Kuzey Kore'nin gizemli First Lady'si! "Kızını parlatmak için saklanıyor"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju, bir süredir komuoyunun bakışlarından uzak duruyor. Eşinin kamuoyuna görünmemesi, Kim'in kızı Kim Ju-ae'yi halefi olarak öne çıkarmak istediği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Analizler doğruysa, Kuzey Kore yetkilileri Ri Sol-ju'yu kasıtlı olarak gizliyor olabilir.

Kuzey Kore'nin gizemli First Lady'si! "Kızını parlatmak için saklanıyor" - 1

GÖZLERDEN UZAK DURUYOR

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju, yaklaşık bir yıl iki aydır kamuoyunun gözünden uzak duruyor.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), gizemli First Lady'nin kişisel hayatında olağandışı bir belirti olmadığını açıkladı.

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Kuzey Kore'nin gizemli First Lady'si! "Kızını parlatmak için saklanıyor" - 2

KIZINI PARLATMAK İSTİYOR

Ri'nin herhangi bir sağlık sorunu veya statüsünde bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Kamuoyuna görünmemesi, Kim'in kızı Kim Ju-ae'yi öne çıkarma ve destekleme çabalarının bir parçası olduğu yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Kuzey Kore'nin gizemli First Lady'si! "Kızını parlatmak için saklanıyor" - 3

KASITLI OLARAK GİZLENİYOR

Ri son olarak geçen yıl Pyongyang'daki 1 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen Yeni Yıl kutlamalarını eşi Kim Jong-un eşliğinde izlerken kamuoyu içinde görüldü.

Güney Kore analizi doğruysa, Kuzey Kore yetkilileri Ri'nin başka nedenlerle ortaya çıkamamasından ziyade onu kasıtlı olarak gizliyor olabilir.

Kuzey Kore'nin gizemli First Lady'si! "Kızını parlatmak için saklanıyor" - 4

Uzmanlar, Ri'nin kamusal faaliyetlerinin şüpheli derecede uzun süre askıya alınmasının, kızı Kim Ju-ae'nin ilgi odağında kalması çabalarından kaynaklandığını düşünüyor.

Kuzey Kore'nin gizemli First Lady'si! "Kızını parlatmak için saklanıyor" - 5

"BABASININ İMAJINI DENGELİYOR"

Özellikle, büyükbabası Kim Il Sung ve babası Kim Jong-il'in sahip olduğu güce eşit veya daha üstün bir güce sahip olarak tanınmak isteyen Kim Jong-un için kızı Kim Ju-ae kullanışlı bir propaganda aracı.

Bazıları, Kuzey Kore yetkililerinin, kaba ve somurtkan bir kişiliğe sahip olduğu bilinen babasının imajını dengelemek için Kim Ju-ae'nin lekesiz imajını aktif olarak kullandığını söylüyor.

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