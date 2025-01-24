Kuzey Kore'nin geleceğe yatırımı: Rusya'ya benzeri görülmemiş silah sevkiyatı!

Ukrayna istihbarat şefi Korgeneral Kyrylo Budanov, binlerce askerini cepheye gönderen Kuzey Kore'nin silahlarının da Rusya'ya aktığını söylüyor. Budanov, Kuzey Kore'nin Rusya'ya 120 motorlu top ve 120 çok namlulu roketatar sistemi sağladığını, daha fazlasının ise yolda olduğunu ileri sürdü. Geçtiğimiz aylarda Kuzey Kore’nin bölgeye 10 binden fazla asker göndermesi, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda yeni bir dönem başlatmıştı. Cephe hattında tecrübe kazanan Kuzeyli askerler, gelecekte çıkması muhtemel savaşlara hazırlanıyor. Rusya'nın dostluğu ve artan askeri işbirliği ise Kuzey Kore'nin geleceğe yaptığı muazzam bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

Kuzey Kore'nin geleceğe yatırımı: Rusya'ya benzeri görülmemiş silah sevkiyatı! - 1

"DAHA FAZLASI YOLDA"

Ukrayna Savunma İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Korgeneral Kyrylo Budanov, Kuzey Kore'nin Rusya'ya yüzlerce top ve roket sistemi gönderdiğini ve daha fazlasının da yolda olduğunu ileri sürdü.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore'nin geleceğe yatırımı: Rusya'ya benzeri görülmemiş silah sevkiyatı! - 2

TOP VE ROKET SİSTEMLERİ

Budanov, Kuzey Kore'nin son üç ayda Rusya'ya yaklaşık 120 adet 170 mm motorlu top ve 120 adet 240 mm çok namlulu roketatar sistemi sağladığını söyledi. 

Kuzey Kore'nin gelecekte daha fazlasını göndermesini beklediğini, çünkü elinde "bu sistemlerden çok sayıda" olduğunu ileri sürdü.

Kuzey Kore'nin geleceğe yatırımı: Rusya'ya benzeri görülmemiş silah sevkiyatı! - 3

FOTOĞRAFLARI YAYILDI

Rus savaş analistleri, ülke içinde hareket eden kamufle edilmiş Kuzey Kore çoklu roketatar sistemlerinin fotoğrafları olduğunu iddia ettikleri görüntüler paylaştı.

Kuzey Kore'nin geleceğe yatırımı: Rusya'ya benzeri görülmemiş silah sevkiyatı! - 4

DAHA ÇOK BALİSTİK FÜZE GÖNDERECEK

Budanov, Kuzey Kore'nin geçen yıl 148 adet KN-23 kısa menzilli balistik füze gönderdiği Rusya'ya 2025 yılında 150 adet daha göndermesinin beklendiğini söyledi.

Kuzey Kore'nin geleceğe yatırımı: Rusya'ya benzeri görülmemiş silah sevkiyatı! - 5

SİLAH AKIŞI SÜRÜYOR

Rusya'ya yönelik silah akışı, iki ülke arasında Haziran ayında imzalanan savunma anlaşmasının ardından giderek artan askeri işbirliğinin son işareti.

Kuzey Kore'nin geleceğe yatırımı: Rusya'ya benzeri görülmemiş silah sevkiyatı! - 6

KUZEY KORELİ BİRLİKLER SAVAŞ ALANINDA

Kuzey Kore birlikleri, Rusya'nın Kursk bölgesinden Ukraynalı askerleri çıkarmaya çalışan Rus kuvvetlerine yardım ediyor.

Ukrayna silahlı kuvvetleri ile Kuzey Kore birlikleri arasında çok sayıda çatışma bildirildi ancak ne Moskova ne de Pyongyang bu çatışmaların yaşandığını doğrulamadı.

Kuzey Kore'nin geleceğe yatırımı: Rusya'ya benzeri görülmemiş silah sevkiyatı! - 7

Ekim ayında, 10 bin kadar Kuzey Kore elit askerinin Ukrayna ile savaşmak üzere konuşlandırıldığı doğrulandı.

Budanov röportajda, sayının daha yüksek olduğunu ve bunların yaklaşık üçte birinin öldürüldüğünü ileri sürdü.

Kuzey Kore'nin geleceğe yatırımı: Rusya'ya benzeri görülmemiş silah sevkiyatı! - 8
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