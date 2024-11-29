Kuzey Kore'nin kirli savaşı: Çöp balonları Güney Kore semalarında!

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin sınır bölgeleri üzerinden yaklaşık 40 adet çöp taşıyan balon gönderdiğini açıkladı. Etrafa saçılan atıklar üzerinde yapılan incelemelerde tehlikeli bir maddeye rastlanmadığı bildirildi. Kuzey Kore son olarak Güney Kore’nin başkent Pyongyang semalarına propaganda broşürleri taşıyan insansız hava aracı (İHA) yolladığını iddia etmişti.

Kuzey Kore'nin kirli savaşı: Çöp balonları Güney Kore semalarında! - 1

Kuzey Kore'den Güney Kore ile yaşanan gerilimi artıracak bir hamle daha geldi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Pyongyang'ın dün geceden sabah saatlerine kadar yaklaşık 40 adet çöp taşıyan balonu sınır bölgeleri üzerinden Güney Kore’ye gönderdiği bildirildi.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore'nin kirli savaşı: Çöp balonları Güney Kore semalarında! - 2

Balonların yaklaşık 30’unun başkent Seul ve Seul’u çevreleyen Gyeonggi eyaletine indiği kaydedilen açıklamada, “Balonlarla taşınan çöpler arasında Güney Kore karşıtı propaganda broşürleri bulundu. Ancak, güvenlik tehdidi oluşturacak bir maddeye rastlanmadı” ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore'nin kirli savaşı: Çöp balonları Güney Kore semalarında! - 3

Kuzey Kore, Güney Koreli aktivistlerin balonlarla ülkeye propaganda broşürleri göndermesine tepki olarak Mayıs ayından bu yana binlerce çöp taşıyan balonu Güney Kore’ye göndermişti.

Kuzey Kore'nin kirli savaşı: Çöp balonları Güney Kore semalarında! - 4

Balonların bazılarının Güney Kore Devlet Başkanlığı yerleşkesine ve yerleşim bölgelerine inmesi, güvenlik endişelerine neden olmuştu.

Kuzey Kore'nin kirli savaşı: Çöp balonları Güney Kore semalarında! - 5

DEV HOPARLÖRLER

Güney Kore hükümeti ise buna tepki olarak sınır bölgesine dev hoparlörler kurmuş ve Kuzey Kore sınırına doğru propaganda yayınları yapmıştı.

Kuzey Kore'nin kirli savaşı: Çöp balonları Güney Kore semalarında! - 6

Kuzey Kore son olarak Güney Kore’nin başkent Pyongyang semalarına propaganda broşürleri taşıyan insansız hava aracı (İHA) yolladığını iddia etmişti.

Kuzey Kore'nin kirli savaşı: Çöp balonları Güney Kore semalarında! - 7
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