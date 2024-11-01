Kuzey Koreli bakan Rusya'da: "Zafere kadar Rus yoldaşlarımızın yanındayız"

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna’daki savaşa yönelik, “Rusya’nın büyük bir zafer kazanacağından şüphemiz yok. Zafer gününe kadar her zaman Rus yoldaşlarımızın yanında olacağımızı bir kez daha temin ederiz.” dedi.

Kuzey Koreli bakan Rusya'da: "Zafere kadar Rus yoldaşlarımızın yanındayız" - 1

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, resmi ziyaret kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Kuzey Koreli Bakan Choe, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından çiçekle karşılandı.

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Kuzey Koreli bakan Rusya'da: "Zafere kadar Rus yoldaşlarımızın yanındayız" - 2

Choe ve Lavrov, garda eski Kuzey Kore lideri Kim İl-sung'un 1949'da Moskova'ya yaptığı ziyaretin anısına bir anıt levhanın açılışını gerçekleştirdi, daha sonra görüşme için Rusya Dışişleri Bakanlığı'na geçti.

Kuzey Koreli bakan Rusya'da: "Zafere kadar Rus yoldaşlarımızın yanındayız" - 3

Lavrov görüşmenin başından yaptığı konuşmada, “Ülkelerimiz arasındaki ikili ilişkiler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gösterdiği özel ilgi sayesinde son birkaç yılda benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Stratejik Ortaklık Anlaşması, ikili gündemin tüm alanlarında ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi için sağlam bir temel oluşturdu.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Koreli bakan Rusya'da: "Zafere kadar Rus yoldaşlarımızın yanındayız" - 4

İki ülkenin askeri ve güvenlik servisleri arasında yakın temaslar kurulduğunu belirten Lavrov, bunun iki ülkenin önemli güvenlik konularını ele almasına imkan sağladığını belirtti.

Lavrov ayrıca Kuzey Kore’ye Ukrayna konusundaki tutumundan dolayı da teşekkür etti.

Kuzey Koreli bakan Rusya'da: "Zafere kadar Rus yoldaşlarımızın yanındayız" - 5

"RUSYA'NIN ZAFERİNDEN ŞÜPHEMİZ YOK"

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui ise konuşmasında, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in liderliğinde Rus ordusunun ve halkının, egemenliğini korumak ve ülkelerinin güvenliğini savunmak için verdikleri kutsal mücadelede büyük bir zafer kazanacağından şüphemiz yok. Zafer gününe kadar her zaman Rus yoldaşlarımızın yanında olacağımızı bir kez daha temin ederiz.” dedi.

Kuzey Koreli bakan Rusya'da: "Zafere kadar Rus yoldaşlarımızın yanındayız" - 6

"KORE YARIMADASI PATLAMAYA HAZIR"

Choe, ABD ve müttefiklerinin eylemleri nedeniyle Kore Yarımadası'ndaki durumun çok tehlikeli ve istikrarsız olduğunu ifade ederek, “Ülkemizin durumu ve güvenliği ABD ve uydularının entrikaları yüzünden çok tehlikeli ve istikrarsız bir durumdadır. ABD ve Güney Kore'nin askeri ittifakı, nükleer bileşenli bir askeri ittifaka dönüşmektedir. Bu durum, Kore Yarımadası'ndaki durumun her an patlamaya hazır hale gelebileceğini gösteriyor. Bu, Kore Yarımadası'nın ve genel olarak Kuzeydoğu Asya bölgesinin güvenliği açısından çok tehlikeli.” şeklinde konuştu.

Kuzey Koreli bakan Rusya'da: "Zafere kadar Rus yoldaşlarımızın yanındayız" - 7

"NÜKLEER YANIT İÇİN HAZIRLANIYORUZ"

Pyongyang'ın muhtemel nükleer saldırıya karşı hazırlıklarını artırmaya devam edeceğini söyleyen Choe, “Liderimiz Kim Yong-un dün mevcut durumun yanı sıra gelecekteki tehdit ve zorlukların, modern stratejik saldırı nükleer silahlarımızı her zamankinden daha fazla güçlendirmemizi ve nükleer yanıt için hazırlığımızı iyileştirmemizi gerektirdiğini bir kez daha açıkça belirtti.” ifadelerini kullandı.

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