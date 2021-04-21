Kuzey Kutbu’nda eriyen buzullar nedeniyle Grönland balinaları evine dönemiyor

Grönland balinaları yalnızca Kuzey Kutbu’nda yaşabiliyor ve genellikle -0.5 ve 2 santigrat derece arasındaki dar bir sıcaklık aralığında büyüyebiliyorlar. Şu anda Arktik denizinde yüzen bu balinaların dört farklı yaşam alanı bulunuyor.

En büyük popülasyona sahip grup, her ilkbaharda kuzey Bering Denizi'nden Çukçi Denizi'nden geçiyor.. Yaz aylarında ise Beaufort Denizi'ne göç ediyorlar. Sonbaharda ise hayvanlar kışı geçirmek için Bering Denizi'ndeki evlerine dönüyorlar.

Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan çalışmanın baş yazarı Dr. .Stephen Insley, bu değişikliğin bir anormallik mi yoksa yeni bir yaşam tarzının başlangıcı mı olduğunun belirsiz olduğunu belirtti.

Bununla birlikte araştırmacılar, duruma neyin neden olduğunu anlamak için birçok teori geliştirdi. Bunlardan birisi ise su sıcaklıkları yükselmesi nedeniyle katil balinalar (orkalar) gibi yırtıcı hayvanların çoğalması ve Grönland balinalarına tehdit oluşturması.

İkincisi ise yükselen deniz sıcaklıklarının balinalarda yanık ve yüksek vücut sıcaklığı riski oluşturması. Diğer bir teorisi ise, denizlerde planktonların ve çeşitli besin maddelerinin artması nedeniyle balinaların göç etmeyi bırakmış olması.

Çalışmaya dahil olmayan İngiltere merkezli Whale and Dolphin Conservation adlı yardım kuruluşundan Erich Hoyt, araştırma sonuçlarının şaşırtıcı olmadığını ifade ederek, "Balina dağılımındaki bu değişiklikler genellikle yiyecekle ilgilidir ve belirtildiği gibi katil balinalar da bir sorun olabilir. Arktik dramatik bir şekilde ısınırken, değişen iklimin karada yaşayan canlıları nasıl etkilediğini anlamak oldukça zorken buzun altında neler olup bittiğini görmek çok daha zor” dedi.