Kuzeyde büyülü dans başladı
15.02.2026 05:14
Son Güncelleme: 15.02.2026 05:16
AA
"Ruhların dansı” ismi de verilen en gizemli doğa olaylarından Kuzey Işıkları (Aurora Borealis) İsveç'in kuzey bölgesinde yer alan Umea kenti yakınlarındaki Backsjön bölgesinde görüldü.
Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları yine büyüledi.
“Ruhların dansı” ismi de verilen Kuzey Işıkları, İsveç'in kuzeyindeki Umea kenti yakınlarındaki Backsjön bölgesinde görüldü.
Kuzey Kutbu'nda yaşayan ilk insanlar, "Aurora Borealis", yani Kuzey Işıkları'nın aslında gökyüzünde "dans eden ruhlar" olduğuna inanıyordu.
KUZEY IŞIKLARI NASIL OLUŞUR?
Her yıl yüz binlerce turisti çeken bu büyüleyici doğa olayı Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya atmosferindeki gazlara çarpmasıyla oluşuyor. Genellikle kutup bölgelerine yakın bölgelerde kendini gösteren ancak farklı dönemlerde Türkiye'den bile gözlenebilen yeşil, mor ve kırmızı renkli ışık huzmelerinin temel kaynağı Güneş'teki patlamalar veya koronal kütle atımları (Güneş Rüzgarının ani olarak artmasına neden olan patlamalar) gibi güneş aktiviteleri tarafından tetiklenen manyetik fırtınalar.
Bu olaylardan kaynaklanan enerji yüklü parçacıklar güneş rüzgarı tarafından Güneş'ten taşınır. Taşınan parçacıklar Dünya'nın manyetosferinden sızdığında, alt fırtınalara neden olurlar. Daha sonra hızlı hareket eden parçacıklar Dünya atmosferine girerek oksijen ve nitrojen parçacıklarıyla çarpışır. Bu hava parçacıkları çarpışmadan topladıkları enerjiyi attıkça, her bir atom farklı bir renkte parlamaya başlar. Bu da yeşil, mor ve kırmızı renkli ışık huzmelerinin görülmesine neden olur.