Kuzey Korelilerin dışkı savaşı: Birbirlerinin evlerinden çalıyorlar!
Kuzey Kore'de uygulanması imkansız kurallardan biri de yıllık dışkı kotası. Halk, ilkbahar sezonu öncesinde gübre hazırlamak için belirlenen miktarda dışkı toplayarak hükümete teslim etmek zorunda. Kuzey Koreliler bu sene, bir kez daha insan dışkısı yüzünden birbirleriyle kavga etti. Ceza almamak için yetişkinlerin 20 Ocak'a kadar 500 kilogram dışkı bağışlaması gerekiyor. Bu miktar, ortalama bir insanın bir yılda çıkardığı 142 kilogramdan çok daha fazla. Bu yüzden tüccarlar dışkıyı karaborsada satarak servet kazanabiliyor. Çaresizliğe düşen halk ise dışkıyı umumi tuvaletlerden veya komşularının evlerinden çalmaya kalkışabiliyor.
DIŞKI KOTASI VAR
Kuzey Kore'de uygulanması imkansız hükümet kotaları, gübre yapmak için yeterli dışkı elde etmeye çalışan insanların şiddete başvurmasına neden oluyor.
Halk, ilkbahar sezonu öncesinde gübre hazırlamak için hükümetin inanılmaz derecede yüksek olan toplama kotasını doldurmaya çalışıyor.