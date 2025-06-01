Kuzey Kore'nin cepteki casusu: Cümleleri rejim yazıyor!

HER BEŞ DAKİKADA BİR EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALIYOR

Muhabir ayrıca cihazın yasak davranışları tespit etmek için kullanıcı aktivitelerini izlediğini de belirtti: “Telefonun her beş dakikada bir ekran görüntüsü aldığını görebiliyoruz. Ancak kullanıcı bu dosyaları açamıyor. Yalnızca yetkililer erişebiliyor.”

Kuzey Kore'nin bilgiyi kontrol etme takıntısı açıkça ortada. Vatandaşlar küresel internete erişemiyor; yalnızca hükümetin işlettiği ve onaylı içeriklere yer veren “Kwangmyong” adlı yerel intraneti kullanabiliyorlar.