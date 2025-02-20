Kuzey Kore'nin demir kalkanı: Ülkenin en büyük savaş gemisi inşa ediliyor!
Kuzey Kore, ülkenin "en büyük" savaş gemisini inşa ediyor. On yıldan uzun süredir açık hava tersanelerinde büyük bir gemi inşa faaliyeti gözlemlenmedi. İnşaat halindeki geminin en dikkat çeken özelliğinin ise kafes benzeri metal bir kamuflaj olduğu aktarılıyor. Uzmanlara göre bu "demir kalkan" inşaat faaliyetlerini gizlemek ve radar sensörü tespitini bozmak için tasarlandı. Savaş gemisinin inşası, Kuzey Kore'nin deniz kabiliyetlerinin benzeri görülmemiş bir şekilde güçlendiriyor.
DENİZ KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR
Yeni uydu görüntülerine göre Kuzey Kore, muhtemelen ülkenin en büyük savaş gemisi olan ikinci büyük deniz muharebe gemisini Chongjin Tersanesi'nde inşa ediyor.
Uzmanlar, bunun Kuzey Kore'nin Rusya ile işbirliği içinde konvansiyonel deniz kabiliyetlerini güçlendirdiğini gösterdiğini söylüyor.
Ancak, on yıldan uzun süredir açık hava tersanelerinde büyük bir gemi inşa faaliyeti gözlemlenmedi.