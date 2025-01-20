Kuzey Kore'nin gizli oyunu: Nükleer silahlar ülkeye nasıl sokuldu?

KUZEY'İN ÜÇ ÜLKELİ KARMAŞIK OYUNU

ABD'li bir düşünce kuruluşuna göre Kuzey Kore, ülkenin silah programına yönelik uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için karmaşık bir oyun oynadı.

Buna göre ülke, nükleer savaş başlıklarının üretiminde kullanılan önemli bir aracı üç ayrı ülke üzerinden nakletmek suretiyle ele geçirdi.