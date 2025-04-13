Kuzey Kore'ye 30 kez giden tur rehberi anlattı: Başınızı belaya sokmamak için uymanız gereken 3 kural var

İngiliz tur rehberi Zoe Stephens, diktatör yönetim şekliyle tanınan Kuzey Kore'nin sanıldığı kadar korkunç bir ülke olmadığını öne sürdü. Kuzey Kore ile ilgili deneyimlerini sosyal medya hesabından paylaşan genç kadın, propaganda yaptığı iddiasıyla eleştirildi.

Kuzey Kore'ye 30 kez giden tur rehberi anlattı: Başınızı belaya sokmamak için uymanız gereken 3 kural var - 1

Liverpool doğumlu 31 yaşındaki Zoe Stephens, 2016’dan bu yana İngiltere, Almanya, Hollanda ve Avustralya'dan gelen pek çok turiste Kuzey Kore'de rehberlik yaptı.

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Kuzey Kore'ye 30 kez giden tur rehberi anlattı: Başınızı belaya sokmamak için uymanız gereken 3 kural var - 2

Kuzey Kore sokaklarında dolaştığı vlogları takipçileriyle TikTok üzerinden paylaşan genç kadın, ülkenin basında yansıtıldığı kadar yasakçı bir zihniyete sahip olmadığını iddia ediyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu ifadelerinden ötürü Zoe Stephens'ı propaganda yapmakla suçluyor.

Kuzey Kore'ye 30 kez giden tur rehberi anlattı: Başınızı belaya sokmamak için uymanız gereken 3 kural var - 3

Zoe Stephens, Kuzey Kore'de tur rehberliği esnasında uyulması gereken üç kural olduğunu söyledi. Bunlar arasında her ziyaretçiye iki rehberin eşlik etmesi, Kim Jong Un’un portrelerinin uygunsuz şekilde fotoğraflanmaması ve askeri bölgelerin görüntülenmemesi yer alıyor.

Kuzey Kore'ye 30 kez giden tur rehberi anlattı: Başınızı belaya sokmamak için uymanız gereken 3 kural var - 4

Amacının, Kuzey Kore’nin insani yönünü göstermek olduğunu ifade eden İngiliz kadın, “Birçok kişi, oradaki insanların açlıktan öldüğünü ya da sürekli ülkeden kaçmaya çalıştıklarını düşünüyor. Ama gerçekte insanlar, sadece günlük hayatlarına devam ediyorlar'' şeklinde konuştu.

Kuzey Kore'ye 30 kez giden tur rehberi anlattı: Başınızı belaya sokmamak için uymanız gereken 3 kural var - 5

 Zoe Stephens, rehberlik ettiği kişilerin Kuzey Kore hakkındaki önyargılarını kırmak istiyor. Ona göre, kurallara uyulduğu sürece Kuzey Kore,  tehlikeli bir yer değil.

Zoe, Kuzey Kore'de hiçbir zaman kendini güvensiz hissetmediğini, yıllar içinde pek çok arkadaş edindiğini de sözlerine ekliyor. Ancak iletişim kısıtlamaları nedeniyle bu arkadaşlarıyla temas kurmakta zorlandığını söylüyor. 

Kuzey Kore'ye 30 kez giden tur rehberi anlattı: Başınızı belaya sokmamak için uymanız gereken 3 kural var - 6

Covid-19 pandemisinden önce ayda bir kez ülkeyi ziyaret eden Stephens, sınırlar kapatıldıktan sonra Kuzey Kore gezilerine uzun bir ara vermek zorunda kalmıştı. 2025 yılı itibarıyla ülke, tekrar uluslararası turist kabul etmeye başladı. 

Turlar genellikle Pekin’den başlayarak Pyongyang’a kadar uzanıyor. Zoe Stephens, turistlerin güvenliğini sağlamak ve kültürel yanlış anlamaları en aza indirmek amacıyla detaylı bilgilendirmeler yaptığını söylüyor. Genç kadın, içeriklerinin propaganda olarak yorumlanmasına ise ''Sanırım bu, insanların Kuzey Kore'nin farklı bir yüzünü görmekten rahatsız olmalarından kaynaklanıyor'' yanıtını verdi.

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