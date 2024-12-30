Kuzey Koreli askerlerin beyni yıkandı: "Yakalanmamak için intihar ediyorlar"
ABD'li ve Ukraynalı yetkililer, bazı Kuzey Koreli askerlerin Ukrayna güçlerine teslim olmamak için intihar ettiğini ileri sürdü. Beyni yıkanmış gibi görünen Kuzey Kore askerlerinin büyük çaplı ancak "umutsuz" bir saldırı düzenlediği aktarıldı. Kiev, Pyongyang'ın Rusya'daki askerleri arasında ağır kayıplar olduğunu bildirirken Washington, yüksek rütbeli generalleri genç askerleri "harcanabilir" olarak görmekle suçluyor. 12 bine kadar Kuzey Kore askeri, Kursk'ta Ukrayna'ya karşı savaş çabalarını desteklemek için Rusya'da bulunuyor. Moskova'nın bu yabancı birliklerin hareketini sıkı bir şekilde kısıtladığı ve onları sivil alanlardan uzaktaki askeri kışlalara hapsettiği ileri sürülüyor.
"TESLİM OLMAMAK İÇİN CANLARINA KIYIYORLAR"
ABD'li üst düzey bir yetkili, bazı Kuzey Koreli askerlerin Rusya'nın Kursk bölgesinde yaşanan çatışmalarda Ukrayna güçlerine teslim olmaktansa kendi canlarına kıydıklarını söyledi.
Ukrayna ise Kuzey Kore ordusunun yakalanmalarını önlemek için kendi askerlerini "infaz ettiğini" bildirdi.