Kuzey Koreli askerler “telef olup” geri döndü: 21 günlük yokluğun nedeni ne?
Ukrayna lideri Zelenski, Moskova'nın geri çektiği Kuzey Kore birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesindeki cephe hattına geri döndüğünü açıkladı. Geçen hafta Kursk'ta savaşan Ukraynalı özel kuvvetler, son 21 gündür orada Kuzey Koreli asker görmediklerini söylemişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Moskova'nın ağır kayıplar nedeniyle geri çektiği Kuzey Kore birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesindeki cephe hattına geri döndüğünü açıkladı.
Zelenski dün akşam yaptığı açıklamada, “Kursk operasyon bölgelerinde yeni saldırılar oldu. Rus ordusu ve Kuzey Kore askerleri tekrar getirildi” dedi.
Muhalif birliklerin önemli bir kısmının “imha edildiğini” söyleyen Zelenski, “Yüzlerce Rus ve Kuzey Kore askerinden bahsediyoruz” diye ekledi.