Kuzey Kore'den yeni füze denemesi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin, doğu kıyılarına doğru balistik füze atışı yaptığını bildirdi.

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi - 1

Kuzey Kore, Güney Kore'nin doğu kıyılarına füze atışı yaptı. Kuzey Kore'nin füze atışı, Güney Kore ile ABD'nin bölgede yaptığı askeri tatbikatın ardından gerçekleşti.

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi - 2

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, füzelerin Kuzey Kore'nin Kangvon eyaletinden fırlatıldığını bildirdi. Japonya Savunma Bakanlığı, füzelerin Japonya'nın Münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü bildirdi.

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi - 3

2 füzenin de yaklaşık 350 kilometre menzile ulaştığı açıklandı. Bakanlık, bölgedeki gemilere füze atışlarına karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi - 4

Kuzey Kore, bugün yaptığı açıklamada, son günlerde gerçekleştirdiği füze denemelerinin "meşru müdafaa" olduğunu öne sürmüştü.

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi - 5

Son 2 haftada 7. füze denemesini yapan Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi - 6

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi - 7

Öte yandan, ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim'de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti.

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi - 8

Bunun ardından, Kuzey Kore 6 Ekim'de, Doğu Denizi yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.

Kuzey Kore'den yeni füze denemesi - 9

Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 20'yi aşkın farklı menzillerde balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.

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