Kuzey Koreli askerler “telef olup” geri döndü: 21 günlük yokluğun nedeni ne?

Ukrayna lideri Zelenski, Moskova'nın geri çektiği Kuzey Kore birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesindeki cephe hattına geri döndüğünü açıkladı. Geçen hafta Kursk'ta savaşan Ukraynalı özel kuvvetler, son 21 gündür orada Kuzey Koreli asker görmediklerini söylemişti.

Kuzey Koreli askerler “telef olup” geri döndü: 21 günlük yokluğun nedeni ne? - 1

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Moskova'nın ağır kayıplar nedeniyle geri çektiği Kuzey Kore birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesindeki cephe hattına geri döndüğünü açıkladı.

Zelenski dün akşam yaptığı açıklamada, “Kursk operasyon bölgelerinde yeni saldırılar oldu. Rus ordusu ve Kuzey Kore askerleri tekrar getirildi” dedi.

Muhalif birliklerin önemli bir kısmının “imha edildiğini” söyleyen Zelenski, “Yüzlerce Rus ve Kuzey Kore askerinden bahsediyoruz”  diye ekledi.

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Kuzey Koreli askerler “telef olup” geri döndü: 21 günlük yokluğun nedeni ne? - 2

Ukraynalı bir askeri sözcü geçen hafta yaptığı açıklamada, Kiev'in üç haftadır Kuzey Kore birlikleriyle bir hareketlilik ya da çatışmaya rastlamadığını söylemişti. Güney Kore ve Batı istihbaratına göre Pyongyang, Ukrayna'nın sınır bölgesine yönelik saldırılarına karşı koymasına yardımcı olmak üzere geçen yıl Rusya'ya yaklaşık 11 bin asker gönderdi.

Bir sözcü, ağır muharebe kayıpları verdikten sonra geri çekilmiş olmalarının muhtemel olduğunu söyledi.

Geçen hafta Kursk'ta savaşan Ukraynalı özel kuvvetler, BBC'ye son 21 gündür orada Kuzey Koreli asker görmediklerini söyledi.

Sözcü, bu cephe hattının ne kadar uzun olduğuna dair herhangi bir ayrıntı vermeden sadece güçlerinin savaştığı bölgelerden bahsettiğini de sözlerine ekledi.

Kuzey Koreli askerler “telef olup” geri döndü: 21 günlük yokluğun nedeni ne? - 3

Güney Kore istihbaratına atfedilen son raporlar, Kuzey Kore askerlerinin modern savaşa ve özellikle Ukrayna insansız hava araçlarına karşı savunmasız olduklarını öne sürdü.

Askeri uzmanlar Kuzey Kore'den gelen kayıp haberlerinin bu hızla devam etmesi halinde sürdürülemez olduğunu söylüyor.

Askerler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un geçtiğimiz aylarda bir güvenlik ve savunma anlaşması imzalamak da dahil olmak üzere ikili ilişkileri derinleştirmesinin ardından konuşlandırıldı.

Pyongyang'ın Moskova'ya yardımı artık büyük miktarda mühimmat ve silahı da kapsıyor. Askerlerin ayrıca Rusya'nın önemli kayıplar veren savaş güçlerini desteklemek için gönderildiği de görülüyor.

Kuzey Koreli askerler “telef olup” geri döndü: 21 günlük yokluğun nedeni ne? - 4
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