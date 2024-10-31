Kuzey Kore'nin "Fırtına Kolordusu" savaş alanında: Generallerin kimliği belirlendi
Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri ilk kez aktif bir savaş alanına konuşlandırıldı. ABD, Ukrayna ve Güney Kore gibi ülkelerin iddialarına göre binlerce asker, Rus toprağı Kursk'ta Ukraynalı birlikleri püskürtmek için savaşacak. Bu sırada Ukrayna hükümeti, savaş alanında bulunan Kuzey Koreli generallerin kimliklerini tespit etmeyi başardı. Bu üst düzey yetkililerin, lider Kim Jong-Un'u temsilen bölgede bulunduğu iddia ediliyor. Bu, Kuzey Kore ordusu için büyük ve neredeyse benzeri görülmemiş bir görevlendirme.
ÜÇ GENERAL TESPİT EDİLDİ
Ukrayna hükümeti, Rusya'ya gönderilen binlerce Kuzey Kore askerine eşlik ettiğini iddia ettiği üç Kuzey Koreli generalin kimliğini testip etti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşma yapan Ukrayna heyeti, üç generalin Rusya'ya gönderilen en az 500 Kuzey Koreli subay arasında yer aldığını söyledi.
Ukrayna'ya göre, Kuzey Kore birlikleri her biri 2 bin ila 3 bin askerden oluşan en az beş formasyon halinde bölgeye geldi ve varlıklarını gizlemek için Rus birliklerine entegre edilmeleri planlanıyor.