Kuzey Kore'nin askeri geçit töreninde koruyucu kıyafet kullanıldı

ntv.com.tr 09.09.2021 - 10:44
Kuzey Kore 73. kuruluş yıl dönümünü askeri geçitle kutladı.
Akşam saatlerinde düzenenlenen törenin fotoğrafları paylaşıldı.
Son yıllarda alıştığımız Kuzey Kore askeri geçitlerinden farklı bir tören görüldü.
Corona virüs salgınının da etkisiyle koruyucu giysili Kuzey Kore askerleri de yürüyüşe katıldı.
Çoklu roketatarlar ve anti-tank füze bataryası taşıyan kamyonlar yürüyüşte kullanıldı.
Ancak özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın döneminde görülen balistik füzeler bu sene meydanlarda değildi.
Ayrıca Devlet Başkanı Kim Jong-un'un konuşma yapmadığı belirtildi. Jong-un geçen sene düzenlenen törende nükleer silahlarını övmüştü.