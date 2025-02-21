Kuzey Kore’ye gizli yolculuk: Halkla temas kurmaları yasak!
Kuzey Kore, Ukrayna'ya karşı savaşta yaralanan Rus askerlerinin bakımını üstleniyor. Tedavi göre askerlerin akşamları dışarıda dolaşmaları ya da yerel halkla temas kurmaları yasak. O askerlerden biri olan Aleksei’ye göre burada alkol bulmak da zor. The Guardian gazetesi, Rus askerlerinin Kuzey Kore’ye yaptığı habersiz yolculukları anlattı.
Rusya Ukrayna Savaşı’ndaki son durumu aktaran İngiliz The Guardian gazetesi, yaralı bir Rus askerinin tedavi için Kuzey Kore’ye gittiğini ve burada yaşadıklarını anlattı.
Ukrayna'daki cephelerde Rusya için iki yıl savaştıktan sonra Aleksei, bacağındaki şarapnel yarasını iyileştirmek için geçen yaz memleketi Vladivostok'a döndü.
Birkaç hafta sonra Aleksei'ye bavullarını toplaması ve Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a giden iki saatlik bir uçağa binerek ülkenin doğu kıyısındaki Wonsan kentinde bulunan bir sağlık merkezine gitmesi söylendi.
Güvenlik nedeniyle haberde ismi değiştirilen Aleksei, üstlerinin kendisine Karadeniz'deki ve Altay dağlarındaki daha popüler sanatoryum yerlerinin, talebini gönderdiğinde zaten tamamen dolu olduğunu bildirdiğini söyledi. “Bu yüzden Kuzey Kore'ye bir gezi önerdiler” dedi.