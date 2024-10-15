Kuzey'den Güney'e yeni saldırı! Koreler arası yollar havaya uçuruldu

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin iki ülke arasındaki bağlantıyı sağlayan yolların bir kısmını havaya uçurduğunu açıkladı. Güney Kore ordusunun yaşanan patlamalardan zarar görmediği ifade edildi. Kuzey Kore Halk Ordusu’ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore topraklarını Güney Kore topraklarından tamamen ayıracak önemli bir proje üzerinde çalışıldığı bildirilmişti. Güney Kore ordusu ise bu proje kapsamında Kuzey'in iki ülke arasında bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurmaya hazırlandığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Kuzey'den Güney'e yeni saldırı! Koreler arası yollar havaya uçuruldu - 1

GERİLİMİ ARTIRACAK HAREKET

Nükleer silah ve balistik füze programı ile Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerine neden olan Kuzey Kore’den bölgede gerilimi artıracak bir hamle daha geldi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin iki ülke arasındaki bağlantıyı sağlayan yolların bir kısmını havaya uçurduğu bildirildi.

DÜNYA HABERLERİ

Kuzey'den Güney'e yeni saldırı! Koreler arası yollar havaya uçuruldu - 2

"KUZEY KORE AĞIR EKİPMANLAR KULLANIYOR"

Açıklamada, "Kuzey Kore ordusu öğle saatlerinde Gyeongui ve Donghae yollarında bağlantıyı kesmeyi amaçladığı düşünülen patlamalar gerçekleştirdi ve ağır ekipman kullanarak bölgede ek faaliyetler yürütüyor." ifadeleri kullanıldı.

Güney Kore ordusunun yaşanan patlamalardan zarar görmediği ifade edildi. 

Kuzey'den Güney'e yeni saldırı! Koreler arası yollar havaya uçuruldu - 3

Patlamalara tepki olarak Askeri Sınır Çizgisi'nin güneyine uyarı ateşi açıldığı vurgulanırken, Güney Kore ordusunun ABD güçleri ile iş birliği içinde gözlem faaliyetlerini ve savunma tedbirlerini artırdığı ifade edildi.

Kuzey'den Güney'e yeni saldırı! Koreler arası yollar havaya uçuruldu - 4

KUZEY KORE: ABD'Yİ BİLGİLENDİRDİK

Kuzey Kore Halk Ordusu’ndan (KPA) geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, Kuzey Kore topraklarını Güney Kore topraklarından tamamen ayıracak önemli bir proje üzerinde çalışıldığı bildirilmişti.

Korelerarası kara ve demir yolu ulaşımını tamamen kesmeyi amaçlayan proje konusunda herhangi bir yanlış anlaşılmayı önlemek ve çatışmadan kaçınmak için Güney Kore’de konuşlu ABD birliklerine bilgilendirme mesajı gönderildiği iddia edilmişti.

Kuzey'den Güney'e yeni saldırı! Koreler arası yollar havaya uçuruldu - 5

GÜNEY KORE ORDUSU UYARMIŞTI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Lee Sung Joon ise dün yaptığı basın toplantısında, Kuzey Kore'nin iki ülke arasındaki bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurmaya hazırlandığını söylemişti.

Kuzey'den Güney'e yeni saldırı! Koreler arası yollar havaya uçuruldu - 6

Kuzey Kore ordusunun bu yönde bazı faaliyetler yürüttüğünü kaydeden Lee, Kuzey Kore'nin Güney Kore yönetimi üzerinde baskıyı artırmak için farklı provokasyonlara başvurabileceği konusunda uyarmıştı.

Kuzey'den Güney'e yeni saldırı! Koreler arası yollar havaya uçuruldu - 7
Kuzey'den Güney'e yeni saldırı! Koreler arası yollar havaya uçuruldu - 8
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