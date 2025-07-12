Kuzey Kore'nin yeni tatil köyü açıldı: Ardındaki karanlık gerçekler
Kuzey Kore’nin yeni gözde turizm projesi ilk turist kafilesini ağırladı. Ancak perde arkasında, açlıkla çalışan işçiler, 24 saatlik vardiyalar ve zorla çalıştırma kampları var. “Şok tugayları” ölümüne çalıştırıldı, gerçekleri saklamak için her şey gizlendi.
İLK TURİST KAFİLESİ ULAŞTI
Kuzey Kore’nin yeni tatil köyü "Wonsan Kalma", bu hafta ilk Rus turist kafilesini ağırladı.
Ancak insan hakları grupları, inşaatta çalışan işçilere yönelik sert muameleler nedeniyle projeyi eleştiriyor.