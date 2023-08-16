Kuzey Kore'ye sığınan ABD askeri: Ordudaki ayrımcılıktan kaçtım

Kuzey Kore, Er King'e nasıl davranmayı planladığı konusunda bilgi vermedi ancak askerin ülkeye "yasadışı" yollardan girdiğini kabul ettiğini aktardı. Devlet medyası, ayrıca King'in kovuşturmaya uğrayıp uğramayacağı ya da cezalandırılıp cezalandırılmayacağı konusunda bilgi vermedi. Haberde, King'in şu anda nerede olduğu ya da durumuyla ilgili herhangi bir bilgi de yer almadı.