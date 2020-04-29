Kuzey Kore’nin taht oyunları: Kim Jong-un yokluğunda iktidar kimin olacak?

Kim Jong-un’un dedelerinden Kim Il-sung’un 1948’de ülkeyi kurmasından bu yana ailenin etkisi 72 yıldır Kuzey Kore toplumunun her kesiminde yaratılan mitlerle kendine bir karşılık buldu. Öyle güçlü propagandalar yapıldı ki okul öncesi çocuklar düzenli olarak "Lider Kim Jong-un'u görmek istiyorum" adlı bir şarkı söylüyorlar.

Peki bu sembolik ve politik figürü olmayan bir Kuzey Kore nasıl hayal edilebilir? Seçkinler bir bütün olarak toplumun yanı sıra kendilerini nasıl organize ederlerdi?

BBC’de yer alan haberde siyaset uzmanları bu sorunun cevabınıtam olarak bilemiyorlar. Daha ilginç olarak, Kuzey Koreliler de bilmiyor. Çünkü bunu asla düşünmek zorunda kalmadılar.