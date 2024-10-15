Kuzey'den Güney'e yeni saldırı! Koreler arası yollar havaya uçuruldu

GERİLİMİ ARTIRACAK HAREKET

Nükleer silah ve balistik füze programı ile Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerine neden olan Kuzey Kore’den bölgede gerilimi artıracak bir hamle daha geldi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin iki ülke arasındaki bağlantıyı sağlayan yolların bir kısmını havaya uçurduğu bildirildi.