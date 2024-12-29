Kuzey Kore'nin "insan dalgası" taktiği: Genç askerler ölmeye gönderiliyor!

ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'nin genç askerlerin ölüme gönderildiği "insan dalgası" yarattığını ileri sürüyor. Kiev, Pyongyang'ın Rusya'daki askerleri arasında ağır kayıplar olduğunu bildirirken Washington, yüksek rütbeli generalleri genç askerleri "harcanabilir" olarak görmekle suçluyor. Moskova'nın bu yabancı birliklerin hareketini sıkı bir şekilde kısıtladığı ve onları sivil alanlardan uzaktaki askeri kışlalara hapsettiği ileri sürülüyor.

Kuzey Kore'nin "insan dalgası" taktiği: Genç askerler ölmeye gönderiliyor! - 1

"HARCANABİLİR GÖRÜYORLAR"

Ukrayna'ya göre, Rusya'nın Kursk bölgesine konuşlandırılan Kuzey Kore birlikleri ağır kayıplar veriyor ve birlikte savaştıkları Rus güçleri tarafından korunmasız bırakılıyor.

ABD ise Rus ve Kuzey Koreli generallerin askerleri "harcanabilir" olarak gördüğünü söylüyor.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore'nin "insan dalgası" taktiği: Genç askerler ölmeye gönderiliyor! - 2

KENDİ ÖNLEMLERİNİ ALIYORLAR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus birliklerinin Kuzey Korelileri asgari korumayla savaşa gönderdiğini ve Kuzey Korelilerin esir alınmamak için aşırı önlemler aldığını söyledi.

Kuzey Kore'nin "insan dalgası" taktiği: Genç askerler ölmeye gönderiliyor! - 3

KUZEY KORELİ ASKERLER ESİR ALINDI

Zelenski, "Kayıpları önemli, çok önemli. Ne Rus ordusunun ne de Kuzey Koreli amirlerinin bu Kuzey Korelilerin hayatta kalmasını sağlamakla ilgilendiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukraynalı lider, Ukrayna güçleri tarafından yakalanan "birkaç" yaralı Kuzey Kore askerinin öldüğünü aktardı.

Kuzey Kore'nin "insan dalgası" taktiği: Genç askerler ölmeye gönderiliyor! - 4

Washington'da, Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, Pyongyang tarafından gönderilen birliklerin yakalanma riskinden ziyade kendilerini öldürdüklerini söyledi.

Kuzey Kore'nin "insan dalgası" taktiği: Genç askerler ölmeye gönderiliyor! - 5

"ÖLÜME GÖNDERİLİYORLAR"

Kuzey Koreli askerlerin, kendilerini harcanabilir olarak gören generaller tarafından "umutsuz" saldırılarla ölüme gönderildiğini söyleyen uzman, Pyongyang'ın sadece geçtiğimiz hafta binden fazla ölü veya yaralı verdiğini tahmin ettiğini aktardı.

Kuzey Kore'nin "insan dalgası" taktiği: Genç askerler ölmeye gönderiliyor! - 6

KIŞLALARA HAPSEDİLİYORLAR

Geçtiğimiz günlerde savaşta yaralanan Kuzey Koreli askerler, ilk kez Rusya'daki sivillerle temasa geçti.

Hastanede çalışan bir sağlık görevlisi tercümanlar olmadan Kuzey Korelilerle iletişimin "imkansız" olduğunu söyledi. Askerlerin varlığı hala gizlilik içinde tutuluyor.

Moskova'nın bu yabancı birliklerin hareketini sıkı bir şekilde kısıtladığı ve onları sivil alanlardan uzaktaki askeri kışlalara hapsettiği ileri sürülüyor.

Kuzey Kore'nin "insan dalgası" taktiği: Genç askerler ölmeye gönderiliyor! - 7
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