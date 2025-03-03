Kuzey Kore'ye 5 yıl sonra ilk kez girdiler: Ne cep telefonu ne internet var! Tuvalete bile izinle gidiliyor
Kuzey Kore beş yıl aradan sonra ilk kez bu hafta küçük bir grup Batılı turiste sınırlarını açtı. Çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen gezginler, Covid-19 pandemisinde sınırlarını kapatmasından bu yana ülkeye giden ilk Batılı ziyaretçi grubu oldu. Ancak bu sıradan bir tatil değildi; ne cep telefonu, ne internet hizmeti vardı; hatta kullanılabilecek bir ATM bile yoktu. Çeşitli kısıtlamaları kabul ederek ülkeye giriş yapan turistler, gördükleri manzara karşılığında şaşkınlığa uğradı. Ülkenin her daim hazır bulunan görevlileri tarafından yakından takip ediliyor, tuvalete gitmek için bile izin istemek zorunda kalıyorlardı. İşte Kuzey Kore'nin medyanın arkasındaki gerçek yüzü...
5 YIL ARADAN SONRA İLK ZİYARET
Batılı turistlerden oluşan bir grup, beş yıl aradan sonra ilk kez Kuzey Kore topraklarında bir geziye katıldı.
2020'den bu yana turistlerin ülkeye girmesine ilk kez izin verildi; son derece gizemli olan ülke, salgının başlangıcında kendini karantinaya almıştı.
Bu durum birçok kişinin Batılıların bir daha asla sınırını geçip geçemeyeceğini merak etmesine neden olmuştu.