Kuzey Kore'nin intihar ordusu: "Kendilerini feda etmeye hazırlar"

"GERİ GÖNDERİLMEK ÖLÜMDEN DAHA KÖTÜ BİR KADER"

Reuters haber ajansına konuşan 32 yaşındaki eski bir Kuzey Kore askeri olan Kim, "Kendi kendini patlatma ve intiharlar: Kuzey Kore'nin gerçeği bu. Bu askerlerin beyinleri yıkandı ve gerçekten de kendilerini Kim Jong Un için feda etmeye hazırlar." dedi.

Kuzey Koreli firari ve eski asker Kim, bazı Kuzey Koreli askerler için yakalanıp Pyongyang'a geri gönderilmenin ölümden daha kötü bir kader olduğunu belirtti.