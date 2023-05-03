Kuzey Kore'den yeni gelir formülü: Rusya'ya yüzlerce işçi gönderdi

İsmini vermek istemeyen bir Kuzey Koreli, Moskova ile Pyongyang arasında yapılan anlaşmayla yüzlerce Kuzey Koreli işçinin mart sonu ve nisan başlarında başta Moskova, Saint Petersburg ve Vladivostok şehirleri olmak üzere, Rusya’nın çeşitli bölgelerine gönderildiğini belirtti.