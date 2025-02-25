Kuzey Kore'nin gizemli First Lady'si! "Kızını parlatmak için saklanıyor"

"BABASININ İMAJINI DENGELİYOR"

Özellikle, büyükbabası Kim Il Sung ve babası Kim Jong-il'in sahip olduğu güce eşit veya daha üstün bir güce sahip olarak tanınmak isteyen Kim Jong-un için kızı Kim Ju-ae kullanışlı bir propaganda aracı.

Bazıları, Kuzey Kore yetkililerinin, kaba ve somurtkan bir kişiliğe sahip olduğu bilinen babasının imajını dengelemek için Kim Ju-ae'nin lekesiz imajını aktif olarak kullandığını söylüyor.