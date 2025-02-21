Kuzey Kore’ye gizli yolculuk: Halkla temas kurmaları yasak!

MASA TENİSİ VE KART OYNUYORLAR

The Guardian’a göre Aleksei, Ukrayna'ya karşı savaşta yaralanan Rus askerlerinin bakımı konusunda yeni bir rol üstlenen Kuzey Kore'ye tıbbi rehabilitasyon ve dinlenme için gizlice gönderilen yüzlerce Rus askerinden biri.

Daha önce bildirilmeyen bu gezi, Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana Rusya ve Kuzey Kore arasında artan askeri ve siyasi uyumun en son işareti.

Batılı tahminlere göre bu işbirliği, Pyongyang'ın güneybatıdaki Kursk bölgesinde Rus güçlerini desteklemek üzere 10 binden fazla asker konuşlandırmasıyla sonuçlandı.

Kuzey Kore'ye yaptığı bir haftalık gezi sırasında Aleksei, Wonsan'daki bir tesisi yaklaşık 12 Rus askeriyle paylaştığını, havuz ve saunadan yararlandığını söyledi. Günlerini asker arkadaşlarıyla masa tenisi ve kart oynayarak geçirmiş.

“Tesisler genel olarak temiz ve iyiydi ve güneş parlıyordu” diyen Aleksei, yine de bir sanatoryumda beklenen tıbbi tedaviyi görmediğinden ve yemeklerin “tatsız ve etsiz” olduğundan şikayet etti.