Kuzey Kore'ye giden ilk Amerikalı turist: Binlerce dolar ödedi, seyahat yasağını deldi!

Dünya genelinde pandeminin patlak verdiği 2020 yılından beri ilk kez bir Amerikalı turist Kuzey Kore topraklarına ayak bastı. Pandemi tüm ziyaretçileri engellese de, Amerikalılar corona salgınından çok önce Kuzey Kore'ye girmekten men edilmişti. O zamana kadar Kuzey Kore'yi 11 kez ziyaret eden Justin Martell, yasağın yürürlüğe girdiği sırada ülkede bulunuyordu. Kuzey Kore'ye girebilmenin bedelinin 250 bin doları geçtiğini aktaran Martell, tur rehberlerinin çoğu konu hakkında bilgi sahibi olduğunu ancak politik meselelerde sessiz kalmayı tercih ettiklerini aktarıyor.

Kuzey Kore'ye giden ilk Amerikalı turist: Binlerce dolar ödedi, seyahat yasağını deldi! - 1

PANDEMİDEN BU YANA İLK

Dünyanın çoğu için Covid-19'un karanlık günleri uzak bir anı gibi geliyor ancak Kuzey Kore'de öyle değil.

Justin Martell isimli turist, 2020 yılında başlayan salgından bu yana ülkeye adım atan ilk Amerikalı oldu.

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Kuzey Kore'ye giden ilk Amerikalı turist: Binlerce dolar ödedi, seyahat yasağını deldi! - 2

"SALGINI GÜNEY KORE'NİN YOLLADIĞINI DÜŞÜNÜYORLAR"

Maske takma ve ateş ölçümü gibi sıkı sağlık önlemleri hala rutin olarak uygulanırken, yerel pazarlar da dahil olmak üzere popüler turistik yerler, virüsün bulaşmasına ilişkin devam eden korkular nedeniyle kapalı kalmaya devam ediyor.

Connecticut doğumlu film yapımcısı Martell, "Covid-19'un Güney Kore'den gönderilen bir balon aracılığıyla ülkeye girdiğine dair bir söylenti var gibi görünüyor" dedi.

Kuzey Kore'ye giden ilk Amerikalı turist: Binlerce dolar ödedi, seyahat yasağını deldi! - 3

BAŞKENTİN KAPILARI BATILI ZİYARETÇİLERE KAPALI

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang, Moskova ile ilişkilerin derinleşmesi nedeniyle geçen yıldan bu yana Rus turistlerin girişine izin verilmesine rağmen Batılı ziyaretçilere kapalı kalmaya devam ediyor.

Pandemi tüm ziyaretçileri engellese de, Amerikalılar coronavirüs pandemisinden çok önce Kuzey Kore'ye girmekten men edilmişti.

Kuzey Kore'ye giden ilk Amerikalı turist: Binlerce dolar ödedi, seyahat yasağını deldi! - 4

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'de hapsedilen 22 yaşındaki Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'in ölümünün ardından 1 Eylül 2017'de seyahat yasağı koydu.

O zamana kadar Kuzey Kore'yi 11 kez ziyaret eden Martell, yasağın yürürlüğe girdiği sırada ülkede bulunuyordu.

Kuzey Kore'ye giden ilk Amerikalı turist: Binlerce dolar ödedi, seyahat yasağını deldi! - 5

PASAPORTUN BEDELİ BİNLERCE DOLAR

Martell, "Rusların ikinci pasaport almaları nedeniyle fiyatlar iki ve üç katına çıktı. Şimdi insanlar 250 bin dolar kadar ödüyor. Ben bundan çok daha az ödedim." dedi.

Kuzey Kore'ye giden ilk Amerikalı turist: Binlerce dolar ödedi, seyahat yasağını deldi! - 6

KUZEY KORE ASKERLERİ SAVAŞTA

Ukrayna ve Batı hükümetleri, Pyongyang'ın Rusya'nın yanında savaşmak üzere Kuzey Kore askerlerini gönderdiğini, birçok birliğin ağır kayıplar verdiğini söylüyor.

Kuzey Koreli rehberler arasında ABD siyaseti konuşulurken, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı konusu sessizlikle ya da dikkatli bir ağır başlılıkla ele alınıyor.

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