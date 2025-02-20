Kuzey Kore'nin demir kalkanı: Ülkenin en büyük savaş gemisi inşa ediliyor!

Kuzey Kore, ülkenin "en büyük" ​​savaş gemisini inşa ediyor. On yıldan uzun süredir açık hava tersanelerinde büyük bir gemi inşa faaliyeti gözlemlenmedi. İnşaat halindeki geminin en dikkat çeken özelliğinin ise kafes benzeri metal bir kamuflaj olduğu aktarılıyor. Uzmanlara göre bu "demir kalkan" inşaat faaliyetlerini gizlemek ve radar sensörü tespitini bozmak için tasarlandı. Savaş gemisinin inşası, Kuzey Kore'nin deniz kabiliyetlerinin benzeri görülmemiş bir şekilde güçlendiriyor.

Kuzey Kore'nin demir kalkanı: Ülkenin en büyük savaş gemisi inşa ediliyor! - 1

DENİZ KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Yeni uydu görüntülerine göre Kuzey Kore, muhtemelen ülkenin en büyük savaş gemisi olan ikinci büyük deniz muharebe gemisini Chongjin Tersanesi'nde inşa ediyor.

Uzmanlar, bunun Kuzey Kore'nin Rusya ile işbirliği içinde konvansiyonel deniz kabiliyetlerini güçlendirdiğini gösterdiğini söylüyor.

Ancak, on yıldan uzun süredir açık hava tersanelerinde büyük bir gemi inşa faaliyeti gözlemlenmedi.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore'nin demir kalkanı: Ülkenin en büyük savaş gemisi inşa ediliyor! - 2

DEMİR BİR KAFESLE KAPLI

Güney Koreli analistler, blok bölümlerinin montajının Mayıs 2024'te başladığını, geminin alt gövdesinin yaklaşık 117 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğinde olduğunu, ayrıca ek blokların gemiyi daha da uzatabileceğini belirtti.

En dikkat çekici gözlemlerden biri, inşa halindeki gemiyi kaplayan, sert, kafes benzeri metal bir kamuflaj olan alışılmadık bir güvenlik önleminin uygulanması.

Kuzey Kore'nin demir kalkanı: Ülkenin en büyük savaş gemisi inşa ediliyor! - 3

"RADARDAN KAÇMAK İÇİN TASARLANDI"

İlk olarak aralık ayında geminin yakınında görülen örtü tamamlanmaya yaklaşıyordu. Geleneksel kanvas brandaların aksine, metalik yapı inşaat faaliyetlerini gizlemek ve potansiyel olarak radar sensörü tespitini bozmak için tasarlanmış gibi görünüyordu.

Bir analist, "Bu tür metal kamuflaj, geminin yapısını gözetlemelerden korumak için kasıtlı bir çaba olduğunu gösteriyor. Bu, Kuzey Kore'nin askeri ilerlemeler etrafındaki gizliliği artırma yönündeki daha geniş stratejisiyle örtüşüyor." dedi.

Kuzey Kore'nin demir kalkanı: Ülkenin en büyük savaş gemisi inşa ediliyor! - 4

YÜKSEK ÖNCELİKLİ PROJE

Uydu görüntüleri, şubat ayının başında yağan yoğun kar yağışına rağmen tersanenin açık alandaki inşaat alanının hala temiz olduğunu, bunun da projeye verilen yüksek önceliği gösterdiğini ortaya koydu.

Kuzey Kore'nin demir kalkanı: Ülkenin en büyük savaş gemisi inşa ediliyor! - 5

KİM JONG-UN TERSHANEYİ ZİYARET ETTİ

Tersane ziyaretinde Kim Jong-Un, deniz kuvvetlerinin güçlendirilmesinin "ülkenin deniz egemenliğini kararlılıkla savunmak ve şu anda savaşa hazırlığı artırmak için en önemli konu" olduğunu

İkinci büyük savaş gemisinin inşası, Kuzey Kore'nin deniz kabiliyetlerinin benzeri görülmemiş bir şekilde güçlendiriyor.

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