Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Kuzey Kore, Güney Kore'nin doğu kıyılarına füze atışı yaptı. Kuzey Kore'nin füze atışı, Güney Kore ile ABD'nin bölgede yaptığı askeri tatbikatın ardından gerçekleşti.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, füzelerin Kuzey Kore'nin Kangvon eyaletinden fırlatıldığını bildirdi. Japonya Savunma Bakanlığı, füzelerin Japonya'nın Münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü bildirdi.
2 füzenin de yaklaşık 350 kilometre menzile ulaştığı açıklandı. Bakanlık, bölgedeki gemilere füze atışlarına karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.
Kuzey Kore, bugün yaptığı açıklamada, son günlerde gerçekleştirdiği füze denemelerinin "meşru müdafaa" olduğunu öne sürmüştü.
Son 2 haftada 7. füze denemesini yapan Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.
ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.
Öte yandan, ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim'de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti.
Bunun ardından, Kuzey Kore 6 Ekim'de, Doğu Denizi yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.
Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 20'yi aşkın farklı menzillerde balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.