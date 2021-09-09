Kuzey Kore'nin askeri geçit töreninde koruyucu kıyafet kullanıldı

Kuzey Kore her yıl düzenlediği askeri geçit töreniyle dünyaya gözdağı veriyor. Ülkenin 73. kuruluş yıl dönümündeki yürüyüşte koruyucu kıyafet giyen askerler bulundu. Öte yandan bu yıl balistik füzeler yürüyüşte kullanılmadı.

ntv.com.tr 09.09.2021 - 10:44

Kuzey Kore'nin askeri geçit töreninde koruyucu kıyafet kullanıldı - 1

Kuzey Kore 73. kuruluş yıl dönümünü askeri geçitle kutladı.

Kuzey Kore'nin askeri geçit töreninde koruyucu kıyafet kullanıldı - 2

Akşam saatlerinde düzenenlenen törenin fotoğrafları paylaşıldı.

Kuzey Kore'nin askeri geçit töreninde koruyucu kıyafet kullanıldı - 3

Son yıllarda alıştığımız Kuzey Kore askeri geçitlerinden farklı bir tören görüldü. 

Kuzey Kore'nin askeri geçit töreninde koruyucu kıyafet kullanıldı - 4

Corona virüs salgınının da etkisiyle koruyucu giysili Kuzey Kore askerleri de yürüyüşe katıldı. 

Kuzey Kore'nin askeri geçit töreninde koruyucu kıyafet kullanıldı - 5

Çoklu roketatarlar ve anti-tank füze bataryası taşıyan kamyonlar yürüyüşte kullanıldı. 

Kuzey Kore'nin askeri geçit töreninde koruyucu kıyafet kullanıldı - 6

Ancak özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın döneminde görülen balistik füzeler bu sene meydanlarda değildi. 

Kuzey Kore'nin askeri geçit töreninde koruyucu kıyafet kullanıldı - 7

Ayrıca Devlet Başkanı Kim Jong-un'un konuşma yapmadığı belirtildi. Jong-un geçen sene düzenlenen törende nükleer silahlarını övmüştü. 

Kuzey Kore'nin askeri geçit töreninde koruyucu kıyafet kullanıldı - 8
Temmuz ayında Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki telefon hattı yeniden aktifleştirilmişti.
Kuzey Kore'nin askeri geçit töreninde koruyucu kıyafet kullanıldı - 9
Kuzey Kore'nin askeri geçit töreninde koruyucu kıyafet kullanıldı - 10
Kuzey Kore'nin askeri geçit töreninde koruyucu kıyafet kullanıldı - 11
Kuzey Kore'nin askeri geçit töreninde koruyucu kıyafet kullanıldı - 12
Kuzey Kore'nin askeri geçit töreninde koruyucu kıyafet kullanıldı - 13
Kuzey Kore'nin askeri geçit töreninde koruyucu kıyafet kullanıldı - 14
Kuzey Kore'nin askeri geçit töreninde koruyucu kıyafet kullanıldı - 15

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