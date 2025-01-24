Kuzey Kore'nin geleceğe yatırımı: Rusya'ya benzeri görülmemiş silah sevkiyatı!

TOP VE ROKET SİSTEMLERİ

Budanov, Kuzey Kore'nin son üç ayda Rusya'ya yaklaşık 120 adet 170 mm motorlu top ve 120 adet 240 mm çok namlulu roketatar sistemi sağladığını söyledi.

Kuzey Kore'nin gelecekte daha fazlasını göndermesini beklediğini, çünkü elinde "bu sistemlerden çok sayıda" olduğunu ileri sürdü.