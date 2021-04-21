Kuzey Kutbu’nda eriyen buzullar nedeniyle Grönland balinaları evine dönemiyor

Küresel ısınma nedeniyle, Kuzey Kutbu'nda buzlar hızla erirken, madencilik ve gemicilik endüstrisi krizi fırsata döndürdü. Ancak deniz ekosistemi insan faaliyetleri nedeniyle artan ısı, gürültü ve kirlilik başa çıkmak zorunda kalıyor. Araştırmacılar, ilkbaharda katı deniz buzundan uzaklaşan ve her yaz küçük kabuklularla ziyafet çeken Grönland balinalarının kışın 6 bin kilometre ötedeki evlerine dönemeğini keşfetti.

ntv.com.tr 21.04.2021 - 16:56 | Son Güncelleme : 21.04.2021 - 16:57

Kuzey Kutbu’nda eriyen buzullar nedeniyle Grönland balinaları evine dönemiyor - 1

Grönland balinaları yalnızca Kuzey Kutbu’nda yaşabiliyor ve genellikle -0.5 ve 2 santigrat derece  arasındaki dar bir sıcaklık aralığında büyüyebiliyorlar.  Şu anda Arktik denizinde yüzen bu balinaların dört farklı yaşam alanı bulunuyor. 

Kuzey Kutbu’nda eriyen buzullar nedeniyle Grönland balinaları evine dönemiyor - 2

En büyük popülasyona sahip grup, her ilkbaharda kuzey Bering Denizi'nden Çukçi Denizi'nden geçiyor.. Yaz aylarında ise Beaufort Denizi'ne göç ediyorlar. Sonbaharda ise hayvanlar kışı geçirmek için  Bering Denizi'ndeki evlerine dönüyorlar.



Kuzey Kutbu’nda eriyen buzullar nedeniyle Grönland balinaları evine dönemiyor - 3

YILLIK YOLCULUKLARINI YAPMADILAR

Kanada'daki araştırmacılar, su altı kayıt cihazlarından elde edilen verileri kullanarak, bu balina popülasyonunun 2018-2019'da yıllık yolculuklarını yapmadıklarını keşfetti.

Kuzey Kutbu’nda eriyen buzullar nedeniyle Grönland balinaları evine dönemiyor - 4

Royal Society Open Science dergisinde yayımlanan çalışmanın baş yazarı Dr. .Stephen Insley, bu değişikliğin bir anormallik mi yoksa yeni bir yaşam tarzının başlangıcı mı olduğunun belirsiz olduğunu belirtti. 

Kuzey Kutbu’nda eriyen buzullar nedeniyle Grönland balinaları evine dönemiyor - 5

SEBEP KATİL BALİNALAR MI?

Bununla birlikte araştırmacılar, duruma neyin neden olduğunu anlamak için birçok teori geliştirdi. Bunlardan birisi ise su sıcaklıkları yükselmesi nedeniyle katil balinalar (orkalar) gibi yırtıcı hayvanların çoğalması ve Grönland balinalarına tehdit oluşturması.

Kuzey Kutbu’nda eriyen buzullar nedeniyle Grönland balinaları evine dönemiyor - 6

İkincisi ise yükselen deniz sıcaklıklarının  balinalarda yanık ve yüksek vücut sıcaklığı riski oluşturması. Diğer bir teorisi ise, denizlerde planktonların ve çeşitli besin maddelerinin artması nedeniyle balinaların göç etmeyi bırakmış olması. 

Kuzey Kutbu’nda eriyen buzullar nedeniyle Grönland balinaları evine dönemiyor - 7
Çalışmaya dahil olmayan İngiltere merkezli Whale and Dolphin Conservation adlı yardım kuruluşundan Erich Hoyt, araştırma sonuçlarının  şaşırtıcı olmadığını ifade ederek, "Balina dağılımındaki bu değişiklikler genellikle yiyecekle ilgilidir ve belirtildiği gibi katil balinalar da bir sorun olabilir. Arktik dramatik bir şekilde ısınırken, değişen iklimin karada yaşayan canlıları nasıl etkilediğini anlamak oldukça zorken  buzun altında neler olup bittiğini görmek çok daha zor” dedi.

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