Kuzeybatı Avrupa'yı fırtına vurdu (Çok sayıda uçuş iptali)

Sabine/Ciara Kasırgası kuzeybatı Avrupa'nın birçok şehrinde etkili oluyor.
ALMANYA'DA 140 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport'tan yapılan açıklamada, saatte yaklaşık 120 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle meydan hizmetlerinde aksamalar yaşandığı ve uçuş güvenliği için bugün planlanan 140 uçuşun iptal edildiği bildirildi.
Hızı saatte 93 mili bulan Ciara/Sabine fırtınası, İngiltere'nin büyük bölümünü etkisi altına aldı.
British Airways, Londra'daki Heathrow, Gatwick ve London City havaalanlarından gerçekleştirilmesi planlanan çok sayıda uçuşu iptal etti.
Demir yollarında hız saatte 50 mille sınırlandırılırken, halktan "kesinlikle gerekli değilse" trenle seyahat etmemeleri istendi. Rayları kaplayan sular nedeniyle bazı hatlarda seferler iptal edildi.
Fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkilendi.
Ülke genelinde 250'den fazla sel uyarısı yapıldı. İngiltere'nin kuzeybatısında yer alan Blackpool kasabasında sel suları altında kalan aracın sürücüsünü itfaiye ekibi kurtardı. Sel nedeniyle kasabada bazı evler tahliye edildi.
Premier Lig'de Manchester City-West Ham karşılaşması dahil bazı maçlar olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Bazı bölgelerde şiddetli yağış uyarısı yapıldı.
Kesintiler nedeniyle 37 binden fazla ev elektriksiz kaldı.
Kraliçe 2. Elizabeth, ülkenin kuzeydoğusundaki Sandringham Kilisesi'ndeki pazar ayinine güvenlik uyarıları nedeniyle katılmadı.
Cİara/Sabine Kasırgası; Belçika, Hollanda, Fransa, Lüksemburg, İsviçre ve İskandinavya'da da etkili olmaya başladı.