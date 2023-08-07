Kuzey Kore'nin mahkumları zorla çalıştırdığı iddia edildi: Yüzde 100 kar getiriyor

Mahkumların zorla çalıştırılması sonucu peruk, suni kirpik, boncuk ve örgü gibi ürünlerin elde edildiğini vurgulayan kaynak, bu ürünlerin, ülkenin toplam ihracatının yüzde 65'ine (yaklaşık 23,94 milyon dolar) tekabül ettiğini aktardı.