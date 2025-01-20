Kuzey Kore'nin gizli oyunu: Nükleer silahlar ülkeye nasıl sokuldu?

Kuzey Kore'nin silah programına yönelik uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için karmaşık bir oyun oynadığı iddia ediliyor. Buna göre ülke, nükleer silah üretiminde kullanılan önemli ve tehlikeli bir aracı üç ayrı ülke üzerinden geçirerek topraklarına soktu. Kuzey Kore'ye ihracatı yasak olan aracın, "nükleer silah programının temel direği" olabileceği belirtiliyor. Kuzey'in gizli oyunu kapsamında İspanya'dan yola çıkan sevkiyatın, önce Meksika'ya ardından da Güney Afrika ve Çin'e gönderilerek gizlice ülkeye sokulduğu öne sürülüyor.

Kuzey Kore'nin gizli oyunu: Nükleer silahlar ülkeye nasıl sokuldu? - 1

KUZEY'İN ÜÇ ÜLKELİ KARMAŞIK OYUNU

ABD'li bir düşünce kuruluşuna göre Kuzey Kore, ülkenin silah programına yönelik uluslararası yaptırımlardan kaçınmak için karmaşık bir oyun oynadı.

Buna göre ülke, nükleer savaş başlıklarının üretiminde kullanılan önemli bir aracı üç ayrı ülke üzerinden nakletmek suretiyle ele geçirdi.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore'nin gizli oyunu: Nükleer silahlar ülkeye nasıl sokuldu? - 2

YAPTIRIM UYGULAMAK ZORLAŞIYOR

İddiaya göre Meksika, Güney Afrika ve Çin'deki yetkililer, nükleer savaş başlıkları için uranyum yakıtı üretmede kullanılabilen bir vakum fırını için sahte belgeleri tespit edemedi.

Bu durum, Kuzey Kore'ye karşı uluslararası yaptırımları uygulamanın giderek zorlaştığını gösteriyor.

Kuzey Kore'nin gizli oyunu: Nükleer silahlar ülkeye nasıl sokuldu? - 3

KUZEY KORE'YE İHRACATI YASAK

Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü'nün ismi açıklanmayan hükümet kaynaklarına dayandırdığı raporunda, vakum fırınının 2022 yılında İspanya'dan gönderildiği belirtiliyor.

Bu tür ekipmanlar, Birleşmiş Milletler yaptırımları uyarınca "çift kullanımlı" olarak sınıflandırılıyor.

Yani meşru sivil kullanımları olmasına rağmen nükleer silah üretiminde de önemli bir işlevi var ve Kuzey Kore'ye ihracatı yasak.

Kuzey Kore'nin gizli oyunu: Nükleer silahlar ülkeye nasıl sokuldu? - 4

"NÜKLEER SİLAHLARIN TEMEL DİREĞİ"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın eski silah müfettişi ve fizikçi David Albright raporda, "Bu tür fırınlar, özellikle Kuzey Kore'nin patlayıcı madde olarak silah sınıfı uranyum kullandığı bir nükleer silah programının temel direğidir." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin gizli oyunu: Nükleer silahlar ülkeye nasıl sokuldu? - 5

SEVKİYAT NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Kuzey'in gizli oyunu kapsamında sevkiyat Meksika'ya ulaştı ve burada uluslararası ticareti yapılan ürünleri etiketlemek için kullanılan "uyumlu sistem" kapsamında yeni bir kod verildi.

Kuzey Kore'nin gizli oyunu: Nükleer silahlar ülkeye nasıl sokuldu? - 6

ADIM ADIM KUZEY'İN GİZLİ OYUNU

Sevkiyat daha sonra Güney Afrika'ya gönderildi ve burada "hurda metal" olarak yeniden adlandırıldı.

Ardından Çin'e gönderildi ve oradan da Kuzey Kore'ye geçti.

Kuzey Kore'nin gizli oyunu: Nükleer silahlar ülkeye nasıl sokuldu? - 7

ÇİN YAPTIRIMLARI UYTGULAMIYOR

Pekin, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarını kabul etmesine rağmen, Batı ile ilişkilerinin kötüleşmesi nedeniyle yaptırımları uygulama konusunda daha hoşgörülü davranmaya başladı.

Kuzey Kore'nin gizli oyunu: Nükleer silahlar ülkeye nasıl sokuldu? - 8

DÜŞÜNCE KURULUŞU UYARDI

Düşünce kuruluşunun raporunda, "Çin'in yasaklanan ihracatların Kuzey Kore , Rusya ve diğer yaptırım uygulanan ülkelere gitmesini engelleme konusundaki zayıf sicili göz önüne alındığında, Çin'e yapılan her türlü ihracat şüpheli kabul edilmeli ve ek incelemeye tabi tutulmalıdır." uyarısı yer alıyor.

Kuzey Kore'nin gizli oyunu: Nükleer silahlar ülkeye nasıl sokuldu? - 9
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