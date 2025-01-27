Kuzey Kore’nin “şok tugayı” devrede: Kim Jong Un, kendine has kontrol yöntemleri kullanıyor

Kim Jong Un, Kuzey Kore'de mutlak bir güce sahip ve kendi halkı tarafından tanrısal bir güç olarak görülüyor.

Ancak ABD basınına göre 41 yaşındaki lider için büyük bir tehdit var: Ülkesinin gençlerinden gelen sadakatsizlik.

Wall Street Journal’a (WSJ) göre Kim, özellikle de yabancı medyanın, Hollywood filmleri ya da K-pop albümleri aracılığıyla Kuzey Korelilerin dış dünyaya nadiren göz atmasını sağlayarak, bilgi baskısı altındaki ülkesine sızmasından endişe duyuyor.

Kim'in “tehlikeli zehirler” olarak adlandırdığı bu tür içeriğe sahip olmak ya da dağıtmak, ölüm de dahil olmak üzere giderek daha ağır cezalar gerektiriyor.

WSJ’ye göre hiçbir grup, ideolojik kaymaya karşı Kuzey Kore'nin en genç vatandaşlarından daha savunmasız değil.