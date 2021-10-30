La Palma Adası'ndaki yanardağ felaketine turist akını

Haberler - NTV - Anadolu Ajansı 30.10.2021 - 07:44
İspanya'nın La Palma Adası'ndaki yanardağa akın var. Turistler ve fotoğrafçılar yaklaşık 40 gündür süren lav akışını yakından görmek için bölgeye gitti.
Yanardağ gözlem noktalarında ve lavların denize aktığı liman yakınında kalabalıklar oluştu.
Yetkililer ziyaretçiler için ücretsiz otobüs seferleri düzenledi. Özel araçlar için de alternatif güzergahlar oluşturuldu.
Turistler eşsiz bir doğa olayına tanık olmaktan memnun.
Bölgeye giden kadın turistlerden biri, "Karışık duygular içindeyim. Sonuçta insanlar bundan dolayı acı çekiyor ama bu, onun görülecek bir şey olmasını engellemiyor" dedi.
Turistlerin bir amacı da felaket nedeniyle kötüye giden bölge ekonomisine katkı sağlamak. Bölgeye gelen turistlerden birisi bu duruma işret ederek, "Buraya gelip volkanı ziyaret ediyoruz, ki bu eşsiz bir şey. Ama biz otel, restoran ve araç kiralama gibi şeylere para harcayarak katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.
19 Eylül'de faaliyete geçen Cumbre Vieja (kumbre vieha) yanardağından akan lavlar 908 hektar alana yayıldı. Çoğunluğu ev olmak üzere 2 bin 162 yapıyı yakıp kül etti.
Yaklaşık 8 bin kişi de felaket nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.