Kuzey Kore'nin Güney'e karşı yeni bir silahı var: Gürültü bombardımanı

KUZEY KORE'NİN RUSYA'YA ASKER GÖNDERMESİ

Küresel tabloyu daha da karmaşık hale getiren şey ise Kuzey Kore'nin bu yıl Moskova ile bağlarını güçlendirmesi.

Kuzey Kore, Rusya'ya savaşta yardımcı olmak için silah ve asker gönderdi. Kuzey Koreli askerler Kursk'ta Rusya lehine çatışmaya resmen dahil oldu.

Aytrıca geçtiğimiz günlerde iki ülke, herhangi birinin saldırıya uğraması durumunda devreye girecek karşılıklı savunma paktı imzalandı.