Kuzey Korelilerin dışkı savaşı: Birbirlerinin evlerinden çalıyorlar!

YILDA 500 KİLO TOPLANMALI

İnsanlar bu sene, bir kez daha insan dışkısı yüzünden birbirleriyle kavga etti.

Ceza almamak için yetişkinlerin 20 Ocak'a kadar dışkı için bir kod adı olan 500 kilogram "kompost" bağışlamaları gerekiyor.

Bu miktar, ortalama bir insanın bir yılda çıkardığı 142 kilogramdan çok daha fazla.