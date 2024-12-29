Kuzey Kore'nin "insan dalgası" taktiği: Genç askerler ölmeye gönderiliyor!

"HARCANABİLİR GÖRÜYORLAR"

Ukrayna'ya göre, Rusya'nın Kursk bölgesine konuşlandırılan Kuzey Kore birlikleri ağır kayıplar veriyor ve birlikte savaştıkları Rus güçleri tarafından korunmasız bırakılıyor.

ABD ise Rus ve Kuzey Koreli generallerin askerleri "harcanabilir" olarak gördüğünü söylüyor.