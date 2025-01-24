Kuzey Kore'nin geleceğe yatırımı: Rusya'ya benzeri görülmemiş silah sevkiyatı!
Ukrayna istihbarat şefi Korgeneral Kyrylo Budanov, binlerce askerini cepheye gönderen Kuzey Kore'nin silahlarının da Rusya'ya aktığını söylüyor. Budanov, Kuzey Kore'nin Rusya'ya 120 motorlu top ve 120 çok namlulu roketatar sistemi sağladığını, daha fazlasının ise yolda olduğunu ileri sürdü. Geçtiğimiz aylarda Kuzey Kore’nin bölgeye 10 binden fazla asker göndermesi, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda yeni bir dönem başlatmıştı. Cephe hattında tecrübe kazanan Kuzeyli askerler, gelecekte çıkması muhtemel savaşlara hazırlanıyor. Rusya'nın dostluğu ve artan askeri işbirliği ise Kuzey Kore'nin geleceğe yaptığı muazzam bir yatırım olarak değerlendiriliyor.
"DAHA FAZLASI YOLDA"
Ukrayna Savunma İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Korgeneral Kyrylo Budanov, Kuzey Kore'nin Rusya'ya yüzlerce top ve roket sistemi gönderdiğini ve daha fazlasının da yolda olduğunu ileri sürdü.