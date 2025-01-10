Kuzey Korelilerin dışkı savaşı: Birbirlerinin evlerinden çalıyorlar!

Kuzey Kore'de uygulanması imkansız kurallardan biri de yıllık dışkı kotası. Halk, ilkbahar sezonu öncesinde gübre hazırlamak için belirlenen miktarda dışkı toplayarak hükümete teslim etmek zorunda. Kuzey Koreliler bu sene, bir kez daha insan dışkısı yüzünden birbirleriyle kavga etti. Ceza almamak için yetişkinlerin 20 Ocak'a kadar 500 kilogram dışkı bağışlaması gerekiyor. Bu miktar, ortalama bir insanın bir yılda çıkardığı 142 kilogramdan çok daha fazla. Bu yüzden tüccarlar dışkıyı karaborsada satarak servet kazanabiliyor. Çaresizliğe düşen halk ise dışkıyı umumi tuvaletlerden veya komşularının evlerinden çalmaya kalkışabiliyor.

Kuzey Korelilerin dışkı savaşı: Birbirlerinin evlerinden çalıyorlar! - 1

DIŞKI KOTASI VAR

Kuzey Kore'de uygulanması imkansız hükümet kotaları, gübre yapmak için yeterli dışkı elde etmeye çalışan insanların şiddete başvurmasına neden oluyor.

Halk, ilkbahar sezonu öncesinde gübre hazırlamak için hükümetin inanılmaz derecede yüksek olan toplama kotasını doldurmaya çalışıyor.

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Kuzey Korelilerin dışkı savaşı: Birbirlerinin evlerinden çalıyorlar! - 2

YILDA 500 KİLO TOPLANMALI

İnsanlar bu sene, bir kez daha insan dışkısı yüzünden birbirleriyle kavga etti.

Ceza almamak için yetişkinlerin 20 Ocak'a kadar dışkı için bir kod adı olan 500 kilogram "kompost" bağışlamaları gerekiyor.

Bu miktar, ortalama bir insanın bir yılda çıkardığı 142 kilogramdan çok daha fazla.

Kuzey Korelilerin dışkı savaşı: Birbirlerinin evlerinden çalıyorlar! - 3

KARABORSADA SERVET KAZANDIRIYOR

Bu yüzden tüccarlar dışkıyı karaborsada alıp satarak servet kazanabiliyor.

Hatta insanlar dışkıyı umumi tuvaletlerden ve birbirlerinin evlerinden çalmaya kalkışabiliyor.

Kuzey Korelilerin dışkı savaşı: Birbirlerinin evlerinden çalıyorlar! - 4

KOMŞUSUNUN EVİNDEN DIŞKI ÇALMAK İSTEDİ

Pyongyang'ın kuzeyindeki Güney Pyongan eyaletine bağlı bir ilçe sakini, olayların çoğu zaman şiddete dönüştüğünü söyledi.

İki adamın balta ve küreklerle birbirleriyle kavga ettiği ve ciddi şekilde yaralandığı aktarıldı. Adamlardan birinin diğerinin evinden dışkı çalmaya çalıştığı belirtildi.

Kuzey Korelilerin dışkı savaşı: Birbirlerinin evlerinden çalıyorlar! - 5

MİLİTARİST İSİMLER

Kuzey Kore, halkın katılımını gerektiren projelere sıklıkla militarist isimler verir.

Örneğin, yeni evler inşa etme zamanı geldiğinde bir "inşaat savaşı" ve her sonbaharda bir "hasat savaşı" olur.

Bu savaşlardaki "savaşçılar" aşırı çalışsalar da, insanları böylesine kıyasıya bir rekabetin içine sokan şey yalnızca "kompost savaşı" oluyor.

Kuzey Korelilerin dışkı savaşı: Birbirlerinin evlerinden çalıyorlar! - 6

CEZALARIN KAPSAMI BİLİNMİYOR

Çiftlik tarafından toplanan dışkıya kuru ot ve saman eklenerek gübre haline getiriliyor.

Kotasını dolduramayanlara verilecek cezanın kapsamı ise tam olarak bilinmiyor.

Kuzey Korelilerin dışkı savaşı: Birbirlerinin evlerinden çalıyorlar! - 7

Kuzey Korelilerin her sene bağışlarını yakınlardaki çiftliklere götürmeleri ve tamamlanmış kompost sertifikasını iş yerlerine veya okullarına teslim etmeleri gerekiyor.

Daha sonra şirket veya okul, bağış belgelerinin tamamını toplayıp, amirlerine bildiriyor.

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