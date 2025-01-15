Kuzey Koreli esirin sorgu kayıtları: "Dünya gerçekleri öğrenecek"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, esir alınan Kuzey Koreli askerin yeni bir sorgu videosunu sosyal medya hesabında yayınladı. Asker videoda nasıl günlerce yaralı halde yanız başına kaldığını ve Ukraynalı askerler tarafından uyuşturularak esir alındığını anlattı. Zelenski, Rusya'nın Kursk bölgesinde yaralı olarak ele geçirilen askerle ilgili olarak, “Dünya, Rusya'nın bilgisizlik içinde büyüyen, Ukrayna'dan tamamen habersiz ve sadece bu savaşı uzatmak için cepheye sürülen bu adamları nasıl kullandığına dair tüm gerçeği öğrenecek.” ifadelerine yer verdi.

Kuzey Koreli esirin sorgu kayıtları: "Dünya gerçekleri öğrenecek" - 1

SORGU KAYITLARINI PAYLAŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’den Rusya'nın Kursk bölgesinde yaralı şekilde esir alınan Kuzey Koreli askerlerin sorgu kayıtlarını gösteren yeni bir video yayınladı.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Koreli esirin sorgu kayıtları: "Dünya gerçekleri öğrenecek" - 2

"BEN DE DAHİL HERKES YARALANDI"

Sosyal medya platformu X üzerinden yayınlanan videoda, 20 yaşındaki askerin yakalanma anını, sahte Rus kimliğini nasıl kullandığını ve askeri eğitimini sakin bir şekilde anlattığı görülüyordu.

Korece konuşan asker, "Ben de dahil herkes yaralandı, bu yüzden bir sığınağa sığındık. Daha sonra geri çekilmek amacıyla ormana doğru ilerledik, ancak bacağımdan yaralandım ve daha fazla ilerleyemedim." ifadelerini kullandı.

Kuzey Koreli esirin sorgu kayıtları: "Dünya gerçekleri öğrenecek" - 3

"UKRAYNBALI ASKERLER BANA İĞNE YAPTI"

Ukraynalı askerlerin kendisini yakaladıktan sonra uyuşturmak için iğne yaptığını belirten Kuzey Koreli genç, "Orada olduğum sırada Ukraynalı askerler geldi, beni yanlarına aldılar, bana bir iğne yaptılar ve bir araçla taşıdılar." dedi.

Videonun alt yazısına göre, asker Ukraynalı askerler onu bulana kadar üç ila beş gün boyunca tek başına kalmış.

Kuzey Koreli esirin sorgu kayıtları: "Dünya gerçekleri öğrenecek" - 4

RUSÇA KİMLİK VERİLDİ

Asker, kimlik belgelerinde fotoğraf olmadığını ve Kuzey Kore kimliğini gizlemek için tamamen Rusça yazıldığını vurgulayarak, "Adını bilmiyorum. Hepsi Rusça yazılmıştı." diye konuştu.

Uydurma belgeler, yakalandığı sırada Güney Sibirya'daki Tuva Cumhuriyeti'nden 26 yaşında biri gibi görünmesini sağladı. 

Bu durum Kuzey Koreli askerlerin Ukraynaca veya Rusça bilmeden savaş alanına konuşlandırılırken karşılaştıkları zorlukları gösterdi.

Kuzey Koreli esirin sorgu kayıtları: "Dünya gerçekleri öğrenecek" - 5

"BİR KAĞIDA EV VE SİLAH ÇİZMEMİZ SÖYLENDİ"

Aldıkları talimatlar sorulduğunda, bir kağıt parçasına bir ev ve bir silah çizmesi ve karşılaştıkları kişilere göstermesi öğretildiğini anlattı.

Ev, eve dönme isteğini sembolize ederken, silah savaşmaya devam etme isteğini temsil ediyordu. Askerlere, evi seçenleri serbest bırakmaları ve silahı seçenleri yakalamaları veya öldürmeleri talimatı verildi.

Ancak ne kendisi ne de birliği, rehin veya esir olarak hiçbir Ukraynalı asker almadı.

Kuzey Koreli esirin sorgu kayıtları: "Dünya gerçekleri öğrenecek" - 6

SAĞLIKLI GÖRÜNÜYORDU

Ukrayna güçleri tarafından yakalanan iki Kuzey Koreli esirden biri olan asker, iki gün önce yayınlanan bir videodaki halinden daha sağlıklı görünüyordu.

Kuzey Koreli esirin sorgu kayıtları: "Dünya gerçekleri öğrenecek" - 7

"TÜM AYRINTILARI DOĞRULUYORUZ"

Zelenski ise, Rusya'nın Kuzey Koreli askerleri kullanmasının ardındaki gerçeği ortaya çıkarmanın önemini vurguladı.

Zelenski, “Yakalanan Kuzey Koreli askerler ile Ukraynalı soruşturmacılar arasındaki iletişim devam ediyor. Gerçekleri tespit ediyoruz. Tüm ayrıntıları doğruluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Koreli esirin sorgu kayıtları: "Dünya gerçekleri öğrenecek" - 8

"DÜNYA GERÇEKLERİ ÖĞRENECEK"

Rusya'nın Kuzey Koreli askerleri kendi çıkarları için kullandığını belirten Zelenski, “Dünya, Rusya'nın bilgisizlik içinde büyüyen, Ukrayna'dan tamamen habersiz olan ve sadece bu savaşı uzatmak ve tırmandırmak için öne sürülen bu adamları nasıl kullandığına dair tüm gerçeği öğrenecek.” açıklamasında bulundu.

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