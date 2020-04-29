Kuzey Kore’nin taht oyunları: Kim Jong-un yokluğunda iktidar kimin olacak?

ntv.com.tr 29.04.2020 - 14:26 | Son Güncelleme : 29.04.2020 - 14:35
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlığıyla ilgili spekülasyon ve söylentiler hiçbir şey ifade etmeyebilir, ancak kısa veya uzun vadede 36 yaşındaki liderin ardından tek parti rejimi ile yönetilen sosyalist diktatörlükte ülkeninin başına kimin geçeceği her zaman bir merak konusu oldu.
Kim Jong-un’un dedelerinden Kim Il-sung’un 1948’de ülkeyi kurmasından bu yana ailenin etkisi 72 yıldır Kuzey Kore toplumunun her kesiminde yaratılan mitlerle kendine bir karşılık buldu. Öyle güçlü propagandalar yapıldı ki okul öncesi çocuklar düzenli olarak "Lider Kim Jong-un'u görmek istiyorum" adlı bir şarkı söylüyorlar.
Peki bu sembolik ve politik figürü olmayan bir Kuzey Kore nasıl hayal edilebilir? Seçkinler bir bütün olarak toplumun yanı sıra kendilerini nasıl organize ederlerdi?
BBC’de yer alan haberde siyaset uzmanları bu sorunun cevabınıtam olarak bilemiyorlar. Daha ilginç olarak, Kuzey Koreliler de bilmiyor. Çünkü bunu asla düşünmek zorunda kalmadılar.
Kim Jong-un iktidara hazırlanırken, onun yönetimini meşrulaştırmak için "Paektu Bloodline" adlı bir terimi kullanmaya başladıkar.
Paektu, Kim Il-sung'un gerilla savaşı yaptığı söylenen ve Kim Jong-il'in doğduğu bildirilen kutsal ve mitolojik bir dağın adı. Kim Jong-un önemli politika kararlarını vurgulamak istediğinde hala oraya gidiyor.
Ülkenin ideolojik merkezinde her zaman bir “Kim” bulunuyordu.
Kuzey Kore’de başa gelebilecek kişiler arasında ülke siyasetinde karanlık ve gizli işler yürüten isimler de yer alıyor. Bunlardan birincisi General Kim Yong-chol. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile birkaç kez görüşerek Trump-Kim zirvelerinin yolunu açtı. Birleşik Cephe Departmanı'nın (Güney Kore ile ilişkilerden sorumlu) ve ülkenin ana istihbarat servisi Keşif Genel Bürosu'nun başkanlığını yaptı. ABD ile çöküş müzakerelerini takiben bir yıkıma uğramış gibi görünüyor, ancak bu casus yöneticinin uzun süre karanlık kalması pek olası değil.
Bir diğer aday ise, Kim Jae-ryong. Devlet İşleri Komisyonu'na üye olmasının yanısıra, orta derecede etkili bir yapı olan Kabine’nin başbakanı... Onun hakkında nispeten az şey biliniyor, ancak yıldızı geçtiğimiz yıllarda diğerleri düştükçe yükseldi. Endüstriyel faaliyetleri yönetiyor ve birkaç yıl boyunca askeri-sanayi bölgelerine ev sahipliği yapan en izole edilmiş eyaletin başında bulundu. Kim Jae-ryon’un ülkede nükleer faaliyetlerde de yönetsel görevleri olduğu düşünüyor.