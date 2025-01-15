Kuzey Koreli esirin sorgu kayıtları: "Dünya gerçekleri öğrenecek"
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, esir alınan Kuzey Koreli askerin yeni bir sorgu videosunu sosyal medya hesabında yayınladı. Asker videoda nasıl günlerce yaralı halde yanız başına kaldığını ve Ukraynalı askerler tarafından uyuşturularak esir alındığını anlattı. Zelenski, Rusya'nın Kursk bölgesinde yaralı olarak ele geçirilen askerle ilgili olarak, “Dünya, Rusya'nın bilgisizlik içinde büyüyen, Ukrayna'dan tamamen habersiz ve sadece bu savaşı uzatmak için cepheye sürülen bu adamları nasıl kullandığına dair tüm gerçeği öğrenecek.” ifadelerine yer verdi.
SORGU KAYITLARINI PAYLAŞTI
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’den Rusya'nın Kursk bölgesinde yaralı şekilde esir alınan Kuzey Koreli askerlerin sorgu kayıtlarını gösteren yeni bir video yayınladı.