Kuzey Kore'den nükleer silaha uygun nükleer malzeme üretiminin artırılması çağrısı

"NÜKLEER GÜCÜMÜZÜ ARTIRMALIYIZ"

Nükleer silahların "her zaman ve her yerde" kullanılması için "kusursuz" hazırlıklar yapılmasıni isteyen Kim, "Nükleer gücümüzün kapsamlı cevap pozisyonunu pekiştirme çalışmalarından asla tatmin olmamalıyız ve nükleer gücü istikrarlı şekilde güçlendirmeyi sürdürmeliyiz." dedi.