Kuzey Koreli askerler “telef olup” geri döndü: 21 günlük yokluğun nedeni ne?

Ukraynalı bir askeri sözcü geçen hafta yaptığı açıklamada, Kiev'in üç haftadır Kuzey Kore birlikleriyle bir hareketlilik ya da çatışmaya rastlamadığını söylemişti. Güney Kore ve Batı istihbaratına göre Pyongyang, Ukrayna'nın sınır bölgesine yönelik saldırılarına karşı koymasına yardımcı olmak üzere geçen yıl Rusya'ya yaklaşık 11 bin asker gönderdi.

Bir sözcü, ağır muharebe kayıpları verdikten sonra geri çekilmiş olmalarının muhtemel olduğunu söyledi.

Geçen hafta Kursk'ta savaşan Ukraynalı özel kuvvetler, BBC'ye son 21 gündür orada Kuzey Koreli asker görmediklerini söyledi.

Sözcü, bu cephe hattının ne kadar uzun olduğuna dair herhangi bir ayrıntı vermeden sadece güçlerinin savaştığı bölgelerden bahsettiğini de sözlerine ekledi.