Kuzey Kore'nin kirli savaşı: Çöp balonları Güney Kore semalarında!
Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin sınır bölgeleri üzerinden yaklaşık 40 adet çöp taşıyan balon gönderdiğini açıkladı. Etrafa saçılan atıklar üzerinde yapılan incelemelerde tehlikeli bir maddeye rastlanmadığı bildirildi. Kuzey Kore son olarak Güney Kore’nin başkent Pyongyang semalarına propaganda broşürleri taşıyan insansız hava aracı (İHA) yolladığını iddia etmişti.
Kuzey Kore'den Güney Kore ile yaşanan gerilimi artıracak bir hamle daha geldi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Pyongyang'ın dün geceden sabah saatlerine kadar yaklaşık 40 adet çöp taşıyan balonu sınır bölgeleri üzerinden Güney Kore’ye gönderdiği bildirildi.