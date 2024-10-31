Kuzey Kore'nin "Fırtına Kolordusu" savaş alanında: Generallerin kimliği belirlendi

Kuzey Kore birlikleri 1950'lerden beri ilk kez aktif bir savaş alanına konuşlandırıldı. ABD, Ukrayna ve Güney Kore gibi ülkelerin iddialarına göre binlerce asker, Rus toprağı Kursk'ta Ukraynalı birlikleri püskürtmek için savaşacak. Bu sırada Ukrayna hükümeti, savaş alanında bulunan Kuzey Koreli generallerin kimliklerini tespit etmeyi başardı. Bu üst düzey yetkililerin, lider Kim Jong-Un'u temsilen bölgede bulunduğu iddia ediliyor. Bu, Kuzey Kore ordusu için büyük ve neredeyse benzeri görülmemiş bir görevlendirme.

Kuzey Kore'nin "Fırtına Kolordusu" savaş alanında: Generallerin kimliği belirlendi - 1

ÜÇ GENERAL TESPİT EDİLDİ

Ukrayna hükümeti, Rusya'ya gönderilen binlerce Kuzey Kore askerine eşlik ettiğini iddia ettiği üç Kuzey Koreli generalin kimliğini testip etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşma yapan Ukrayna heyeti, üç generalin Rusya'ya gönderilen en az 500 Kuzey Koreli subay arasında yer aldığını söyledi.

Ukrayna'ya göre, Kuzey Kore birlikleri her biri 2 bin ila 3 bin askerden oluşan en az beş formasyon halinde bölgeye geldi ve varlıklarını gizlemek için Rus birliklerine entegre edilmeleri planlanıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore'nin "Fırtına Kolordusu" savaş alanında: Generallerin kimliği belirlendi - 2

İNKAR EDEN KİMSE KALMADI

Rusya ise Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'da sürdürdüğü savaşa Kuzey Kore birliklerinin dahil olduğunu inkar etmiyor.

Kuzey Kore hükümeti de başlangıçtaki inkarın ardından asker konuşlandırma fikrinin uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu.

Aynı Güvenlik Konseyi toplantısında Rus elçi Vassily Nebenzia, Rusya'nın Kuzey Kore ile askeri etkileşiminin uluslararası hukuku ihlal etmediğini ve Moskova'nın ortaklarından yardım isteme hakkına sahip olduğunu söyledi.

Kuzey Kore'nin "Fırtına Kolordusu" savaş alanında: Generallerin kimliği belirlendi - 3

"FIRTINA KOLORDUSU"

Ukrayna, Güney Kore istihbarat servisinin Rusya'ya gönderildiğini söylediği "Fırtına Kolordusu" olarak da bilinen kolordu dahil olmak üzere özel kuvvetler birliklerine komuta eden üst düzey bir general olan Albay General Kim Yong Bok'un kimliğini tespit etti.

Kuzey Kore'nin "Fırtına Kolordusu" savaş alanında: Generallerin kimliği belirlendi - 4

"KİM JONG UN'UN BÖLGEDEKİ TEMSİLCİSİ"

Bu generel, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile birlikte özel kuvvet tatbikatları da dahil olmak üzere yedi etkinlikte yer aldı.

Generalin Kim Jong Un'un temsilcisi olarak Rusya'da bulunduğuna inanan yetkililer, bunun Kuzey Kore ordusu için büyük ve neredeyse benzeri görülmemiş bir görevlendirme olduğunu söylüyor.

Kuzey Kore'nin "Fırtına Kolordusu" savaş alanında: Generallerin kimliği belirlendi - 5

Ukrayna tarafından belirlenen diğer üst düzey subaylar arasında Keşif Genel Bürosu Başkanı Albay General Ri Chang Ho ve Ana Operasyon Müdürlüğü Başkanı Tümgeneral Sin Kum Cheol yer alıyor.

2022'den bu yana Kuzey Kore'nin ana istihbarat servisinin başında olan Ri, teknoloji ve döviz çalmak için büyük siber korsanlık çabalarını denetlediğini iddia eden Güney Kore tarafından yaptırıma tabi tutuldu.

Kuzey Kore'nin "Fırtına Kolordusu" savaş alanında: Generallerin kimliği belirlendi - 6

General Ri de lider Kim Jong Un'a bu yıl bir donanma üssünü denetlemek de dahil olmak üzere alışılmadık sayıda etkinlikte eşlik etti.

Sin'in kariyerinin ise belirsiz olduğu, ancak Kim Yong Bok ve Ri Chang Ho ayrıldıktan sonra Rusya'daki Kuzey Kore birliklerinin komutasını üstlenmesinin muhtemel olduğu iddia ediliyor.

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