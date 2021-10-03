La Palma'da mücadele sürüyor: Yanardağdan fışkıran lav, adanın yüzeyini genişletti

ntv.com.tr 03.10.2021 - 13:40
İspanya’nın La Palma adasındaki Cumbre Vieja yanardağının harekete geçtikten sonra okyanusta 500 metre genişliğinde piramit şeklinde bir kaya oluşturduğu görüldü. Perşembe günü yanardağda yeni bir yarık meydana gelirken, bu yarığın görülmesi önceki akıntılardan daha fazla yıkıma yol açacağı endişesini doğurdu.
Yanardağ 19 Eylül’de harekete geçtiğinden beri, yaklaşık 6 bin kişi bölgeden tahliye edilirken volkandan fışkıran lavlar 800’den fazla binayı, okulu, kiliseyi, bölgenin temel geçim kaynaklarından muz seralarını, yolları ve alt yapıyı tahrip etti.
Tepelerden sahile kadar kıvrılarak yaklaşık 10 gün boyunca gelen lavlar, Salı günü gece yarısında okyanusa ulaştı. Çok hızlı bir biçimde soğuyup yamaçların dibinde birikerek adanın zeminini genişleten lav, okyanusta 500 metreden fazla genişliğe sahip taşa benzeyen bir oluşum meydana getirdi.
Yanardağ patladığından beri çok sayıda baca deliği açıldı ama Kanarya Yanardağ Bilimi Enstitüsü en son açılan bacayı patlamanın yeni odağı olarak tarif etti. La Palma konseyinden Mariano Hernandez Zapata, yanardağdan gelen yeni akıntıyla ilgili endişelerin yükseldiğini ve daha fazla evin lavdan etkilenmesini beklediklerini söyledi.
Bölgenin lideri Angel Victor Torres ise, volkanın 80 milyon metreküp lav fışkırttığını ve La Palma’da 50 yıl önce gerçekleşen en büyük patlamada ortaya çıkanın iki katı maddenin ortaya çıktığını aktardı.