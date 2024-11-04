Kuzey Kore'nin arkasındaki süper güç: Rusya'dan tam destek

Açıklamada, “Stratejik diyalog toplantısı, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığa uygun olarak ikili ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesine önemli bir katkı sağlamıştır” ifadelerine yer verildi.

Choe ve Lavrov’un bakanlar düzeyinde olanlar da dahil olmak üzere daha fazla diyalog toplantısı gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldığı vurgulandı.