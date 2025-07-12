Kuzey Kore'nin yeni tatil köyü açıldı: Ardındaki karanlık gerçekler

YABANCI TURİST BEKLENTİSİ

Kuzey Kore pandemiden bu yana yabancı turistlere büyük ölçüde kapalıydı.

Ancak Wonsan Kalma tatil köyü, hem ülke ekonomisini canlandırmak hem de Rusya ile gelişen ilişkileri pekiştirmek için stratejik bir adım olarak görülüyor.

Erken dönem planlarda, başta Çin ve Rusya’dan olmak üzere yılda bir milyondan fazla yabancı turistin çekilmesi hedefleniyordu.