La Palma Adası'ndaki yanardağ felaketine turist akını

İspanya'nın La Palma Adası'nda 40 gündür süren lav akışını izlemeek isteyenler adaya akın etti. Yetkililer gelen ziyaretçiler için otobüs seferleri düzenledi.

Haberler - NTV - Anadolu Ajansı 30.10.2021 - 07:44

La Palma Adası'ndaki yanardağ felaketine turist akını - 1

'nın La Palma Adası'ndaki yanardağa akın var. Turistler ve fotoğrafçılar yaklaşık 40 gündür süren lav akışını yakından görmek için bölgeye gitti.

Yanardağ gözlem noktalarında ve lavların denize aktığı liman yakınında kalabalıklar oluştu.

La Palma Adası'ndaki yanardağ felaketine turist akını - 2

ÜCRETSİZ OTOBÜS SEFERLERİ

Yetkililer ziyaretçiler için ücretsiz otobüs seferleri düzenledi. Özel araçlar için de alternatif güzergahlar oluşturuldu.

Turistler eşsiz bir doğa olayına tanık olmaktan memnun.

La Palma Adası'ndaki yanardağ felaketine turist akını - 3

Bölgeye giden kadın turistlerden biri, "Karışık duygular içindeyim. Sonuçta insanlar bundan dolayı acı çekiyor ama bu, onun görülecek bir şey olmasını engellemiyor" dedi.

La Palma Adası'ndaki yanardağ felaketine turist akını - 4

"EKONOMİYE KATKIDA BULUNUYORUZ"

Turistlerin bir amacı da felaket nedeniyle kötüye giden bölge ekonomisine katkı sağlamak. Bölgeye gelen turistlerden birisi bu duruma işret ederek, "Buraya gelip volkanı ziyaret ediyoruz, ki bu eşsiz bir şey. Ama biz otel, restoran ve araç kiralama gibi şeylere para harcayarak katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

La Palma Adası'ndaki yanardağ felaketine turist akını - 5

19 Eylül'de faaliyete geçen Cumbre Vieja (kumbre vieha) yanardağından akan lavlar 908 hektar alana yayıldı. Çoğunluğu ev olmak üzere 2 bin 162 yapıyı yakıp kül etti.

La Palma Adası'ndaki yanardağ felaketine turist akını - 6

Yaklaşık 8 bin kişi de felaket nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

La Palma Adası'ndaki yanardağ felaketine turist akını - 7
La Palma Adası'ndaki yanardağ felaketine turist akını - 8
La Palma Adası'ndaki yanardağ felaketine turist akını - 9
La Palma Adası'ndaki yanardağ felaketine turist akını - 10

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