Kuzey Kore'den Rusya'ya dev takviye: "Şehirleri parçalayan roketatar"
Kuzey Kore hükümeti, Ukrayna ile savaşmaya devam eden Rusya'ya desteğini sürdürüyor. Savaş boyunca en yakın müttefikine destek olmak için füze ve asker yollayan Kuzey Kore, ağır mühimmat takviyesine "şehir parçalayan roketatarlarını" da ekledi. Kuzey Kore'den gönderilen M1991'ler, hırpalanmış Rus roket birliklerine güçlü bir takviye anlamına geliyor. Kuzey Kore ordusu, M1991'lerini iki Kore arasındaki Demilitarize Bölge boyunca dağ siperlerinde saklıyor. Rus birlikleri savaş boyunca Ukraynalı sivillere karşı defalarca Kuzey Kore mühimmatı kullandı. Geçtiğimiz aylarda Kuzey Kore’nin bölgeye 10 binden fazla asker göndermesi, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda yeni bir dönem başlatmıştı.
NEREDEYSE YARISINI SAVAŞTA KAYBETTİ
Rus ordusu, Şubat 2022'de cephaneliğinde binin üzerinde tekerlekli roketatarla Ukrayna'ya yönelik tam kapsamlı işgalini başlattı.
Bu sayı, dünyanın en büyük taktik roket güçlerinden birini oluşturuyordu.
Ancak 33 ay süren zorlu mücadelede Ruslar, Ukraynalıların karşı saldırısında çok namlulu roketatarlarından en az 400'ünü kaybetti.