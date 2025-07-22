Labubu nedir? Labubu bebekler neden bu kadar popüler oldu?
Labubu bebekleri, son dönemde sosyal medyada ve koleksiyoner çevrelerinde büyük ilgi görüyor. Tüylü yapıları, iri gözleri ve sivri dişleriyle hem tatlı hem de biraz tedirgin edici bir görünüme sahip olan bu figürler, Hong Konglu sanatçı Kasing Lung’un “The Monsters” adlı hikâye kitabı serisinden esinlenerek yaratıldı. Peki, Labubu nedir? Labubu bebekler neden bu kadar popüler oldu?
Labubu isimli,bu bebekler, "şeytani ama sevimli bir canavar; sivri kulaklara, yaramazca bir gülümsemeye ve oldukça keskin dişlere sahip" olarak tanımlanıyor. Peluş formda olan bu oyuncaklar çantalara takılarak aksesuar ya da süs olarak da kullanılabiliyor. Genellikle sürpriz kutularda (blind box) satılıyorlar, yani alıcı hangi bebeği aldığını kutuyu açmadan bilmiyor.