Kuzey Kore'ye giden ilk Amerikalı turist: Binlerce dolar ödedi, seyahat yasağını deldi!
Dünya genelinde pandeminin patlak verdiği 2020 yılından beri ilk kez bir Amerikalı turist Kuzey Kore topraklarına ayak bastı. Pandemi tüm ziyaretçileri engellese de, Amerikalılar corona salgınından çok önce Kuzey Kore'ye girmekten men edilmişti. O zamana kadar Kuzey Kore'yi 11 kez ziyaret eden Justin Martell, yasağın yürürlüğe girdiği sırada ülkede bulunuyordu. Kuzey Kore'ye girebilmenin bedelinin 250 bin doları geçtiğini aktaran Martell, tur rehberlerinin çoğu konu hakkında bilgi sahibi olduğunu ancak politik meselelerde sessiz kalmayı tercih ettiklerini aktarıyor.
PANDEMİDEN BU YANA İLK
Dünyanın çoğu için Covid-19'un karanlık günleri uzak bir anı gibi geliyor ancak Kuzey Kore'de öyle değil.
Justin Martell isimli turist, 2020 yılında başlayan salgından bu yana ülkeye adım atan ilk Amerikalı oldu.