Kuzey Kore'ye giden ilk Amerikalı turist: Binlerce dolar ödedi, seyahat yasağını deldi!

"SALGINI GÜNEY KORE'NİN YOLLADIĞINI DÜŞÜNÜYORLAR"

Maske takma ve ateş ölçümü gibi sıkı sağlık önlemleri hala rutin olarak uygulanırken, yerel pazarlar da dahil olmak üzere popüler turistik yerler, virüsün bulaşmasına ilişkin devam eden korkular nedeniyle kapalı kalmaya devam ediyor.

Connecticut doğumlu film yapımcısı Martell, "Covid-19'un Güney Kore'den gönderilen bir balon aracılığıyla ülkeye girdiğine dair bir söylenti var gibi görünüyor" dedi.