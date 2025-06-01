Kuzey Kore'nin cepteki casusu: Cümleleri rejim yazıyor!
Kuzey Kore'den kaçırılan bir akıllı telefon, rejimin vatandaşların dilini ve düşüncesini nasıl yeniden şekillendirdiğini gözler önüne serdi. Cihazın kelimeleri sansürleyen ve kullanıcıları izleyen gözetim teknolojileriyle donatıldığı ortaya çıktı.
KELİMELERİ YENİDEN YAZAN TEKNOLOJİ
Kuzey Kore'den kaçırılan bir akıllı telefon, distopik bir sırrı açığa çıkardı: Vatandaşların ne ifade edebileceğini kontrol etmek için kelimeleri yeniden yazan bir teknoloji.