Kuzey Kore'nin intihar ordusu: "Kendilerini feda etmeye hazırlar"
Kuzey Koreli askerlerin Rus topraklarında savaşa dahil oluşu, beraberinde daha önce hiç sorulmamış soruları getirdi. Savaş alanından gelen kanıtlar, istihbarat raporları ve firarilerin ifadeleri Kuzey Koreli birliklerin savaşı desteklemek için aşırı önlemlere başvurduklarını ortaya koyuyor. Reuters'a konuşan eski bir Kuzey Kore askeri, "Kendi kendini patlatma ve intiharlar: Kuzey Kore'nin gerçeği bu." yorumunda bulundu. Pyongyang'a geri gönderilmenin ölümden daha kötü bir kader olduğunu vurgulayan eski asker, orduda ilk öğrettikleri şeyin, yakalanmadan önce "kendileri için son bir kurşun bırakmak" olduğunu aktardı. Rusya'daki Kuzey Koreli birliklere yakalanmadan ölmeleri için intihar talimatı verildiği düşünülüyor.
ASKER KENDİNİ HAVAYA UÇURDU
Bu hafta Rusya'nın Kursk bölgesinde yaşanan çatışmanın ardından Ukrayna Özel Kuvvetleri, bir düzineden fazla Kuzey Koreli askerin cesedini didik didik aradı.
Bunların arasında, öldüğü sanılan bir askerin hala hayatta olduğu anlaşıldı. Ancak yaklaştıklarında, bir el bombası patlatarak kendini havaya uçurdu.