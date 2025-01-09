Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaştan çıkarı ne?

KUZEY KORE'NİN KAZANCI

ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'nin savaşa dahlini küresel çapta silah satışlarını ve askeri eğitim sözleşmelerini teşvik etmek için kullanacağını tahmin ediyor.

Son füze tatbikatı ise ülkenin savunma yeteneklerini geliştirme planının bir parçası olarak görülüyor.