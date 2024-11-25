Kuzey Kore'nin acımasız Ukrayna taktiği: Yerli halk kılığına girip saldırdılar!

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Anatoliy Bargıleviç, 11 binden fazla Kuzey Kore askerinin Rusya'nın Kursk bölgesine konuşlandırıldığını belirterek, “Rusya’nın Uzak Doğu bölgesinin yerli halkının kılığına girmişler” dedi. Bargıleviç, bazı Kuzey Kore askerlerinin hali hazırda Ukrayna’ya karşı savaşa katıldığını doğruladı. Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri ilk kez aktif bir savaş alanına konuşlandırılıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına ikinci bir nükleer gücün dahil olması, savaşın genişlemesi tehdidini yanında getiriyor.

Kuzey Kore'nin acımasız Ukrayna taktiği: Yerli halk kılığına girip saldırdılar! - 1

11 BİN KUZEY KORE ASKERİ KURSK'TA

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Anatoliy Bargıleviç, Rusya-Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğine ilişkin açıklama yaptı.

Bargıleviç, 11 binden fazla Kuzey Kore askerinin Rusya'nın Kursk bölgesine konuşlandırıldığını söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore'nin acımasız Ukrayna taktiği: Yerli halk kılığına girip saldırdılar! - 2

YERLİ HALK KILIĞINA GİRMİŞLER

Bu askerlerin bazılarının hali hazırda Ukrayna'ya karşı savaşa katıldığını kaydeden Bargıleviç, "Bunlar çoğunlukla genel askeri birlikler. Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinin yerli halkının kılığına girmişler. Uygun belgelere sahipler. Avrupa tarafında operasyonlar yürütmek üzere eğitilmişler." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin acımasız Ukrayna taktiği: Yerli halk kılığına girip saldırdılar! - 3

ABD, Güney Kore ve Ukrayna hükümetlerinden daha önce yapılan açıklamalarda Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker gönderdiği bildirilmişti.

Bu askerlerden bazılarının Kursk bölgesinde savaşa katıldığı açıklanmıştı.

Kuzey Kore'nin acımasız Ukrayna taktiği: Yerli halk kılığına girip saldırdılar! - 4

"ÇOK SAYIDA KUZEY KORELİ ASKER ÖLDÜ"

Daha önce çıkan haberlerde, üst düzey ABD ve Ukraynalı yetkililerin çok sayıda Kuzey Kore askerinin öldürüldüğünü bildirdiği aktarılmıştı.

Kuzey Koreli lider Kim Jong-un, ordusunu "dünyanın en güçlüsü" olarak niteliyor ancak askerler hiç savaş görmedi ve cepheye yerleştirildikleri araziyi bilmiyor.

Kuzey Kore'nin acımasız Ukrayna taktiği: Yerli halk kılığına girip saldırdılar! - 5

Uzmanlar, çoğunluğunun 19-20 yaşlarında olduğu düşünülen askerlerin, dağlık Kuzey Kore'de eğitim gördüklerini ve Ukrayna'nın geniş, düz savaş alanlarında hiçbir deneyimlerinin olmadığını söylüyor.

Kuzey Kore'nin acımasız Ukrayna taktiği: Yerli halk kılığına girip saldırdılar! - 6

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BERİ İLK

Ukrayna'nın sürpriz taarruzuna karşı koymak isteyen Rusya, Kuzey Kore güçlerini Kursk bölgesine konuşlandırdı.

Bu, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Rusya'da yabancı bir gücün gerçekleştirdiği ilk kara harekâtı olarak tarihe geçti.

Kuzey Kore'nin acımasız Ukrayna taktiği: Yerli halk kılığına girip saldırdılar! - 7
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