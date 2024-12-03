Kuzey Kore'den Rusya'ya dev takviye: "Şehirleri parçalayan roketatar"

Kuzey Kore hükümeti, Ukrayna ile savaşmaya devam eden Rusya'ya desteğini sürdürüyor. Savaş boyunca en yakın müttefikine destek olmak için füze ve asker yollayan Kuzey Kore, ağır mühimmat takviyesine "şehir parçalayan roketatarlarını" da ekledi. Kuzey Kore'den gönderilen M1991'ler, hırpalanmış Rus roket birliklerine güçlü bir takviye anlamına geliyor. Kuzey Kore ordusu, M1991'lerini iki Kore arasındaki Demilitarize Bölge boyunca dağ siperlerinde saklıyor. Rus birlikleri savaş boyunca Ukraynalı sivillere karşı defalarca Kuzey Kore mühimmatı kullandı. Geçtiğimiz aylarda Kuzey Kore’nin bölgeye 10 binden fazla asker göndermesi, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda yeni bir dönem başlatmıştı.

Kuzey Kore'den Rusya'ya dev takviye: "Şehirleri parçalayan roketatar" - 1

NEREDEYSE YARISINI SAVAŞTA KAYBETTİ

Rus ordusu, Şubat 2022'de cephaneliğinde binin üzerinde tekerlekli roketatarla Ukrayna'ya yönelik tam kapsamlı işgalini başlattı.

Bu sayı, dünyanın en büyük taktik roket güçlerinden birini oluşturuyordu.

Ancak 33 ay süren zorlu mücadelede Ruslar, Ukraynalıların karşı saldırısında çok namlulu roketatarlarından en az 400'ünü kaybetti.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore'den Rusya'ya dev takviye: "Şehirleri parçalayan roketatar" - 2

KUZEY KORE TAKVİYESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kremlin, savaş devam ederken depolarından çok sayıda eski fırlatıcıyı çıkarmış olsa da, hem savaş alanındaki kayıpları telafi etmek hem de yeni birimler donatmak için yeterli sayıda fırlatıcıyı kurtaramadı. Roket stokları da azalıyor.

Kuzey Kore'den gönderilen MLR'lerin Rus savaş hedefleri için bu kadar önemli olmasının nedeni de tam olarak bu.

Kuzey Kore'den Rusya'ya dev takviye: "Şehirleri parçalayan roketatar" - 3

"ONLARCA TOPÇU SİSTEMİ GÖNDERİLDİ"

Ukrayna'nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi başkanı Teğmen Andriy Kovalenko'ya göre, Pyongyang'daki rejim Rusya'ya M1989 motorlu obüsler ve M1991 roketatarlar dahil 100 topçu sistemi gönderdi.

Kuzey Kore'den Rusya'ya dev takviye: "Şehirleri parçalayan roketatar" - 4

FÜZE VE ASKER DE GÖNDERMİŞTİ

Kuzey Kore, Rusya'ya milyonlarca top mermisi ve düzinelerce 3 bin 500 kilogramlık KN-23 balistik füzesi göndermişti.

Ayrıca, Ukrayna kuvvetlerinin Kursk Oblastı'nda başlattığı operasyonda Rusya'yı desteklemek için binlerce asker de gönderilmişti.

Kuzey Kore'den gönderilen M1991'ler, hırpalanmış Rus roket birliklerine güçlü bir takviye anlamına geliyor.

Kuzey Kore'den Rusya'ya dev takviye: "Şehirleri parçalayan roketatar" - 5

UKRAYNA'NIN NEREDEYSE TÜM SİSTEMLERİNİ GERİDE BIRAKIYOR

240 milimetrelik roketleri 37 mil kadar uzağa fırlatan M1991'ler, Ukrayna envanterindeki hemen hemen her sistemi geride bırakıyor.

Kuzey Kore ordusu, M1991'lerini iki Kore arasındaki Demilitarize Bölge boyunca dağ siperlerinde saklıyor. Savaş zamanında, fırlatıcılar Seul'ü bombalayabilir.

Kuzey Kore'den Rusya'ya dev takviye: "Şehirleri parçalayan roketatar" - 6

RUS HİZMETİNDE ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Aynı derecede endişe verici olanı, Rus hizmetinde, bu roketatarlar sınırda bulunan Harkov da dahil olmak üzere sınır şehirlerini vurabilecek olması.

Rus birlikleri savaş boyunca Ukraynalı sivillere karşı defalarca Kuzey Kore mühimmatı kullandı.

Kuzey Kore'den Rusya'ya dev takviye: "Şehirleri parçalayan roketatar" - 7
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