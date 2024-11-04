Kuzey Kore'nin arkasındaki süper güç: Rusya'dan tam destek
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un gerçekleştirdiği stratejik diyalog toplantısına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Rusya’nın, ABD ve müttefiklerinin saldırgan politikalarını caydırmak, bölgesel barış ve istikrarı sağlamak amacıyla Kuzey Kore tarafından alınan tedbirlere tam destek verdiği kaydedildi.
İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ GÜNDEN GÜNE GÜÇLENİYOR
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un 1 Kasım'da Moskova'da gerçekleştirdiği stratejik diyalog toplantısına ilişkin Pyongyang’dan açıklama geldi.
Resmi Kuzey Kore basını tarafından yayınlanan açıklamada, iki ülke ilişkilerinin haziranda yapılan tarihi Kuzey Kore-Rusya zirvesinde imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nın çerçevesine uygun olarak stratejik düzeyde güçlendiği vurgulandı.