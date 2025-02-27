Kuzey Koreli askerlerin deniz yolcuğu: Gemilere gece bindirilip Rus limanına getirildiler

GEMİLERE GECE BİNDİRİLDİLER

Nükleer Silahsızlanma Çalışmaları Merkezi'nde araştırma görevlisi olan Sam Lair, "Rusların veya Kuzey Korelilerin bu transferlerin kameraya alınmasını istediğini sanmıyorum. Gizlilik unsuru oldukça dikkat çekici." açıklamasında bulundu.

Araştırmacılar, Kuzey Kore'de askerlerin muhtemelen bu gemilere gece bindiğini ve bu nedenle transferlerin kanıtlarının yakalanmasının zor olduğunu söyledi.