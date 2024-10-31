Kuzey Kore'nin "Fırtına Kolordusu" savaş alanında: Generallerin kimliği belirlendi

"KİM JONG UN'UN BÖLGEDEKİ TEMSİLCİSİ"

Bu generel, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile birlikte özel kuvvet tatbikatları da dahil olmak üzere yedi etkinlikte yer aldı.

Generalin Kim Jong Un'un temsilcisi olarak Rusya'da bulunduğuna inanan yetkililer, bunun Kuzey Kore ordusu için büyük ve neredeyse benzeri görülmemiş bir görevlendirme olduğunu söylüyor.