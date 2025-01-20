Kuzey Kore'nin gizli oyunu: Nükleer silahlar ülkeye nasıl sokuldu?
Kuzey Kore'nin silah programına yönelik uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için karmaşık bir oyun oynadığı iddia ediliyor. Buna göre ülke, nükleer silah üretiminde kullanılan önemli ve tehlikeli bir aracı üç ayrı ülke üzerinden geçirerek topraklarına soktu. Kuzey Kore'ye ihracatı yasak olan aracın, "nükleer silah programının temel direği" olabileceği belirtiliyor. Kuzey'in gizli oyunu kapsamında İspanya'dan yola çıkan sevkiyatın, önce Meksika'ya ardından da Güney Afrika ve Çin'e gönderilerek gizlice ülkeye sokulduğu öne sürülüyor.
KUZEY'İN ÜÇ ÜLKELİ KARMAŞIK OYUNU
ABD'li bir düşünce kuruluşuna göre Kuzey Kore, ülkenin silah programına yönelik uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için karmaşık bir oyun oynadı.
Buna göre ülke, nükleer savaş başlıklarının üretiminde kullanılan önemli bir aracı üç ayrı ülke üzerinden nakletmek suretiyle ele geçirdi.