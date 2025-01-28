Kuzey Kore'den Rusya'ya gizli sevkiyat: Teslimat kamyonu kılığında roketatar!

Kuzey Kore hükümeti, Ukrayna ile savaşmaya devam eden Rusya'ya desteğini sürdürüyor. Savaş boyunca en yakın müttefikine arka çıkmak için için füze ve asker yollayan Kuzey Kore, ağır mühimmat takviyesine "sivil araç görünümlü roketatarını" da ekledi. Kuzey Kore'den gönderilen bu sistemler, hırpalanmış Rus roket birliklerine güçlü bir takviye anlamına geliyor. Kursk bölgesinde görüntülenen kamyonların asıl amacı ise Ukrayna'yı diken üstünde tutmak olabilir. Sosyal medyada yayılan bu görüntülerden sonra cepheye yaklaşan her beyaz kamyon potansiyel bir tehdit oluşturacak.

Kuzey Kore'den Rusya'ya gizli sevkiyat: Teslimat kamyonu kılığında roketatar! - 1

SİVİL ARAÇ GİBİ GÖRÜNÜYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşında Kuzey Kore'nin sarsılmaz desteği devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde, Rusya'nın Kursk bölgesinde alışılmadık bir silah sistemi görüldü ve filme alındı.

Bu silah sistemi, sivil bir araç gibi görünen ancak 122 mm'lik roketler atan bir kamyondu.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore'den Rusya'ya gizli sevkiyat: Teslimat kamyonu kılığında roketatar! - 2

KUZEY KORE'NİN BEYAZ KAMYONU

İlk bakışta sıradan beyaz bir kamyonet gibi görünüyor. Ancak gerçekte kamufle edilmiş bir roketatar.

Bu tarz füze rampalı kamyonlar Kuzey Kore'de ilk kez 2023 yılında bir askeri geçit töreninde görülmüştü.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un en yakın müttefikine bu sistemleri sağlamış olması oldukça muhtemel görünüyor.

Kuzey Kore'den Rusya'ya gizli sevkiyat: Teslimat kamyonu kılığında roketatar! - 3

12 FÜZE ALAN SİSTEM

Dışarıdan sivil bir teslimat kamyonu gibi görünen aracın kargo bölümünde 12 füze için bir raf var. Gerekirse tavan katlanıp raf eklenebiliyor. Füzeler daha sonra buradan ateşleniyor.

Kuzey Kore ayrıca bir çöp kamyonu olarak gizlenmiş bir sistem de tanıtmıştı.

Kuzey Kore'den Rusya'ya gizli sevkiyat: Teslimat kamyonu kılığında roketatar! - 4

RUSYA, BU KAMYONLARLA NE YAPACAK?

Şu anda gönderilen kamyonun hangi füzeleri ateşleme kapasitesi olduğu bilinmiyor.

Rusya'nın bu araçla ne yapmayı planladığı da tam olarak belli değil.

Rus lider Vladimir Putin, bu roketatarları daha önce imha edilen BM-21 Grad'ların yerine kullanmak istiyor olabilir.

Kuzey Kore'den Rusya'ya gizli sevkiyat: Teslimat kamyonu kılığında roketatar! - 5

KASITLI OLARAK MI GÖSTERİLDİ?

Bir diğer olası senaryo ise Rusya'nın silah sistemini kasıtlı olarak gösteriyor olması.

Videoda füzelerin fırlatma rafı açıkça görülüyor, ancak kamyon cadde üzerindeki bir otoparkta sürücüsüz olarak bırakılmış.

Kuzey Kore'den Rusya'ya gizli sevkiyat: Teslimat kamyonu kılığında roketatar! - 6

HER BEYAZ KAMYON POTANSİYEL TEHDİT

Rusya bu hareketiyle, Ukrayna'nın füze ya da kamikaze dronelarıyla sivil araçlara saldırmasını provoke etmeye çalışıyor olabilir.

Çünkü bu görüntülerden sonra cepheye yaklaşan her beyaz kamyon potansiyel bir tehdit oluşturuyor.

Kuzey Kore'den Rusya'ya gizli sevkiyat: Teslimat kamyonu kılığında roketatar! - 7

KUZEY KORE'DEN GELEN EKİPMANLAR

Ukrayna gizli servisi, Kuzey Kore'nin yakında Rusya'ya yeni ekipmanlar ve ek birlikler göndereceğini varsayıyor. Bu sevkiyatın, öncelikle obüsler ve roketatarlar içereceği tahmin ediliyor.

Yeni KN-23 füzeleri de teslimata dahil edilecek. Kısa menzilli balistik füze 900 km'ye kadar menzile ve 500 kg ağırlığında bir savaş başlığına sahip.

Rusya füzelerin bir kısmını 2023 yılında teslim aldı. Bunlardan biri 2023 sonunda ilk kez Ukrayna'ya ateşlendi.

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