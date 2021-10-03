La Palma'da mücadele sürüyor: Yanardağdan fışkıran lav, adanın yüzeyini genişletti

DAHA FAZLA İNSAN ETKİLENECEK

Yanardağ patladığından beri çok sayıda baca deliği açıldı ama Kanarya Yanardağ Bilimi Enstitüsü en son açılan bacayı patlamanın yeni odağı olarak tarif etti. La Palma konseyinden Mariano Hernandez Zapata, yanardağdan gelen yeni akıntıyla ilgili endişelerin yükseldiğini ve daha fazla evin lavdan etkilenmesini beklediklerini söyledi.