Kuzey Koreli askerlerin deniz yolcuğu: Gemilere gece bindirilip Rus limanına getirildiler

Uydu görüntüleri, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'daki cepheye nasıl taşındığını ortaya çıkardı. Uzmanlara göre birlikler, bir gece vakti habersizce bindirildikleri donanma gemileri ile Rus limanlarına nakledildi. En az iki Rus donanma gemisi ekim ve kasım aylarında düzenlenen seferlerle Kuzey Kore askerlerini Rus askeri limanına taşıdı. Araştırmacılar, her çıkarma gemisinin yaklaşık 400 kadar asker alabilecek kapasitede olduğunu düşünüyor.

Kuzey Koreli askerlerin deniz yolcuğu: Gemilere gece bindirilip Rus limanına getirildiler - 1

ASKERLERİ RUS DONANMA GEMİLERİ TAŞIDI

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in elde ettiği yeni uydu görüntülerinde, yüzlerce Kuzey Kore askerinin savaşmak üzere deniz yoluyla Rusya'ya nakledildiğini ortaya koydu.

James Martin Nükleer Silahsızlanma Çalışmaları Merkezi'ndeki araştırmacılara göre, en az iki Rus donanma gemisi Ekim ve Kasım aylarında Kuzey Kore askerlerini Rus askeri limanına taşıdı.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Koreli askerlerin deniz yolcuğu: Gemilere gece bindirilip Rus limanına getirildiler - 2

DENİZ YOLCULUĞUNU GÜNEY KORE TESPİT ETTİ

Askerlerin deniz yolculuğu ilk olarak Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) tarafından tespit edildi ve geçen yıl bazı askerlerin Kuzey Kore liman bölgeleri olan Chongjin, Hamhung ve Musudan üzerinden Rusya'ya getirildiği açıklandı.

Ancak Güney Kore ajansı o sırada iddialarını kanıtlayabilecek yeterli delil sunmadı.

Kuzey Koreli askerlerin deniz yolcuğu: Gemilere gece bindirilip Rus limanına getirildiler - 3

GEMİLERE GECE BİNDİRİLDİLER

Nükleer Silahsızlanma Çalışmaları Merkezi'nde araştırma görevlisi olan Sam Lair, "Rusların veya Kuzey Korelilerin bu transferlerin kameraya alınmasını istediğini sanmıyorum. Gizlilik unsuru oldukça dikkat çekici." açıklamasında bulundu.

Araştırmacılar, Kuzey Kore'de askerlerin muhtemelen bu gemilere gece bindiğini ve bu nedenle transferlerin kanıtlarının yakalanmasının zor olduğunu söyledi.

Kuzey Koreli askerlerin deniz yolcuğu: Gemilere gece bindirilip Rus limanına getirildiler - 4

KARGO KAMYONUYLA GÖTÜRÜLDÜLER

Planet Labs'tan bir uydu görüntüsünde, araştırmacıların Nikolay Vilkov olduğuna inandıkları bir Rus gemisi 17 Ekim'de limanda görülüyor ve yanındaki rıhtımda kapalı bir kargo kamyonu dikkat çekiyor.

20 Ekim'de vinç geri çekiliyor ve askerlerin transferi tamamlanmış gibi görünüyor.

Kuzey Koreli askerlerin deniz yolcuğu: Gemilere gece bindirilip Rus limanına getirildiler - 5

400 ASKER TAŞIYABİLECEK KAPASİTEDE

Araştırmacılar, her çıkarma gemisinin birkaç yüz, hatta 400'e kadar askeri alabilecek kapasitede olduğunu düşünüyor.

Kuzey Koreli askerlerin deniz yolcuğu: Gemilere gece bindirilip Rus limanına getirildiler - 6

KUZEY KORE ASKERLERİ RUSYA'DA

Kuzey Kore birlikleri, Ukrayna'nın güney Rusya sınır bölgesine yönelik saldırısını püskürtmek amacıyla ekim ayının sonundan bu yana Kursk'a konuşlandırılıyor.

Uzmanlar ayrıca Rusya'nın "göze çarpmayan deniz tesisine büyük miktarda Kuzey Kore mühimmatını gönderildiğini" belirtiyor.

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