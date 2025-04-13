Kuzey Kore'ye 30 kez giden tur rehberi anlattı: Başınızı belaya sokmamak için uymanız gereken 3 kural var

Zoe Stephens, rehberlik ettiği kişilerin Kuzey Kore hakkındaki önyargılarını kırmak istiyor. Ona göre, kurallara uyulduğu sürece Kuzey Kore, tehlikeli bir yer değil.

Zoe, Kuzey Kore'de hiçbir zaman kendini güvensiz hissetmediğini, yıllar içinde pek çok arkadaş edindiğini de sözlerine ekliyor. Ancak iletişim kısıtlamaları nedeniyle bu arkadaşlarıyla temas kurmakta zorlandığını söylüyor.



