Kuzey Koreli askerlerin deniz yolcuğu: Gemilere gece bindirilip Rus limanına getirildiler
Uydu görüntüleri, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'daki cepheye nasıl taşındığını ortaya çıkardı. Uzmanlara göre birlikler, bir gece vakti habersizce bindirildikleri donanma gemileri ile Rus limanlarına nakledildi. En az iki Rus donanma gemisi ekim ve kasım aylarında düzenlenen seferlerle Kuzey Kore askerlerini Rus askeri limanına taşıdı. Araştırmacılar, her çıkarma gemisinin yaklaşık 400 kadar asker alabilecek kapasitede olduğunu düşünüyor.
ASKERLERİ RUS DONANMA GEMİLERİ TAŞIDI
Amerikan yayın kuruluşu CNN'in elde ettiği yeni uydu görüntülerinde, yüzlerce Kuzey Kore askerinin savaşmak üzere deniz yoluyla Rusya'ya nakledildiğini ortaya koydu.
James Martin Nükleer Silahsızlanma Çalışmaları Merkezi'ndeki araştırmacılara göre, en az iki Rus donanma gemisi Ekim ve Kasım aylarında Kuzey Kore askerlerini Rus askeri limanına taşıdı.