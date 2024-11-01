Kuzey Koreli bakan Rusya'da: "Zafere kadar Rus yoldaşlarımızın yanındayız"

"KORE YARIMADASI PATLAMAYA HAZIR"

Choe, ABD ve müttefiklerinin eylemleri nedeniyle Kore Yarımadası'ndaki durumun çok tehlikeli ve istikrarsız olduğunu ifade ederek, “Ülkemizin durumu ve güvenliği ABD ve uydularının entrikaları yüzünden çok tehlikeli ve istikrarsız bir durumdadır. ABD ve Güney Kore'nin askeri ittifakı, nükleer bileşenli bir askeri ittifaka dönüşmektedir. Bu durum, Kore Yarımadası'ndaki durumun her an patlamaya hazır hale gelebileceğini gösteriyor. Bu, Kore Yarımadası'nın ve genel olarak Kuzeydoğu Asya bölgesinin güvenliği açısından çok tehlikeli.” şeklinde konuştu.