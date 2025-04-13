Kuzey Kore'ye 30 kez giden tur rehberi anlattı: Başınızı belaya sokmamak için uymanız gereken 3 kural var
İngiliz tur rehberi Zoe Stephens, diktatör yönetim şekliyle tanınan Kuzey Kore'nin sanıldığı kadar korkunç bir ülke olmadığını öne sürdü. Kuzey Kore ile ilgili deneyimlerini sosyal medya hesabından paylaşan genç kadın, propaganda yaptığı iddiasıyla eleştirildi.
Liverpool doğumlu 31 yaşındaki Zoe Stephens, 2016’dan bu yana İngiltere, Almanya, Hollanda ve Avustralya'dan gelen pek çok turiste Kuzey Kore'de rehberlik yaptı.