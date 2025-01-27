Kuzey Kore’nin “şok tugayı” devrede: Kim Jong Un, kendine has kontrol yöntemleri kullanıyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, son zamanlarda Paektusan Kahraman Gençlik Şok Tugayı'na merkezi bir propaganda rolü verdi. Kim, adını ülkenin kutsal dağından alan ve 20'li yaşlardaki gençlerden oluşan grubu, "Sosyalizmin sadık ve güvenilir kurucuları olarak yetiştirmek için" onları "tehlikeli ehirlerden" korumaya çalışıyor.

Kuzey Kore’nin “şok tugayı” devrede: Kim Jong Un, kendine has kontrol yöntemleri kullanıyor - 1

Kim Jong Un, Kuzey Kore'de mutlak bir güce sahip ve kendi halkı tarafından tanrısal bir güç olarak görülüyor.

Ancak ABD basınına göre 41 yaşındaki lider için büyük bir tehdit var: Ülkesinin gençlerinden gelen sadakatsizlik.

Wall Street Journal’a (WSJ) göre Kim, özellikle de yabancı medyanın, Hollywood filmleri ya da K-pop albümleri aracılığıyla Kuzey Korelilerin dış dünyaya nadiren göz atmasını sağlayarak, bilgi baskısı altındaki ülkesine sızmasından endişe duyuyor.

Kim'in “tehlikeli zehirler” olarak adlandırdığı bu tür içeriğe sahip olmak ya da dağıtmak, ölüm de dahil olmak üzere giderek daha ağır cezalar gerektiriyor.

WSJ’ye göre hiçbir grup, ideolojik kaymaya karşı Kuzey Kore'nin en genç vatandaşlarından daha savunmasız değil.

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Kuzey Kore’nin “şok tugayı” devrede: Kim Jong Un, kendine has kontrol yöntemleri kullanıyor - 2

15 BİN EV İNŞA ETTİLER

Bu nedenle Kim, son zamanlarda Paektusan Kahraman Gençlik Şok Tugayı'na merkezi bir propaganda rolü verdi. Adını ülkenin kutsal dağından alan ve 20'li yaşlardaki gençlerden oluşan grup, geçtiğimiz günlerde yaz sellerinin yerle bir ettiği batı sınır bölgesinin yeniden inşasına yardım ettikleri için ulusal kahramanlar olarak selamlandı.

Ülkenin devlet medyası, dört ay boyunca 15 bin ev, okul ve hastane inşa ettiklerini bildirdi.

Devlet medyası, gençlik şok tugayının 300 bin üyesinin bir anda harekete geçtiğini ve gitmek için gönüllü olduğunu bildirdi.

Kendisini grubun “hayırsever babası” olarak tanımlayan Kim, geçen ay yaptığı bir konuşmada gençlere övgüler yağdırmış, daha önce de onları rejime bağlılıklarını el emeği projesini yerine getirerek ifade etmeye davet etmişti.

Kuzey Kore’nin “şok tugayı” devrede: Kim Jong Un, kendine has kontrol yöntemleri kullanıyor - 3

"İŞLE MEŞGUL ETMEK İSTİYOR"

Kim, devlet medyasında yer alan açıklamasında inşaat çalışmalarının “gençleri sosyalizmin sadık savunucuları ve güvenilir kurucuları olarak yetiştirmek için iyi bir fırsat” olduğunu söyledi.  

Cuma günü devlet medyasında yer alan bir habere göre, Kuzey Kore'nin en yüksek yasama organı olan Yüksek Halk Meclisi, ülkenin “devletin ruhunu gösteren büyük inşaat kampanyasına” övgüler sundu.

Seul'deki bir düşünce kuruluşu olan Sejong Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olan Peter Ward, “Kim Jong Un, gençlerin Güney Kore televizyonunu izlemek ve devlet hakkında sapkın fikirler geliştirmek için bir araya gelmelerini engellemek için onları işle meşgul etmek istiyor” dedi.

Kuzey Kore’nin “şok tugayı” devrede: Kim Jong Un, kendine has kontrol yöntemleri kullanıyor - 4

KİM'İN ZORLUKLAR LİSTESİ

Kim'in önünde uzun bir zorluklar listesi var. Rusya'ya 12 bin asker konuşlandırması nedeniyle içeriden ve dışarıdan gelecek tepkileri önlemek zorunda. Yaptırımları ihlal eden davranışlarıyla çökmüş bir ekonomiyi destekliyor.

Perşembe günü Fox News'e verdiği röportajda Kuzey Kore liderine tekrar ulaşma sözü veren ABD Başkanı Donald Trump ile dört yıl daha nasıl bir yaklaşım sergileyeceğine karar vermeli.

Ancak Kuzey Kore'nin en genç neslini gerçek inananlar olarak tutmak, şimdi ele alması gereken uzun vadeli bir zorluğu temsil ediyor.

Güvenlik uzmanları, ülkenin gençlerinin “beyinlerini yıkamanın” rejimin on yıllar boyunca ayakta kalmasını sağlayacağını; propaganda kampanyasını kaybetmenin ülke içinde istikrarsızlık yaratabileceğini veya kararlarının incelenmesine neden olabileceğini öne sürüyor. 

Kuzey Kore’nin “şok tugayı” devrede: Kim Jong Un, kendine has kontrol yöntemleri kullanıyor - 5
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