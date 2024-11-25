Kuzey Kore'nin acımasız Ukrayna taktiği: Yerli halk kılığına girip saldırdılar!
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Anatoliy Bargıleviç, 11 binden fazla Kuzey Kore askerinin Rusya'nın Kursk bölgesine konuşlandırıldığını belirterek, “Rusya’nın Uzak Doğu bölgesinin yerli halkının kılığına girmişler” dedi. Bargıleviç, bazı Kuzey Kore askerlerinin hali hazırda Ukrayna’ya karşı savaşa katıldığını doğruladı. Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri ilk kez aktif bir savaş alanına konuşlandırılıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına ikinci bir nükleer gücün dahil olması, savaşın genişlemesi tehdidini yanında getiriyor.
11 BİN KUZEY KORE ASKERİ KURSK'TA
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Anatoliy Bargıleviç, Rusya-Kuzey Kore arasındaki askeri işbirliğine ilişkin açıklama yaptı.
Bargıleviç, 11 binden fazla Kuzey Kore askerinin Rusya'nın Kursk bölgesine konuşlandırıldığını söyledi.