Kuzey Kore'nin Güney'e karşı yeni bir silahı var: Gürültü bombardımanı
Kore yarımadasındaki iki ebedi komşu arasında ilişkiler, son yılların en düşük seviyesine geriledi. Kuzey Kore, uzun zamandır devam eden sınır geriliminde Güney'e karşı yeni ve rahatsız edici bir silah kullanıyor. Pyongyang, köylülerin hayatlarını cehenneme çevirdiğini söylediği ürkütücü sesleri sınırın öte yanına yayarak korku ve belirsizlik salıyor.
"GÜRÜLTÜ BOMBALAMASI"
Güney Kore'nin sınır köyleri, dev bir gongun defalarca çalınması gibi yüksek ve rahatsız edici bir sesle sarsıldı.
Kuzey Kore sınırındaki bu Güney Kore köyünde yaşayan insanlar, farklı zamanlarda farklı sesler duyuyor ve kendilerini "gürültü bombalaması mağduru" olarak tanımlıyor.