Kuzey Kore'nin demir kalkanı: Ülkenin en büyük savaş gemisi inşa ediliyor!

"RADARDAN KAÇMAK İÇİN TASARLANDI"

İlk olarak aralık ayında geminin yakınında görülen örtü tamamlanmaya yaklaşıyordu. Geleneksel kanvas brandaların aksine, metalik yapı inşaat faaliyetlerini gizlemek ve potansiyel olarak radar sensörü tespitini bozmak için tasarlanmış gibi görünüyordu.

Bir analist, "Bu tür metal kamuflaj, geminin yapısını gözetlemelerden korumak için kasıtlı bir çaba olduğunu gösteriyor. Bu, Kuzey Kore'nin askeri ilerlemeler etrafındaki gizliliği artırma yönündeki daha geniş stratejisiyle örtüşüyor." dedi.