Kuzeyde büyülü dans başladı

Bu olaylardan kaynaklanan enerji yüklü parçacıklar güneş rüzgarı tarafından Güneş'ten taşınır. Taşınan parçacıklar Dünya'nın manyetosferinden sızdığında, alt fırtınalara neden olurlar. Daha sonra hızlı hareket eden parçacıklar Dünya atmosferine girerek oksijen ve nitrojen parçacıklarıyla çarpışır. Bu hava parçacıkları çarpışmadan topladıkları enerjiyi attıkça, her bir atom farklı bir renkte parlamaya başlar. Bu da yeşil, mor ve kırmızı renkli ışık huzmelerinin görülmesine neden olur.