Güney'in başkanlık ofisine çöp balonu gönderildi - 2

Balon tarafından taşınan çöplerin yerleşke çevresine saçıldığı kaydedilen açıklamada, atıklar üzerinde yapılan incelemelerde tehlikeli bir maddeye rastlanmadığı ifade edildi.

Kuzey Kore’den kirli saldırı: Güney'in başkanlık ofisine çöp balonu gönderildi - 3

GÜNEY KORE ORDUSU UYARMIŞTI

Güney Kore ordusu sabahın erken saatlerinde yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin ülkenin sınır bölgelerine çöp taşıyan yeni balonlar gönderdiğini duyurmuştu. Balonların başkent Seul ile sınır bölgeleri Gyeonggi ve Gangwon’a inebileceği uyarısı yapılmıştı.

Kuzey Kore’den kirli saldırı: Güney'in başkanlık ofisine çöp balonu gönderildi - 4

DAHA ÖNCE DE BALONLARLA HEDEF ALINDI

Seul'deki Güney Kore başkanlık ofisi yerleşkesi, ilk olarak 24 Temmuz'da Kuzey Kore tarafından gönderilen çöp yüklü balonların hedefi olmuştu.

PSS’den yapılan açıklamada çöp taşıyan bir balonun başkanlık ofisi yerleşkesine indiği kaydedilirken "Kimyasal, biyolojik ve radyolojik müdahale ekipleri tarafından yapılan incelemede atıkların tehlike ya da kirlilik arz etmediği tespit edilmiştir” ifadeleri kullanılmıştı.

Kuzey Kore’den kirli saldırı: Güney'in başkanlık ofisine çöp balonu gönderildi - 5

ÇÖP BALONU SAVAŞLARI

Kuzey Kore, Güney Koreli aktivistlerin balonlarla ülkeye propaganda broşürleri göndermesine tepki olarak, çöp taşıyan binlerce balonu 28 Mayıs’tan itibaren Güney Kore’nin sınır bölgelerine yollamıştı.

Kuzey Kore’den kirli saldırı: Güney'in başkanlık ofisine çöp balonu gönderildi - 6

DEV HOPARLÖRLER

Güney Kore hükümeti ise buna tepki olarak sınır bölgesine dev hoparlörler kurmuş ve Kuzey Kore sınırına doğru propaganda yayınları yapmıştı.

Kuzey Kore’den kirli saldırı: Güney'in başkanlık ofisine çöp balonu gönderildi - 7

Kuzey Kore son olarak Güney Kore’nin başkent Pyongyang semalarına propaganda broşürleri taşıyan insansız hava aracı (İHA) yolladığını iddia etmişti.

Kuzey Kore’den kirli saldırı: Güney'in başkanlık ofisine çöp balonu gönderildi - 8
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