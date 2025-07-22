Labubu nedir? Labubu bebekler neden bu kadar popüler oldu?

LABUBU BEBEKLER NEDEN BU KADAR POPÜLER?

Labubu bebekleri 2019’dan beri piyasada olmasına rağmen, 2024 yılında Lisa’nın çantasını bir Labubu ile süslemesinin ardından yepyeni bir viral popülarite kazandı. O zamandan beri bu sevimli yaratıkların ünü giderek arttı ve en çok aranan bebeklerden birini bulmak oldukça zor hale geldi.



Sevimliliklerinin yanı sıra, Labubu’lar aynı zamanda koleksiyonluk eşyalar olarak da öne çıkıyor. Bazı bebekler diğerlerinden daha kolay bulunabilirken, en popüler Labubu türlerinden biri, içeriği açılana kadar hangi bebeğin içinde olduğunu bilmediğiniz sürpriz (blind box) kutularda satılıyor.