La Palma'da mücadele sürüyor: Yanardağdan fışkıran lav, adanın yüzeyini genişletti

İspanya’nın Kanarya takım adalarından biri olan ve 85 bin kişiye ev sahipliği yapan La Palma, 19 Eylül’den bu yana lav, kül ve tozla boğuşuyor. Cumbre Vieja yanardağının harekete geçmesiyle ortaya çıkan lavlar, okyanusla temas ettiği yer 500 metreden daha geniş bir kaya meydana getirdi.

ntv.com.tr 03.10.2021 - 13:40

La Palma'da mücadele sürüyor: Yanardağdan fışkıran lav, adanın yüzeyini genişletti - 1

İspanya’nın La Palma adasındaki Cumbre Vieja yanardağının harekete geçtikten sonra okyanusta 500 metre genişliğinde piramit şeklinde bir kaya oluşturduğu görüldü. Perşembe günü yanardağda yeni bir yarık meydana gelirken, bu yarığın görülmesi önceki akıntılardan daha fazla yıkıma yol açacağı endişesini doğurdu.

La Palma'da mücadele sürüyor: Yanardağdan fışkıran lav, adanın yüzeyini genişletti - 2

6 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ, 800’DEN FAZLA BİNA ZARAR GÖRDÜ

Yanardağ 19 Eylül’de harekete geçtiğinden beri, yaklaşık 6 bin kişi bölgeden tahliye edilirken volkandan fışkıran lavlar 800’den fazla binayı, okulu, kiliseyi, bölgenin temel geçim kaynaklarından muz seralarını, yolları ve alt yapıyı tahrip etti.

La Palma'da mücadele sürüyor: Yanardağdan fışkıran lav, adanın yüzeyini genişletti - 3
Lavdan en kötü etkilenen kasabalardan Los Llanos Aridane sakinleri, yolları kaplayan ve havada uçuşan volkanik tozlardan korunmak için şemsiye kullanmaya başladılar.
La Palma'da mücadele sürüyor: Yanardağdan fışkıran lav, adanın yüzeyini genişletti - 4

OKYANUSA ULAŞAN LAV, TAŞA DÖNÜŞTÜ

Tepelerden sahile kadar kıvrılarak yaklaşık 10 gün boyunca gelen lavlar, Salı günü gece yarısında okyanusa ulaştı. Çok hızlı bir biçimde soğuyup yamaçların dibinde birikerek adanın zeminini genişleten lav, okyanusta 500 metreden fazla genişliğe sahip taşa benzeyen bir oluşum meydana getirdi.

La Palma'da mücadele sürüyor: Yanardağdan fışkıran lav, adanın yüzeyini genişletti - 5

DAHA FAZLA İNSAN ETKİLENECEK

Yanardağ patladığından beri çok sayıda baca deliği açıldı ama Kanarya Yanardağ Bilimi Enstitüsü en son açılan bacayı patlamanın yeni odağı olarak tarif etti. La Palma konseyinden Mariano Hernandez Zapata, yanardağdan gelen yeni akıntıyla ilgili endişelerin yükseldiğini ve daha fazla evin lavdan etkilenmesini beklediklerini söyledi.

La Palma'da mücadele sürüyor: Yanardağdan fışkıran lav, adanın yüzeyini genişletti - 6

Bölgenin lideri Angel Victor Torres ise, volkanın 80 milyon metreküp lav fışkırttığını ve La Palma’da 50 yıl önce gerçekleşen en büyük patlamada ortaya çıkanın iki katı maddenin ortaya çıktığını aktardı.

La Palma'da mücadele sürüyor: Yanardağdan fışkıran lav, adanın yüzeyini genişletti - 7

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GETİRİLDİ

Cumbre Vieja'da son iki gündür patlamaların şiddetinin artması, lavların püskürdüğü ağızlara 2 yenisinin daha eklenmesi ve rüzgarın yön değiştirmesi sebebiyle yanardağ çevresinde bulunan ancak bu zamana kadar tahliye edilmeyen 4 yerleşim yerine de sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
La Palma'da mücadele sürüyor: Yanardağdan fışkıran lav, adanın yüzeyini genişletti - 8

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER