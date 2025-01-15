Kuzey Koreli esirin sorgu kayıtları: "Dünya gerçekleri öğrenecek"

"UKRAYNBALI ASKERLER BANA İĞNE YAPTI"

Ukraynalı askerlerin kendisini yakaladıktan sonra uyuşturmak için iğne yaptığını belirten Kuzey Koreli genç, "Orada olduğum sırada Ukraynalı askerler geldi, beni yanlarına aldılar, bana bir iğne yaptılar ve bir araçla taşıdılar." dedi.

Videonun alt yazısına göre, asker Ukraynalı askerler onu bulana kadar üç ila beş gün boyunca tek başına kalmış.