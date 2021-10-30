La Palma Adası'ndaki yanardağ felaketine turist akını

"EKONOMİYE KATKIDA BULUNUYORUZ"

Turistlerin bir amacı da felaket nedeniyle kötüye giden bölge ekonomisine katkı sağlamak. Bölgeye gelen turistlerden birisi bu duruma işret ederek, "Buraya gelip volkanı ziyaret ediyoruz, ki bu eşsiz bir şey. Ama biz otel, restoran ve araç kiralama gibi şeylere para harcayarak katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.