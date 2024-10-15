Kuzey'den Güney'e yeni saldırı! Koreler arası yollar havaya uçuruldu
Güney Kore ordusu, Kuzey Kore’nin iki ülke arasındaki bağlantıyı sağlayan yolların bir kısmını havaya uçurduğunu açıkladı. Güney Kore ordusunun yaşanan patlamalardan zarar görmediği ifade edildi. Kuzey Kore Halk Ordusu’ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore topraklarını Güney Kore topraklarından tamamen ayıracak önemli bir proje üzerinde çalışıldığı bildirilmişti. Güney Kore ordusu ise bu proje kapsamında Kuzey'in iki ülke arasında bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurmaya hazırlandığı konusunda uyarıda bulunmuştu.
GERİLİMİ ARTIRACAK HAREKET
Nükleer silah ve balistik füze programı ile Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerine neden olan Kuzey Kore’den bölgede gerilimi artıracak bir hamle daha geldi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin iki ülke arasındaki bağlantıyı sağlayan yolların bir kısmını havaya uçurduğu bildirildi.