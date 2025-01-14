Kuzey Kore'nin intihar ordusu: "Kendilerini feda etmeye hazırlar"

Kuzey Koreli askerlerin Rus topraklarında savaşa dahil oluşu, beraberinde daha önce hiç sorulmamış soruları getirdi. Savaş alanından gelen kanıtlar, istihbarat raporları ve firarilerin ifadeleri Kuzey Koreli birliklerin savaşı desteklemek için aşırı önlemlere başvurduklarını ortaya koyuyor. Reuters'a konuşan eski bir Kuzey Kore askeri, "Kendi kendini patlatma ve intiharlar: Kuzey Kore'nin gerçeği bu." yorumunda bulundu. Pyongyang'a geri gönderilmenin ölümden daha kötü bir kader olduğunu vurgulayan eski asker, orduda ilk öğrettikleri şeyin, yakalanmadan önce "kendileri için son bir kurşun bırakmak" olduğunu aktardı. Rusya'daki Kuzey Koreli birliklere yakalanmadan ölmeleri için intihar talimatı verildiği düşünülüyor.

Kuzey Kore'nin intihar ordusu: "Kendilerini feda etmeye hazırlar" - 1

ASKER KENDİNİ HAVAYA UÇURDU

Bu hafta Rusya'nın Kursk bölgesinde yaşanan çatışmanın ardından Ukrayna Özel Kuvvetleri, bir düzineden fazla Kuzey Koreli askerin cesedini didik didik aradı.

Bunların arasında, öldüğü sanılan bir askerin hala hayatta olduğu anlaşıldı. Ancak yaklaştıklarında, bir el bombası patlatarak kendini havaya uçurdu.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore'nin intihar ordusu: "Kendilerini feda etmeye hazırlar" - 2

KUZEY KORELİ ASKERLERİN AŞIRI ÖNLEMLERİ

Savaş alanından gelen kanıtlar, istihbarat raporları ve firarilerin ifadeleri, bazı Kuzey Koreli askerlerin Rusya'nın Ukrayna ile üç yıldır sürdürdüğü savaşı desteklemek için aşırı önlemlere başvurduklarını ortaya koyuyor.

Kuzey Kore'nin intihar ordusu: "Kendilerini feda etmeye hazırlar" - 3

"GERİ GÖNDERİLMEK ÖLÜMDEN DAHA KÖTÜ BİR KADER"

Reuters haber ajansına konuşan 32 yaşındaki eski bir Kuzey Kore askeri olan Kim, "Kendi kendini patlatma ve intiharlar: Kuzey Kore'nin gerçeği bu. Bu askerlerin beyinleri yıkandı ve gerçekten de kendilerini Kim Jong Un için feda etmeye hazırlar." dedi.

Kuzey Koreli firari ve eski asker Kim, bazı Kuzey Koreli askerler için yakalanıp Pyongyang'a geri gönderilmenin ölümden daha kötü bir kader olduğunu belirtti.

Kuzey Kore'nin intihar ordusu: "Kendilerini feda etmeye hazırlar" - 4

"KENDİNİZ İÇİN SON BİR KURŞUN BIRAKIN"

Eski asker, "Savaş esiri olmak vatana ihanettir. Yakalanmak ise hain olmaktır. Her zaman kendiniz için son bir kurşun bırakın, orduda bunu öğretiyoruz." diye konuştu.

Kuzey Kore'nin intihar ordusu: "Kendilerini feda etmeye hazırlar" - 5

KUZEY KORELİ ASKERLER SAVAŞA DAHİL

İstihbarat değerlendirmeleri, Rusya'nın Kursk bölgesindeki Moskova güçlerini desteklemek için yaklaşık 11 bin Kuzey Koreli askerin konuşlandırıldığını gösteriyor.

Kiev'e göre 3 binden fazla asker burada öldü veya yaralandı.

Kuzey Kore'nin intihar ordusu: "Kendilerini feda etmeye hazırlar" - 6

ESİRLERİN KADERİ NE OLACAK?

Ukrayna bu hafta, iki Kuzey Kore askerinin esir alındığını açıkladı.

Askerlerden biri Ukrayna'da kalma isteğini dile getirirken, diğeri Kuzey Kore'ye dönmek istediğini söyledi.

Kuzey Kore'nin intihar ordusu: "Kendilerini feda etmeye hazırlar" - 7

SAVAŞ ALANINDA YEM OLDULAR

Savaş alanında yaralanan ve ölen Kuzey Koreli asker sayısı, onların insansız hava aracı saldırıları gibi modern savaşlara hazırlıksız olduğunu ve Rusya tarafından "top yemi" olarak kullanılabileceğini gösteriyor.

Daha da endişe verici olanı, bu birliklere intihar talimatı verildiğine dair işaretler olması.

Kuzey Kore'nin intihar ordusu: "Kendilerini feda etmeye hazırlar" - 8

"YAKALANACAK OLURSAN KENDİNİ ÖLDÜR"

Kuzey Koreli askerlerin yanında taşıdıkları notlar, Kuzey Kore yetkililerinin yakalanmak yerine intihar etmelerini teşvik ettiğini gösteriyor.

Kuzey Kore'nin intihar ordusu: "Kendilerini feda etmeye hazırlar" - 9

KUZEY KORE "SAVAŞMAYI" ÖĞRENİYOR

Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya konuşlandırılması, ülkenin 1950-53 Kore Savaşı'ndan bu yana bir savaşa ilk büyük katılımı olarak tarihe geçti.

ABD, Rusya'daki deneyimin Kuzey Kore'yi "komşularına karşı savaş açma konusunda daha tehlikeli hale getireceği" uyarısında bulundu.

Kuzey Kore'nin intihar ordusu: "Kendilerini feda etmeye hazırlar" - 10

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜSÜ"

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un daha önce ordusunu "dünyanın en güçlüsü" olarak tanımlamıştı.

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