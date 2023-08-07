Kuzey Kore'nin mahkumları zorla çalıştırdığı iddia edildi: Yüzde 100 kar getiriyor
Kuzey Kore yönetiminin, hapishanelerdeki mahkumları zorla çalıştırdığı öne sürüldü. Buna göre Kim Jong-un yönetimi, hapishanedeki iş gücünün teknik olarak "bedava" olması nedeniyle yüzde 100 kar sağlayabiliyor.
Daily NK'nin, güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore'nin, Çin'e ihracat ettiği malların yüzde 20'sinden fazlası mahkumlar tarafından üretiliyor.