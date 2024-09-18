Kuzey Kore'den korkutan tatbikat! Yine balistik füze fırlattı

"KESİNLİKLE KABUL EDİLEMEZ"

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Pyongyang'ın iç bölgelerinden ateşlenen füzelerin Kuzey Kore'nin doğu kıyılarına, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü aktarıldı.

Kuzey Kore’yi kınayan Japonya Savunma Bakanı Minoru Kihara da ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.

"Balistik füze denemeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir şekilde ihlalidir ve kesinlikle kabul edilemez” diyen Kihara, hükümetin Kuzey Kore'yi diplomatik kanallardan protesto ettiğini de sözlerine ekledi.