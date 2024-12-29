Kuzey Kore'nin "insan dalgası" taktiği: Genç askerler ölmeye gönderiliyor!
ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'nin genç askerlerin ölüme gönderildiği "insan dalgası" yarattığını ileri sürüyor. Kiev, Pyongyang'ın Rusya'daki askerleri arasında ağır kayıplar olduğunu bildirirken Washington, yüksek rütbeli generalleri genç askerleri "harcanabilir" olarak görmekle suçluyor. Moskova'nın bu yabancı birliklerin hareketini sıkı bir şekilde kısıtladığı ve onları sivil alanlardan uzaktaki askeri kışlalara hapsettiği ileri sürülüyor.
"HARCANABİLİR GÖRÜYORLAR"
Ukrayna'ya göre, Rusya'nın Kursk bölgesine konuşlandırılan Kuzey Kore birlikleri ağır kayıplar veriyor ve birlikte savaştıkları Rus güçleri tarafından korunmasız bırakılıyor.
ABD ise Rus ve Kuzey Koreli generallerin askerleri "harcanabilir" olarak gördüğünü söylüyor.