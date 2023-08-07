Kuzey Kore'nin mahkumları zorla çalıştırdığı iddia edildi: Yüzde 100 kar getiriyor

Kuzey Kore yönetiminin, hapishanelerdeki mahkumları zorla çalıştırdığı öne sürüldü. Buna göre Kim Jong-un yönetimi, hapishanedeki iş gücünün teknik olarak "bedava" olması nedeniyle yüzde 100 kar sağlayabiliyor.

Kuzey Kore'nin mahkumları zorla çalıştırdığı iddia edildi: Yüzde 100 kar getiriyor - 1

Daily NK'nin, güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore'nin, Çin'e ihracat ettiği malların yüzde 20'sinden fazlası mahkumlar tarafından üretiliyor.

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Kuzey Kore'nin mahkumları zorla çalıştırdığı iddia edildi: Yüzde 100 kar getiriyor - 2

"YÜZDE 100 KAR SAĞLIYORLAR"

Yasalar dahilinde, Kuzey Kore şirketlerinin, işçilerine ödenek sağlaması gerektiğini belirten kaynak, hapishanedeki iş gücünün teknik olarak "bedava" olduğunu ve yetkililerin yüzde 100 kar sağlayabildiğini ifade etti.

Kuzey Kore'nin mahkumları zorla çalıştırdığı iddia edildi: Yüzde 100 kar getiriyor - 3

Mahkumların zorla çalıştırılması sonucu peruk, suni kirpik, boncuk ve örgü gibi ürünlerin elde edildiğini vurgulayan kaynak, bu ürünlerin, ülkenin toplam ihracatının yüzde 65'ine (yaklaşık 23,94 milyon dolar) tekabül ettiğini aktardı.

Kuzey Kore'nin mahkumları zorla çalıştırdığı iddia edildi: Yüzde 100 kar getiriyor - 4

Kaynak, ürünlerden elde edilen gelirlerin yüzde 70'inin yönetim tarafından, kalan yüzde 30'unun da Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca kullanıldığını kaydetti.

Kuzey Kore'nin mahkumları zorla çalıştırdığı iddia edildi: Yüzde 100 kar getiriyor - 5

Üretim için mahkumların 12 saat çalıştırıldığının altını çizen kaynak, mahkumların belirlenen kotalara ulaşamaması durumunda fazla mesai yaptırıldığını dile getirdi.

Kuzey Kore'nin mahkumları zorla çalıştırdığı iddia edildi: Yüzde 100 kar getiriyor - 6
Kuzey Kore'nin mahkumları zorla çalıştırdığı iddia edildi: Yüzde 100 kar getiriyor - 7
Kuzey Kore'nin mahkumları zorla çalıştırdığı iddia edildi: Yüzde 100 kar getiriyor - 8
Kuzey Kore'nin mahkumları zorla çalıştırdığı iddia edildi: Yüzde 100 kar getiriyor - 9
Kuzey Kore'nin mahkumları zorla çalıştırdığı iddia edildi: Yüzde 100 kar getiriyor - 10
Kuzey Kore'nin mahkumları zorla çalıştırdığı iddia edildi: Yüzde 100 kar getiriyor - 11
Kuzey Kore'nin mahkumları zorla çalıştırdığı iddia edildi: Yüzde 100 kar getiriyor - 12
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