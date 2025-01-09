Kuzey Kore'nin Ukrayna'daki savaştan çıkarı ne?
Kuzey Kore askerlerinin Rusya'da savaşa dahil olması, çatışmanın geleceği hakkında yeni ve cevapsız soruları gündeme getirdi. İlk tahminlere göre 10 binden fazla Kuzey Koreli asker Rus toprağı Kursk'ta savaşa dahil oldu. Kuzey Kore'nin kendisine ait olmayan ve binlerce kayıp vermesine neden olan bu savaştan çıkarının ne olduğu ise uzun zamandır merak konusu. ABD'li yetkililer, Moskova ile diplomatik ve askeri bağların Pyongyang'ı "savaş yürütmeye daha yatkın" hale getirdiğini söylüyor. Yetkililere göre zaten öngörülemez olan ülke, aktif çatışma deneyiminden bulduğu cesaretle komşularına savaş açabilir. Daha önce de Rusya'nın en yakın müttefikine insan gücü desteği karşılığında savaş uçağı sağlayacağı belirtilmişti.
"KOMŞULARINA SAVAŞ AÇABİLİR"
ABD'li üst düzey bir yetkili, Kuzey Kore askerlerinin Rusya ile birlikte Ukrayna'ya karşı savaşmasından fayda sağladığı konusunda uyardı.
ABD'li yetkili, Pyongyang'ın "komşularına karşı savaş açma konusunda daha cüretkar" hale gelmesini sağlayacak deneyimler kazandığını söyledi.