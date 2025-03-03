Kuzey Kore'ye 5 yıl sonra ilk kez girdiler: Ne cep telefonu ne internet var! Tuvalete bile izinle gidiliyor

KATI BİR KURAL LİSTESİ VERİLDİ

Bu sıradan bir tatil değildi; ne cep telefonu, ne internet hizmeti vardı; hatta kullanılabilecek bir ATM bile yoktu.

Turistlere, ülke liderlerine hakaret etmemek, Kuzey Kore'nin ideolojisiyle alay etmemek, alışılmadık ve baskıcı yaşam tarzlarını yargılamamak gibi katı kuralların yer aldığı bir yönerge verildi.