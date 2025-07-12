Kuzey Kore'nin yeni tatil köyü açıldı: Ardındaki karanlık gerçekler

Kuzey Kore’nin yeni gözde turizm projesi ilk turist kafilesini ağırladı. Ancak perde arkasında, açlıkla çalışan işçiler, 24 saatlik vardiyalar ve zorla çalıştırma kampları var. “Şok tugayları” ölümüne çalıştırıldı, gerçekleri saklamak için her şey gizlendi.

Kuzey Kore'nin yeni tatil köyü açıldı: Ardındaki karanlık gerçekler - 1

İLK TURİST KAFİLESİ ULAŞTI

Kuzey Kore’nin yeni tatil köyü "Wonsan Kalma", bu hafta ilk Rus turist kafilesini ağırladı.

Ancak insan hakları grupları, inşaatta çalışan işçilere yönelik sert muameleler nedeniyle projeyi eleştiriyor.

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Kuzey Kore'nin yeni tatil köyü açıldı: Ardındaki karanlık gerçekler - 2

GİZLİLİK İÇİNDE YÜRÜTÜLDÜ

Geçtiğimiz ay büyük bir törenle açılan tesisi, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un “dünya standartlarında bir turizm ve kültür destinasyonu” olarak tanımladı.

Ancak inşaat süreci, büyük ölçüde dış dünyaya kapalı olan ülkede gizlilik içinde yürütüldü.

Kuzey Kore'nin yeni tatil köyü açıldı: Ardındaki karanlık gerçekler - 3

UYDU GÖRÜNTÜLERİ, PLANLAR VE TANIKLIKLAR

BBC Verify, yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerini inceleyerek, iç planlama belgelerine ulaştı ve hem uzmanlarla hem de eski Kuzey Koreli yetkililerle konuştu.

Wonsan’da gençliğini geçiren Kim Jong Un’un projeyi özellikle önemsediği biliniyor.

Kuzey Kore'nin yeni tatil köyü açıldı: Ardındaki karanlık gerçekler - 4

BİR MİLYON TURİST HEDEFİ

Kuzey Kore’den ayrılan eski üst düzey bir ekonomik yetkili olan Ri Jong Ho, BBC'ye konuştu.

Projenin başında amaçlarının “bir milyon turist çekmek” olduğunu ve bölgeyi kontrollü biçimde dışa açmayı hedeflediklerini söyledi.

Kuzey Kore'nin yeni tatil köyü açıldı: Ardındaki karanlık gerçekler - 5

İSPANYA ÖRNEĞİ İNCELENMİŞ

Kim’in 2017’de İspanya’nın Benidorm kentine bir heyet gönderdiği, burada tema parkları ve oteller incelendiği aktarılıyor.

Broşürlerde yapay göl üzerindeki misafirhanelerden, 43 otelden ve kamp alanlarından söz ediliyor.

Ayrıca sahilden uzakta büyük su kaydıraklarına sahip bir aquapark, kuzeyde ise tiyatro, sinema ve spor tesislerinin yer aldığı bir eğlence bölgesi planlanmış durumda.

Kuzey Kore'nin yeni tatil köyü açıldı: Ardındaki karanlık gerçekler - 6

ZORLA ÇALIŞTIRMA İDDİALARI

Projeyle ilgili en ciddi eleştiriler, insan hakları ihlalleri üzerine yoğunlaşıyor.

BM’ye göre, ülkede sıkça kullanılan “şok tugayları” adı verilen zorla çalıştırma sisteminde işçiler ağır koşullarda, düşük ücretle çalıştırılıyor.

Kuzey Kore'nin yeni tatil köyü açıldı: Ardındaki karanlık gerçekler - 7

24 SAAT ARALIKSIZ ÇALIŞTIRILMIŞLAR

BM İnsan Hakları Ofisi’nden James Heenan, Wonsan’daki inşaatta bu tugayların görev yaptığına dair ciddi raporlar olduğunu söylüyor.

Çalışmaların son aşamasında 24 saat aralıksız çalışıldığı belirtiliyor.

Daha önce bir şok tugayında görev yapmış ve daha sonra Kuzey Kore’den kaçmış olan Cho Chung Hui, sistemin “görevi ne olursa olsun, canın pahasına da olsa tamamlama” üzerine kurulu olduğunu anlatıyor.

Kuzey Kore'nin yeni tatil köyü açıldı: Ardındaki karanlık gerçekler - 8

YABANCI TURİST BEKLENTİSİ

Kuzey Kore pandemiden bu yana yabancı turistlere büyük ölçüde kapalıydı.

Ancak Wonsan Kalma tatil köyü, hem ülke ekonomisini canlandırmak hem de Rusya ile gelişen ilişkileri pekiştirmek için stratejik bir adım olarak görülüyor.

Erken dönem planlarda, başta Çin ve Rusya’dan olmak üzere yılda bir milyondan fazla yabancı turistin çekilmesi hedefleniyordu.

Kuzey Kore'nin yeni tatil köyü açıldı: Ardındaki karanlık gerçekler - 9
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