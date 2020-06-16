Kuzey Kore'den silahsız bölgeye asker tehdidi

ntv.com.tr 16.06.2020 - 08:27
ntv.com.tr
Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki gerginlik yeni bir boyuta tırmandı.
Güney'e kaçan Kuzey Korelilerden gelen propaganda mesajlarının ülkeye ulaşmasının ardından Kuzey Kore'den birkez daha asker sesleri yükseldi.
Kararın, Kim Yo Jong ve Seul yönetiminin 2010'da 50 Güney Korelinin ölümüne yol açan iki saldırının arkasındaki isim olduğuna inandığı eski istihbarat birimi başkanı Kim Yong Chol tarafından verildiği kaydedilmişti.
Güney Kore'de, Kuzey sınırında balonla broşür atma, yıllardır aktivistlerin başvurduğu bir yöntem. Kuzey Kore, bu eylemi kendisine yönelik bir saldırı olarak değerlendiriyor.