Kuzey Koreli askerlerin beyni yıkandı: "Yakalanmamak için intihar ediyorlar"

ABD'li ve Ukraynalı yetkililer, bazı Kuzey Koreli askerlerin Ukrayna güçlerine teslim olmamak için intihar ettiğini ileri sürdü. Beyni yıkanmış gibi görünen Kuzey Kore askerlerinin büyük çaplı ancak "umutsuz" bir saldırı düzenlediği aktarıldı. Kiev, Pyongyang'ın Rusya'daki askerleri arasında ağır kayıplar olduğunu bildirirken Washington, yüksek rütbeli generalleri genç askerleri "harcanabilir" olarak görmekle suçluyor. 12 bine kadar Kuzey Kore askeri, Kursk'ta Ukrayna'ya karşı savaş çabalarını desteklemek için Rusya'da bulunuyor. Moskova'nın bu yabancı birliklerin hareketini sıkı bir şekilde kısıtladığı ve onları sivil alanlardan uzaktaki askeri kışlalara hapsettiği ileri sürülüyor.

Kuzey Koreli askerlerin beyni yıkandı: "Yakalanmamak için intihar ediyorlar" - 1

"TESLİM OLMAMAK İÇİN CANLARINA KIYIYORLAR"

ABD'li üst düzey bir yetkili, bazı Kuzey Koreli askerlerin Rusya'nın Kursk bölgesinde yaşanan çatışmalarda Ukrayna güçlerine teslim olmaktansa kendi canlarına kıydıklarını söyledi.

Ukrayna ise Kuzey Kore ordusunun yakalanmalarını önlemek için kendi askerlerini "infaz ettiğini" bildirdi.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Koreli askerlerin beyni yıkandı: "Yakalanmamak için intihar ediyorlar" - 2

"BEYNİ YIKANMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Kuzey Kore ordusunun, Rus ve Kuzey Kore askeri liderliğinin emriyle Kursk'taki Ukrayna güçlerine karşı büyük çaplı ancak "umutsuz" bir saldırı düzenlediğini söyledi.

Kirby, "Kuzey Kore ordusunun beyni yıkanmış gibi görünüyor ve ailelerinin Kuzey Kore'de kalması nedeniyle misilleme korkusuyla teslim olmak yerine intihar ettikleri yönünde raporlar alıyoruz." dedi.

Kuzey Koreli askerlerin beyni yıkandı: "Yakalanmamak için intihar ediyorlar" - 3

"ÇOK BÜYÜK KAYIPLAR VERDİLER"

Binden fazla Kuzey Korelinin öldürüldüğünü aktaran Kirby, "Tanık olduğumuz bu insan taktikleri pek etkili değil... Aslında bu taktiklerin Kuzey Kore ordusuna çok büyük kayıplar verdirdiğini değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Kuzey Koreli askerlerin beyni yıkandı: "Yakalanmamak için intihar ediyorlar" - 4

BİNLERCE ASKER ÖLDÜ

12 bine kadar Kuzey Kore askeri, Kursk'ta Ukrayna'ya karşı savaş çabalarını desteklemek için Rusya'da bulunuyor.

Ukrayna, aralarında 3 binden fazla kayıp olduğunu bildirdi. Güney Kore, en az bin 100 Kuzey Korelinin öldürüldüğünü veya yaralandığını tahmin ediyor.

Kuzey Koreli askerlerin beyni yıkandı: "Yakalanmamak için intihar ediyorlar" - 5

Kirby, "Rusya ve Kuzey Kore askeri liderlerinin askerlere sarf malzemesi gibi davrandığı ve Ukrayna'ya umutsuz bir saldırı emri verdiği açık" ifadelerini kullandı.

Kuzey Koreli askerlerin beyni yıkandı: "Yakalanmamak için intihar ediyorlar" - 6

"KİMSE KUZEY KORELİLERİ KURTARMAKLA İLGİLENMİYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Kursk'ta Kuzey Kore askerlerinin büyük kayıplar verdiğini doğrulayarak, kimsenin Kuzey Kore askerlerini kurtarmakla "ilgilenmediğini" söyledi.

Kuzey Koreli askerlerin beyni yıkandı: "Yakalanmamak için intihar ediyorlar" - 7
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