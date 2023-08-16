Kuzey ve Güney Kore'yi birleştiren nadir gün: Kore Kurtuluş Günü

Güney ve Kuzey Kore'de, Kore’nin Bağımsızlığı’nın 78. yıldönümü kutlanmaya başlandı. II. Dünya Savaşı’nda Japon İmparatorluğu’nun yenilmesi ile Kore halkları 15 Ağustos 1945’te bağımsızlığını ilan etti. Bu özel gün hem Kuzey Kore hem Güney Kore tarafından kutlanıyor ve 3 gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenleniyor.