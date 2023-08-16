Kuzey ve Güney Kore'yi birleştiren nadir gün: Kore Kurtuluş Günü

Kore Yarımadası'nın Japonya'ya karşı bağımsızlığını ilan ettiği 15 Ağustos Kore Kurtuluş Günü, aralarında pek çok siyasi sorun bulunan Kuzey ve Güney Kore'nin nadir olarak birleştiği özel günlerden biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl 78'incisi gerçekleşen bağımsızlık törenleri, her iki ülkede de coşkulu kutlamaları beraberinde getirdi.

Kuzey ve Güney Kore'yi birleştiren nadir gün: Kore Kurtuluş Günü - 1

Güney ve Kuzey Kore'de, Kore’nin Bağımsızlığı’nın 78. yıldönümü kutlanmaya başlandı. II. Dünya Savaşı’nda Japon İmparatorluğu’nun yenilmesi ile Kore halkları 15 Ağustos 1945’te bağımsızlığını ilan etti. Bu özel gün hem Kuzey Kore hem Güney Kore tarafından kutlanıyor ve 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey ve Güney Kore'yi birleştiren nadir gün: Kore Kurtuluş Günü - 2

Kuzey Korenin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) tarafından yayınlanan fotoğraflarda, geleneksel Kore kıyafetleri, hanbok, giyen kadınların, Pyongyang'daki Zafer Takı meydanında bir dans partisine katıldığı görüldü. 

Kuzey ve Güney Kore'yi birleştiren nadir gün: Kore Kurtuluş Günü - 3

Ayrıca, Kurtuluş Kulesi'nin önüne çelenkler bırakıldı. Kore Halk Ordusu'nun kulenin önünde sıralandı. 

Kuzey ve Güney Kore'yi birleştiren nadir gün: Kore Kurtuluş Günü - 4

Çelenk koyma töreninde Yüksek Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Kang Yun Sok, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Han Man Hyok, Dışişleri Bakan Yardımcısı Im Chon Il, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Kim Min Sopi Dış Ekonomik İlişkiler Bakan Yardımcısı Ji Kyong ve ilgili yetkililer hazır bulundu.

Kuzey ve Güney Kore'yi birleştiren nadir gün: Kore Kurtuluş Günü - 5

Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçisi  Alexandr Matsegora da törene katılanlar arasında yer aldı. 

Kuzey ve Güney Kore'yi birleştiren nadir gün: Kore Kurtuluş Günü - 6

Çelenklerdeki kurdelelerin üzerinde ise "Sovyet Ordusu şehitlerinin anısına" ve "Fedakâr kahramanlara" yazıları yer aldı. Törende hem Kuzey  Kore hem de Rusya milli marşları çaldı.

Kuzey ve Güney Kore'yi birleştiren nadir gün: Kore Kurtuluş Günü - 7

GÜNEY KORE BAŞBAKANI'NDAN KUZAY KORE'NİN NÜKLEER TEHDİDİNE VURGU

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ise Kore'nin Kurtuluşu'nun 78. yıl dönümü kapsamında yaptığı kpnuşmada ülkenin bağımsızlığına vurgu yaparak Kuzey Kore'nin tehditlerine dikkat çekti.

Kuzey ve Güney Kore'yi birleştiren nadir gün: Kore Kurtuluş Günü - 8

Yoon, Kuzey Kore'nin nükleer tehdidine karşı ABD ve Japonya ile daha derin bir güvenlik işbirliği çağrısında bulunarak, Camp David'de ABD ve Japon liderlerle yapacağı zirvenin "üçlü işbirliğinde yeni bir dönüm noktası oluşturacağını" söyledi.

Kuzey ve Güney Kore'yi birleştiren nadir gün: Kore Kurtuluş Günü - 9

Biden yönetiminden iki üst düzey yetkiliye göre, Başkan Joe Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın Cuma günü Maryland'deki ABD başkanlık konutunda yapacakları zirvede balistik füze savunması ve teknoloji geliştirme konularında genişletilmiş askeri işbirliği planlarını açıklamaları bekleniyor.

Kuzey ve Güney Kore'yi birleştiren nadir gün: Kore Kurtuluş Günü - 10

KORE KURTULUŞ GÜNÜ HAKKINDA

Kore Kurtuluş Günü (Gwangbokjeol), 15 Ağustos 1945 tarihinde Japonya'nın II. Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğraması ve Kore'nin Japon işgalinin sona ermesi üzerine kutlanmaya başladı.

Kuzey ve Güney Kore'yi birleştiren nadir gün: Kore Kurtuluş Günü - 11

Bu tarih, Kore halkının Japonya'nın 35 yıllık zulmünden kurtulduğu ve bağımsızlığını yeniden kazandığı gün olarak kabul ediliyor.

Kuzey ve Güney Kore'yi birleştiren nadir gün: Kore Kurtuluş Günü - 12

Kore Kurtuluş Günü, Kore halkının milli gururunu ve direnişini kutlamak amacıyla her yıl iki ülkede de coşkuyla kutlanıyor.

Kuzey ve Güney Kore'yi birleştiren nadir gün: Kore Kurtuluş Günü - 13
Kuzey ve Güney Kore'yi birleştiren nadir gün: Kore Kurtuluş Günü - 14
Kuzey ve Güney Kore'yi birleştiren nadir gün: Kore Kurtuluş Günü - 15
Kuzey ve Güney Kore'yi birleştiren nadir gün: Kore Kurtuluş Günü - 16
Kuzey ve Güney Kore'yi birleştiren nadir gün: Kore Kurtuluş Günü - 17
Kuzey ve Güney Kore'yi birleştiren nadir gün: Kore Kurtuluş Günü - 18
Kuzey ve Güney Kore'yi birleştiren nadir gün: Kore Kurtuluş Günü - 19
Kuzey ve Güney Kore'yi birleştiren nadir gün: Kore Kurtuluş Günü - 20
Kuzey ve Güney Kore'yi birleştiren nadir gün: Kore Kurtuluş Günü - 21
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