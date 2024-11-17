Kuzey Kore'nin Güney'e karşı yeni bir silahı var: Gürültü bombardımanı

Kore yarımadasındaki iki ebedi komşu arasında ilişkiler, son yılların en düşük seviyesine geriledi. Kuzey Kore, uzun zamandır devam eden sınır geriliminde Güney'e karşı yeni ve rahatsız edici bir silah kullanıyor. Pyongyang, köylülerin hayatlarını cehenneme çevirdiğini söylediği ürkütücü sesleri sınırın öte yanına yayarak korku ve belirsizlik salıyor.

Kuzey Kore'nin Güney'e karşı yeni bir silahı var: Gürültü bombardımanı - 1

"GÜRÜLTÜ BOMBALAMASI"

Güney Kore'nin sınır köyleri, dev bir gongun defalarca çalınması gibi yüksek ve rahatsız edici bir sesle sarsıldı.

Kuzey Kore sınırındaki bu Güney Kore köyünde yaşayan insanlar, farklı zamanlarda farklı sesler duyuyor ve kendilerini "gürültü bombalaması mağduru" olarak tanımlıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore'nin Güney'e karşı yeni bir silahı var: Gürültü bombardımanı - 2

10 İLA 24 SAAT ARALIKSIZ YAYIN

Temmuz ayından bu yana Kuzey Kore, Güney Kore sınırındaki hoparlörlerle günde 10 ila 24 saat boyunca propaganda yayını yapıyor.

Son saldırı, Kuzey'in lideri Kim Jong-Un ve Güney Kore lideri Yoon Suk Yeol döneminde giderel kötüleşen ilişkilerin ne kadar tuhaf ve dayanılmaz hale geldiğini gözler önüne seriyor.

Kuzey Kore'nin Güney'e karşı yeni bir silahı var: Gürültü bombardımanı - 3

"MERMİSİZ BOMBALAMA"

Kuzey ve Güney Kore arasında yaşayan insanların hayatları, giderek kötüleşen bağlar nedeniyle daha da olumsuz etkileniyor.

Sınır köylerinde yaşayan insanlar, gürültü saldırılarını, "Bu mermisiz bombalama." ifadeleriyle tanımlıyor.

Kuzey Kore'nin Güney'e karşı yeni bir silahı var: Gürültü bombardımanı - 4

SINIR YAŞAMININ BİR PARÇASI

1960'lardan beri hoparlörler, dikenli tel çitler ve kara mayını uyarı işaretleri kadar sınır bölgelerinin parçası olmuştur.

Sınır boyunca yaşayan insanlar, rakip hükümetler siyasi ruh haline bağlı olarak bunları açıp kapatırken, sınır yaşamının bir parçası olarak propaganda yayınlarına katlanıyordu.

Kuzey Kore'nin Güney'e karşı yeni bir silahı var: Gürültü bombardımanı - 5

UYKUSUZLUK, BAŞ AĞRISI, DÜŞÜK

Kuzeyden gelen son bombardımanda insan sesi veya müzik yok; köylülerin "rahatsız edici" ve "stresli" olarak adlandırdıkları dışında tarif etmekte zorlandıkları sesler duyuluyor.

Uykusuzluk, baş ağrısı ve hatta keçilerin düşük yapması, tavukların daha az yumurtlaması ve bir evcil köpeğin ani ölümü için bu saldırıları suçluyorlar.

Kuzey Kore'nin Güney'e karşı yeni bir silahı var: Gürültü bombardımanı - 6

"KUZEY'İN İLHAK EDECEĞİ DÜŞMAN"

Kim Jong-Un yönetiminde, Pyongyang son birkaç yıldır daha keskin bir duruşa doğru yöneldi.

Seul ve Washington ile tüm diyaloğu kesti, nükleer füzeleri testlerini yoğunlaştırdı ve Güney Kore'ye yeniden birleşme için bir ortak olarak değil, savaş çıkması durumunda Kuzey'in ilhak etmesi gereken bir düşman olarak davranmaya yemin etti.

Kuzey Kore'nin Güney'e karşı yeni bir silahı var: Gürültü bombardımanı - 7

KUZEY KORE'NİN RUSYA'YA ASKER GÖNDERMESİ

Küresel tabloyu daha da karmaşık hale getiren şey ise Kuzey Kore'nin bu yıl Moskova ile bağlarını güçlendirmesi.

Kuzey Kore, Rusya'ya savaşta yardımcı olmak için silah ve asker gönderdi. Kuzey Koreli askerler Kursk'ta Rusya lehine çatışmaya resmen dahil oldu.

Aytrıca geçtiğimiz günlerde iki ülke, herhangi birinin saldırıya uğraması durumunda devreye girecek karşılıklı savunma paktı imzalandı.

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