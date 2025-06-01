Kuzey Kore'nin cepteki casusu: Cümleleri rejim yazıyor!

Kuzey Kore'den kaçırılan bir akıllı telefon, rejimin vatandaşların dilini ve düşüncesini nasıl yeniden şekillendirdiğini gözler önüne serdi. Cihazın kelimeleri sansürleyen ve kullanıcıları izleyen gözetim teknolojileriyle donatıldığı ortaya çıktı.

Kuzey Kore'nin cepteki casusu: Cümleleri rejim yazıyor! - 1

KELİMELERİ YENİDEN YAZAN TEKNOLOJİ

Kuzey Kore'den kaçırılan bir akıllı telefon, distopik bir sırrı açığa çıkardı: Vatandaşların ne ifade edebileceğini kontrol etmek için kelimeleri yeniden yazan bir teknoloji.

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Kuzey Kore'nin cepteki casusu: Cümleleri rejim yazıyor! - 2

KAÇIRILAN TELEFON ORTAYA ÇIKARDI

2024'ün sonlarında ele geçirilen bu cihaz, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un halkı manipüle etmek için kullandığı gözetim ve sansür sistemini ortaya koyarak, dünyanın en kapalı rejimlerinden birine dair çarpıcı bir bakış sundu.

Kuzey Kore'nin cepteki casusu: Cümleleri rejim yazıyor! - 3

"DEVLET İDEOLOJİSİNİ UYGULAMAK İÇİN KULLANILIYOR"

Muhtemelen kaçakçılar ya da yeraltı şebekeleri aracılığıyla Çin sınırından çıkarılan telefon, analistlerin eline ulaştı ve cihazın endişe verici yetenekleri gün yüzüne çıktı.

Cihazı ele geçiren BBC muhabiri teknolojiyi şu sözlerle tanımladı: “Değiştirilmiş bir Android sistemi çalıştıran Kuzey Kore akıllı telefonları, devlet ideolojisini uygulamak için kullanılıyor.”

Kuzey Kore'nin cepteki casusu: Cümleleri rejim yazıyor! - 4

KELİME DEĞİŞİYOR, UYARI GELİYOR

Bu telefonlarda, Güney Kore’de yaygın kullanılan "oppa" kelimesi yazıldığında, anında "yoldaş" olarak değiştiriliyor ve şu uyarı beliriyor: “Bu kelime yalnızca kardeşlerimizi tanımlamak için kullanılabilir.”

Benzer şekilde, “namhan” (Güney Kore) kelimesi girildiğinde, rejimin rakibi için kullandığı “kukla devlet” ifadesiyle otomatik olarak değiştiriliyor.

Kuzey Kore'nin cepteki casusu: Cümleleri rejim yazıyor! - 5

HER BEŞ DAKİKADA BİR EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALIYOR

Muhabir ayrıca cihazın yasak davranışları tespit etmek için kullanıcı aktivitelerini izlediğini de belirtti: “Telefonun her beş dakikada bir ekran görüntüsü aldığını görebiliyoruz. Ancak kullanıcı bu dosyaları açamıyor. Yalnızca yetkililer erişebiliyor.”

Kuzey Kore'nin bilgiyi kontrol etme takıntısı açıkça ortada. Vatandaşlar küresel internete erişemiyor; yalnızca hükümetin işlettiği ve onaylı içeriklere yer veren “Kwangmyong” adlı yerel intraneti kullanabiliyorlar.

Kuzey Kore'nin cepteki casusu: Cümleleri rejim yazıyor! - 6

"KİM JONG UN YALANLARIN ORTAYA ÇIKMASINI İSTEMİYOR"

Stimson Center’da Kuzey Kore teknolojisi uzmanı Martyn Williams, bu teknolojik baskının ardındaki nedeni ise, “Kim ailesi etrafında oluşturulan mitolojilerin çoğu uydurma. Anlatılan hikayeler yalanlara dayanıyor ve bunların sorgulanmasını istemiyorlar.” ifadeleriyle yorumluyor.

Kuzey Kore'nin cepteki casusu: Cümleleri rejim yazıyor! - 7

GÜNEY KORE'DE NELER OLUP BİTİYOR?

2023 yılında yapılan bir yazılım güncellemesiyle kısıtlamalar daha da sıkılaştırıldı; kullanıcıların fotoğraf veya video paylaşması engellendi.

Bu önlemler, özellikle sınır ötesinde özgürlük ve refahı gösteren kaçak Güney Kore dizilerine erişimi neredeyse imkansız hale getirdi.

Kuzey Kore'nin cepteki casusu: Cümleleri rejim yazıyor! - 8

HÜKÜMET KONTROLÜNÜN SOMUT SEMBOLÜ

Söz konusu telefonun Kuzey Kore’den, muhtemelen rüşvet içeren tehlikeli bir sınır geçişiyle çıkartılması, rejime meydan okuyanların cesaretini gözler önüne seriyor.

55’ten fazla modelin kataloglandığı ve hepsinin gözetleme araçlarıyla donatıldığı bu cihazlar, hükümet kontrolünün somut bir sembolü olarak değerlendiriliyor.

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