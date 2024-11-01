Kuzey Koreli bakan Rusya'da: "Zafere kadar Rus yoldaşlarımızın yanındayız"
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna’daki savaşa yönelik, “Rusya’nın büyük bir zafer kazanacağından şüphemiz yok. Zafer gününe kadar her zaman Rus yoldaşlarımızın yanında olacağımızı bir kez daha temin ederiz.” dedi.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui, resmi ziyaret kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.
Kuzey Koreli Bakan Choe, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından çiçekle karşılandı.