Kuzey Kore'nin acımasız Ukrayna taktiği: Yerli halk kılığına girip saldırdılar!

"ÇOK SAYIDA KUZEY KORELİ ASKER ÖLDÜ"

Daha önce çıkan haberlerde, üst düzey ABD ve Ukraynalı yetkililerin çok sayıda Kuzey Kore askerinin öldürüldüğünü bildirdiği aktarılmıştı.

Kuzey Koreli lider Kim Jong-un, ordusunu "dünyanın en güçlüsü" olarak niteliyor ancak askerler hiç savaş görmedi ve cepheye yerleştirildikleri araziyi bilmiyor.