Kuzey Kore'nin gizemli First Lady'si! "Kızını parlatmak için saklanıyor"
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju, bir süredir komuoyunun bakışlarından uzak duruyor. Eşinin kamuoyuna görünmemesi, Kim'in kızı Kim Ju-ae'yi halefi olarak öne çıkarmak istediği yönünde spekülasyonlara yol açtı. Analizler doğruysa, Kuzey Kore yetkilileri Ri Sol-ju'yu kasıtlı olarak gizliyor olabilir.
GÖZLERDEN UZAK DURUYOR
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju, yaklaşık bir yıl iki aydır kamuoyunun gözünden uzak duruyor.
Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), gizemli First Lady'nin kişisel hayatında olağandışı bir belirti olmadığını açıkladı.