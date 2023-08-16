Kuzey ve Güney Kore'yi birleştiren nadir gün: Kore Kurtuluş Günü
Kore Yarımadası'nın Japonya'ya karşı bağımsızlığını ilan ettiği 15 Ağustos Kore Kurtuluş Günü, aralarında pek çok siyasi sorun bulunan Kuzey ve Güney Kore'nin nadir olarak birleştiği özel günlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl 78'incisi gerçekleşen bağımsızlık törenleri, her iki ülkede de coşkulu kutlamaları beraberinde getirdi.
Güney ve Kuzey Kore'de, Kore’nin Bağımsızlığı’nın 78. yıldönümü kutlanmaya başlandı. II. Dünya Savaşı’nda Japon İmparatorluğu’nun yenilmesi ile Kore halkları 15 Ağustos 1945’te bağımsızlığını ilan etti. Bu özel gün hem Kuzey Kore hem Güney Kore tarafından kutlanıyor ve 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenleniyor.