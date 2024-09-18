Kuzey Kore'den korkutan tatbikat! Yine balistik füze fırlattı
Kuzey Kore'nin ülkenin kuzeydoğu istikametine doğru birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi. Pyongyang'ın iç bölgelerinden ateşlenen füzelerin Kuzey Kore'nin doğu kıyılarına, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü aktarıldı. Kuzey Kore geçtiğimiz günlerde bir nükleer tesisin ilk fotoğraflarını yayınlayarak nükleer silah geliştirdiğini dünyaya ilan etmişti.
DÜNYAYA İLAN ETTİ
Uranyum zenginleştirilen bir tesisin fotoğraflarını yayınlayarak nükleer silah geliştirdiğini dünyaya ilan eden Kuzey Kore, yeni bir füze denemesi gerçekleştirdi.