Kuzey Kore'ye sığınan ABD askeri: Ordudaki ayrımcılıktan kaçtım

Kuzey Kore, ABD askeri Travis King'in ordudaki "insanlık dışı kötü muamele ve ırk ayrımcılığı" nedeniyle geçen ay kendi topraklarına sığındığını açıkladı. Uzmanlar, King'in sığınma talebinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin yıllardır en kötü olduğu bir dönemde Kuzey Kore'nin ABD karşıtı mesajlarına hizmet ettiğini söyledi.

Kuzey Kore'ye sığınan ABD askeri: Ordudaki ayrımcılıktan kaçtım - 1

Kuzey Kore devlet medyasının açıkladığına göre ABD askeri Travis King,  sınırı yasadışı olarak geçtiğini ve Kuzey Kore'ye sığınmak istediğini itiraf etti. ABD, Pyongyang'ın olayla ilgili kamuoyuna açıkladığı ilk yorum olan iddiaları doğrulayamayacağını belirtti .23 yaşındaki er, 18 Temmuz'da rehberli bir turdayken Güney Kore sınırını geçerek Kuzey Kore’ye girmişti.

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Kuzey Kore'ye sığınan ABD askeri: Ordudaki ayrımcılıktan kaçtım - 2

ABD ER KİNG'i GERİ İSTİYOR

Bununla birlikte, sınırı geçişinden bu yana kendisinden haber alınamayan ya da görülmeyen ABD askerinin sağlığına ilişkin endişeler giderek artıyor. ABD, sınır bölgesini yöneten ve Kuzey Kore ordusuna doğrudan telefon hattı bulunan BM Komutanlığı'nın yardımıyla Er King'in serbest bırakılması için pazarlık yapmaya çalışıyor.

Kuzey Kore'ye sığınan ABD askeri: Ordudaki ayrımcılıktan kaçtım - 3

Kuzey Kore'nin açıklamasına yanıt veren bir Pentagon yetkilisi, önceliklerinin Er King'in "mevcut tüm kanallar aracılığıyla" güvenli bir şekilde eve getirilmesi olduğunu söyledi.

Kuzey Kore'ye sığınan ABD askeri: Ordudaki ayrımcılıktan kaçtım - 4

Kuzey Kore, Er King'e nasıl davranmayı planladığı konusunda bilgi vermedi ancak askerin ülkeye "yasadışı" yollardan girdiğini kabul ettiğini aktardı. Devlet medyası, ayrıca King'in kovuşturmaya uğrayıp uğramayacağı ya da cezalandırılıp cezalandırılmayacağı konusunda bilgi vermedi. Haberde, King'in şu anda nerede olduğu ya da durumuyla ilgili herhangi bir bilgi de yer almadı.

Kuzey Kore'ye sığınan ABD askeri: Ordudaki ayrımcılıktan kaçtım - 5

"EŞİTSİZ AMERİKAN TOPLUMU ONU HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

Kuzey Kore Devlet Ajansı (KCNA), "Soruşturma sırasında Travis King, ABD Ordusu içindeki insanlık dışı kötü muamele ve ırk ayrımcılığına karşı kötü hisler beslediği için DPRK'ya (Kuzey Kore) gelmeye karar verdiğini itiraf etti. Ayrıca eşitsiz Amerikan toplumu karşısında hayal kırıklığına uğradığını söyleyerek DPRK'ya ya da üçüncü bir ülkeye sığınma isteğini dile getirdi." ifadelerini kullandı. 

Kuzey Kore'ye sığınan ABD askeri: Ordudaki ayrımcılıktan kaçtım - 6

HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYORDU

Diğer taraftan King, Ocak 2021'den beri ABD ordusundaydı ve Güney Kore'de keşif uzmanı olarak görev yapıyordu. King, sınırı geçmeden önce, Güney Kore'de saldırı suçlamasıyla iki ay gözaltında tutulmuş ve 10 Temmuz'da serbest bırakılmıştı.

Kuzey Kore'ye sığınan ABD askeri: Ordudaki ayrımcılıktan kaçtım - 7

King’in disiplin işlemleriyle yüzleşmek üzere ABD'ye geri dönmesi gerekiyordu, ancak havaalanından ayrılmayı ve Kuzey ile Güney Kore'yi ayıran Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) turuna katılmayı başardı.

Kuzey Kore'ye sığınan ABD askeri: Ordudaki ayrımcılıktan kaçtım - 8

Dünyanın en ağır tahkim edilmiş bölgelerinden biri olan DMZ, kara mayınlarıyla dolu, elektrikli ve dikenli tel örgülerle çevrili bir alandan oluşuyor ve güvenlik kameralarıyla izleniyor. Silahlı muhafızların günün 24 saati tetikte olması gerekiyor. Ancak, görgü tanıkları  King'in sınırı geçtiği sırada, Kuzey Kore askerlerinin orada bulunmadığını söyledi.

Kuzey Kore'ye sığınan ABD askeri: Ordudaki ayrımcılıktan kaçtım - 9

"RUH SAĞLIĞI ORDUDA BOZULDU"

Öte yandan, King'in ailesi, daha önce ABD medyasına yaptığı açıklamada erin orduda ırkçılığa maruz kaldığını anlattığını söylemişti. Ailesi ayrıca King'in kaybolmadan önce ruh sağlığının bozulduğunu belirtmiş belirtmişti. 

Kuzey Kore'ye sığınan ABD askeri: Ordudaki ayrımcılıktan kaçtım - 10

Diğer taraftan, Kuzey Kore uzun zamandır son derece gizli ve izole bir toplum. Ülkenin, Kim Jong-un liderliğindeki hükümeti de sistematik insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor.

Kuzey Kore'ye sığınan ABD askeri: Ordudaki ayrımcılıktan kaçtım - 11

Araştırmacılara göre Pyongyang, özellikle insan hakları ihlalleri nedeniyle aldığı uluslararası eleştiriler göz önüne alındığında, Amerikan toplumundaki ırkçılığı ve diğer eksiklikleri vurgulama fırsatından büyük olasılıkla iyi bir şekilde değerlendirecek.

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