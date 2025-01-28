Kuzey Kore'den Rusya'ya gizli sevkiyat: Teslimat kamyonu kılığında roketatar!

12 FÜZE ALAN SİSTEM

Dışarıdan sivil bir teslimat kamyonu gibi görünen aracın kargo bölümünde 12 füze için bir raf var. Gerekirse tavan katlanıp raf eklenebiliyor. Füzeler daha sonra buradan ateşleniyor.

Kuzey Kore ayrıca bir çöp kamyonu olarak gizlenmiş bir sistem de tanıtmıştı.