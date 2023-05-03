Kuzey Kore'den yeni gelir formülü: Rusya'ya yüzlerce işçi gönderdi

İsmini vermek istemeyen bir Kuzey Koreli, Moskova ile Pyongyang arasında yapılan anlaşmayla yüzlerce Kuzey Koreli işçinin mart sonu ve nisan başlarında başta Moskova, Saint Petersburg ve Vladivostok şehirleri olmak üzere, Rusya’nın çeşitli bölgelerine gönderildiğini belirtti.
Yaklaşık 350 işçinin St. Petersburg ve Moskova’ya, 100’e yakın işçinin de Vladivostok’a gönderildiği aktarıldı.
İşçilerin çalışacakları alanların belirsizliğini koruduğu belirtilerek askeri ve özel şirketlerde inşaat veya hizmet sektöründe çalıştırıldıklarının tahmin edildiği ifade edildi.
Askeri şirketlerde çalışan işçilerin, ülkelerine 45 bin ruble (yaklaşık 11 bin lira) göndermeleri gerekirken özel şirketlerde çalışanların da 70 bin ruble (yaklaşık 17 bin lira) göndermelerinin zorunlu olduğu belirtildi.
Rus hükümeti kabul ettiği için Kuzey Koreli işçilerin, Rusya’ya çalışma vizesiyle değil eğitim, kültür ve turizm vizeleriyle girdikleri bilgisi paylaşıldı.
Üç yılı aşkın süredir Rusya'da bulunan ve çalışamayacak kadar sağlıksız olan Kuzey Koreli işçilerin, Pyongyang yönetiminin talimatıyla ülkelerine geri gönderildiği kaydedildi.
Öte yandan, Kuzey Kore giderek büyüyen bir insani kriz ve gıda kıtlığıyla mücadele ediyor. Uzmanlar, ülkedeki gıda yetersizliğinin uluslararası yaptırımlar ve Covid-19 kilitlenmeleriyle kötüleştiğini açıkladı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomiyi iyileştirmek ve tarım sektörünü büyütmek için geçen Şubat atında acil bir toplantı düzenledi.