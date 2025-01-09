Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaştan çıkarı ne?

Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da savaşa dahil olması, çatışmanın geleceği hakkında yeni ve cevapsız soruları gündeme getirdi. İlk tahminlere göre 10 binden fazla Kuzey Koreli asker Rus toprağı Kursk'ta savaşa dahil oldu. Kuzey Kore'nin kendisine ait olmayan ve binlerce kayıp vermesine neden olan bu savaştan çıkarının ne olduğu ise uzun zamandır merak konusu. ABD'li yetkililer, Moskova ile diplomatik ve askeri bağların Pyongyang'ı "savaş yürütmeye daha yatkın" hale getirdiğini söylüyor. Yetkililere göre zaten öngörülemez olan ülke, aktif çatışma deneyiminden bulduğu cesaretle komşularına savaş açabilir. Daha önce de Rusya'nın en yakın müttefikine insan gücü desteği karşılığında savaş uçağı sağlayacağı belirtilmişti.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaştan çıkarı ne? - 1

"KOMŞULARINA SAVAŞ AÇABİLİR"

ABD'li üst düzey bir yetkili, Kuzey Kore askerlerinin Rusya ile birlikte Ukrayna'ya karşı savaşmasından fayda sağladığı konusunda uyardı.

ABD'li yetkili, Pyongyang'ın "komşularına karşı savaş açma konusunda daha cüretkar" hale gelmesini sağlayacak deneyimler kazandığını söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaştan çıkarı ne? - 2

İKİ ÜLKE HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKIN

Rusya, Şubat 2022'de Moskova'nın Ukrayna'yı tamamen işgal etmesinden bu yana Kuzey Kore ile diplomatik ve askeri ilişkiler anlamında daha da yakınlaştı.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaştan çıkarı ne? - 3

ÖNGÖRÜLEMEZ VE TEHLİKELİ

Kuzey Kore'nin savaşa dahil olarak, Rus askeri teçhizatı, teknolojisi ve deneyiminden önemli ölçüde faydalandığı öne sürülüyor.

Bu durum zaten öngörülemez olan ülkeyi, komşularına karşı savaş açma konusunda daha tehlikeli hale getiriyor.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaştan çıkarı ne? - 4

KUZEY KORE'NİN KAZANCI

ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'nin savaşa dahlini küresel çapta silah satışlarını ve askeri eğitim sözleşmelerini teşvik etmek için kullanacağını tahmin ediyor.

Son füze tatbikatı ise ülkenin savunma yeteneklerini geliştirme planının bir parçası olarak görülüyor.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaştan çıkarı ne? - 5

KUZEY KORE NE İSTEDİ?

Kuzey Kore'nin asker desteği karşılığında Rusya'dan talep ettikleri de belli oldu.

ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Amiral Samuel Paparo, Rusya'nın en yakın müttefikine insan gücü desteği karşılığında savaş uçağı sağlayacağını açıkladı.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaştan çıkarı ne? - 6

Güney Kore Savunma Bakanı geçen ay, Pyongyang'ın yeni asker gönderme kararına karşılık Rusya'nın Kuzey Kore'ye hava savunma füzeleri gönderdiğini açıklamıştı.

Pyongyang da ayrıca Rusya'nın tükenen stoklarını yenilemek amacıyla binlerce konteyner dolusu mühimmat gönderdi.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaştan çıkarı ne? - 7
Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaştan çıkarı ne? - 8
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