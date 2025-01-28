Kuzey Kore'den Rusya'ya gizli sevkiyat: Teslimat kamyonu kılığında roketatar!
Kuzey Kore hükümeti, Ukrayna ile savaşmaya devam eden Rusya'ya desteğini sürdürüyor. Savaş boyunca en yakın müttefikine arka çıkmak için için füze ve asker yollayan Kuzey Kore, ağır mühimmat takviyesine "sivil araç görünümlü roketatarını" da ekledi. Kuzey Kore'den gönderilen bu sistemler, hırpalanmış Rus roket birliklerine güçlü bir takviye anlamına geliyor. Kursk bölgesinde görüntülenen kamyonların asıl amacı ise Ukrayna'yı diken üstünde tutmak olabilir. Sosyal medyada yayılan bu görüntülerden sonra cepheye yaklaşan her beyaz kamyon potansiyel bir tehdit oluşturacak.
SİVİL ARAÇ GİBİ GÖRÜNÜYOR
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşında Kuzey Kore'nin sarsılmaz desteği devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde, Rusya'nın Kursk bölgesinde alışılmadık bir silah sistemi görüldü ve filme alındı.
Bu silah sistemi, sivil bir araç gibi görünen ancak 122 mm'lik roketler atan bir kamyondu.