Kuzey Kore'ye sığınan ABD askeri: Ordudaki ayrımcılıktan kaçtım
Kuzey Kore, ABD askeri Travis King'in ordudaki "insanlık dışı kötü muamele ve ırk ayrımcılığı" nedeniyle geçen ay kendi topraklarına sığındığını açıkladı. Uzmanlar, King'in sığınma talebinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin yıllardır en kötü olduğu bir dönemde Kuzey Kore'nin ABD karşıtı mesajlarına hizmet ettiğini söyledi.
Kuzey Kore devlet medyasının açıkladığına göre ABD askeri Travis King, sınırı yasadışı olarak geçtiğini ve Kuzey Kore'ye sığınmak istediğini itiraf etti. ABD, Pyongyang'ın olayla ilgili kamuoyuna açıkladığı ilk yorum olan iddiaları doğrulayamayacağını belirtti .23 yaşındaki er, 18 Temmuz'da rehberli bir turdayken Güney Kore sınırını geçerek Kuzey Kore’ye girmişti.