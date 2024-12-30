Kuzey Koreli askerlerin beyni yıkandı: "Yakalanmamak için intihar ediyorlar"

"TESLİM OLMAMAK İÇİN CANLARINA KIYIYORLAR"

ABD'li üst düzey bir yetkili, bazı Kuzey Koreli askerlerin Rusya'nın Kursk bölgesinde yaşanan çatışmalarda Ukrayna güçlerine teslim olmaktansa kendi canlarına kıydıklarını söyledi.

Ukrayna ise Kuzey Kore ordusunun yakalanmalarını önlemek için kendi askerlerini "infaz ettiğini" bildirdi.