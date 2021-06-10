Kuzey Yarımküre'de, "Ateş Çemberi" Güneş Tutulması başladı

DHA 10.06.2021 - 14:15
NASA’dan yapılan açıklamada, “Bazı yerlerde izleyiciler Ay'ın etrafındaki bu yüzüğü göremeyecekler. Bunun yerine kısmi bir güneş tutulması yaşayacaklar. Bu, Güneş, Ay ve Dünya tam olarak hizalanmadığında olur. Güneş, yüzeyinin sadece bir kısmında koyu bir gölgeye sahip gibi görünecektir" denildi.
NASA açıklamasını, "Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusu ve kuzey Alaska'nın bazı bölgelerindeki izleyiciler, 10 Haziran'da Kanada'nın çoğu ve Karayipler, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'nın bazı bölümleriyle birlikte kısmi bir güneş tutulması görecekler. Amerika Birleşik Devletleri'nde, parçalı tutulma Güneydoğu, Kuzeydoğu, Ortabatı ve Kuzey Alaska'nın bazı kısımlarında görülebilecek" ifadeleriyle sürdürdü.
Ay, Dünya'nın ışık ve ısı kaynağı Güneş'in önüne geçerek tüm kenarları kapatıyor.
Böylece Dünya üzerinde çok sınırlı bir alanda Ateş Çemberi adı verilen görüntüler oluşuyor.
EarthSky'da yer alan bilgilere göre tutulmanın bir noktada en fazla 3 dakika 51 saniye süreceği ön görülüyor.
Yeryüzünün farklı noktalarında Ateş Çemberi etkisi yaklaşık 1 saat 40 dakika gözlemlenebileceği tahmin ediliyor.
Kuzey Yarımküre'de etkili olacak tutulmanın, Kanada'da başlayıp ve Sibirya'da sona erecek.
Tutulmanın öncesinde yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
"Ateş Çemberi'nin Kuzey Kutup Noktası çevresinde yaşanacak olması nedeniye kısmi Güneş Tutulması'nın yoğunluğu yerleşim yerlerinde az olacak.
Örneğin Norveç'in Oslo kentinde tutulma oranı yüzde 40 olacak. Yani Ay, Güneş'in sadece yüzde 40'ını kaplayacak"