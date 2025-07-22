Labubu nedir? Labubu bebekler neden bu kadar popüler oldu?

Labubu bebekleri, son dönemde sosyal medyada ve koleksiyoner çevrelerinde büyük ilgi görüyor. Tüylü yapıları, iri gözleri ve sivri dişleriyle hem tatlı hem de biraz tedirgin edici bir görünüme sahip olan bu figürler, Hong Konglu sanatçı Kasing Lung’un “The Monsters” adlı hikâye kitabı serisinden esinlenerek yaratıldı. Peki, Labubu nedir? Labubu bebekler neden bu kadar popüler oldu?

Labubu nedir? Labubu bebekler neden bu kadar popüler oldu? - 1

Labubu isimli,bu bebekler, "şeytani ama sevimli bir canavar; sivri kulaklara, yaramazca bir gülümsemeye ve oldukça keskin dişlere sahip" olarak tanımlanıyor. Peluş formda olan bu oyuncaklar çantalara takılarak aksesuar ya da süs olarak da kullanılabiliyor. Genellikle sürpriz kutularda (blind box) satılıyorlar, yani alıcı hangi bebeği aldığını kutuyu açmadan bilmiyor.


DÜNYA HABERLERİ

Labubu nedir? Labubu bebekler neden bu kadar popüler oldu? - 2

Sanatçı Kasing Lung, bu oyuncakları 2015 yılında The Monsters adlı resimli kitap üçlemesiyle birlikte oluşturdu. Daily Tribune’e göre, kitaplar İskandinav mitolojisinden ilham alıyor ve ana karakter Labubu’nun hikâyesini anlatıyor. Pop Mart sitesine göre, Labubu “iyi kalpli ve her zaman yardım etmek isteyen bir yaratık, ancak genellikle yanlışlıkla tam tersini başarıyor.”

Labubu nedir? Labubu bebekler neden bu kadar popüler oldu? - 3

Oyuncaklar 2019’da Pop Mart ile piyasaya çıktığında zaten ilgi görmüştü; ancak 2024 yılında BLACKPINK üyesi Lisa, bir Labubu bebeğini aksesuar olarak taşıdığı an görüntülenince bu ilgi büyük bir patlamaya dönüştü. Oyuncaklar kısa sürede viral hale geldi ve artık saniyeler içinde tükenen sınırlı sayıda üretilmiş koleksiyonlar olarak piyasaya çıkıyor. Lisa dışında Kim Kardashian, Rihanna ve David Beckham gibi ünlüler de bu bebeklerle görüntülendi.

Labubu nedir? Labubu bebekler neden bu kadar popüler oldu? - 4

KEMER VE ÇANTALARDA SERGİLENEBİLİYOR

Pop Mart web sitesine göre, Labubu bebekleri hem "iyi kalpli" hem de "yaramaz" olacak şekilde tasarlandı. Figürlerin çoğu, kocaman gözlere, sivri kulaklara ve ürkütücü bir gülümseme oluşturan dokuz keskin dişe sahip.

2019 yılından bu yana Pop Mart, farklı boyut, renk, şekil ve stillerde 300'den fazla Labubu oyuncağı piyasaya sürdü.

Labubu’nun yanı sıra, "The Monsters" (Canavarlar) grubunda Mokoko, Pato, Spooky, Tycoco ve Zimomo gibi diğer karakterler de yer alıyor. Oyuncaklarda ayrıca bir klips bulunuyor; bu sayede insanlar bebekleri kemerlerine veya çantalarına takarak Labubu sevgilerini sergileyebiliyor.

Labubu nedir? Labubu bebekler neden bu kadar popüler oldu? - 5

LABUBU BEBEKLER NEDEN BU KADAR POPÜLER?

Labubu bebekleri 2019’dan beri piyasada olmasına rağmen, 2024 yılında Lisa’nın çantasını bir Labubu ile süslemesinin ardından yepyeni bir viral popülarite kazandı. O zamandan beri bu sevimli yaratıkların ünü giderek arttı ve en çok aranan bebeklerden birini bulmak oldukça zor hale geldi.

Sevimliliklerinin yanı sıra, Labubu’lar aynı zamanda koleksiyonluk eşyalar olarak da öne çıkıyor. Bazı bebekler diğerlerinden daha kolay bulunabilirken, en popüler Labubu türlerinden biri, içeriği açılana kadar hangi bebeğin içinde olduğunu bilmediğiniz sürpriz (blind box) kutularda satılıyor.

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