Kuzey Kore'den Rusya'ya dev takviye: "Şehirleri parçalayan roketatar"

KUZEY KORE TAKVİYESİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kremlin, savaş devam ederken depolarından çok sayıda eski fırlatıcıyı çıkarmış olsa da, hem savaş alanındaki kayıpları telafi etmek hem de yeni birimler donatmak için yeterli sayıda fırlatıcıyı kurtaramadı. Roket stokları da azalıyor.

Kuzey Kore'den gönderilen MLR'lerin Rus savaş hedefleri için bu kadar önemli olmasının nedeni de tam olarak bu.